Land Rover Discovery Sport доступен в кредит на специальных условиях

Компания Jaguar Land Rover разработала специальные условия на покупку Land Rover Discovery Sport 2019 модельного года. В рамках кредитной программы ReStart от Русфинанс Банка клиент получает возможность приобрести этот внедорожник с гарантией остаточной стоимости через год после покупки не менее 75% от первоначальной стоимости автомобиля. Реальная остаточная стоимость может быть даже выше 75%, сообщает пресс-служба Русфинанс Банка.

В основе программы ReStart лежит кредит с остаточным платежом, который предполагает отнесение выплаты части долга на конец срока кредита, что существенно снижает размер ежемесячных платежей. Специально для Discovery Sport 2019 года установлена специальная кредитная ставка на уровне 6% годовых при первом взносе от 35% стоимости автомобиля. При этом банк гарантирует сохранение остаточной стоимости автомобиля при пробеге до 25 тыс. км. В рамках данной программы клиент может по истечении года приобрести новый Discovery Sport 2020 модельного года в кредит по еще более выгодным условиям – под 5,5% годовых.

К примеру, если клиент приобретает Discovery Sport 2019 модельного года стоимостью 2,5 млн рублей в кредит сроком на 12 месяцев, ему необходимо внести первоначальный взнос от 875 тыс. рублей. При специальной ставке в 6% годовых ежемесячный платеж по программе ReStart составит 38 тыс. 525 рублей (при выборе стандартной кредитной программы он составил бы 141 тыс. 356 рублей). По истечении года автомобиль сохранит минимум 75% остаточной стоимости: это позволяет погасить остаточный платеж на текущий автомобиль и внести первый взнос на новый Discovery Sport в размере 625 тыс. рублей.

Кроме того, владелец сохраняет все прочие возможности программы ReStart. В том случае, если через год клиент не хочет менять автомобиль на новый, у него есть несколько опции на выбор: пролонгировать кредит до 5 лет, совершить разовое погашение кредита за счет собственных средств, либо продать автомобиль дилеру и забрать разницу между стоимостью автомобиля и остатком по кредиту себе.