Peugeot Boxer и Citroen Jumper в августе доступны со скидкой

В августе 2019 года на Peugeot Boxer и Citroen Jumper распространяется промо-предложение, по которому коммерческие автомобили Группы PSA можно приобрести с выгодой до 250 тыс. рублей.

Так, с учетом промо-предложений стоимость коммерческих автомобилей Peugeot Boxer и Citroen Jumper 2018 года выпуска составляет от 1 млн 709 тыс. рублей, для моделей 2019 года выпуска – от 1 млн 759 тыс. рублей. Специальное промо-предложение распространяется на покупку Peugeot Boxer и Citroen Jumper без дополнительных условий и ограничений, сообщает пресс-служба Группы PSA.

Напомним, Peugeot Boxer и Citroen Jumper доступны во множестве версий и модификаций: полная масса автомобиля до 2,5 тонн (без ограничений на въезд в пределы ТТК Москвы), 2,8 – 3,5 тонн, 3,0 – 3,5 тонн, а также версии с увеличенной грузоподъемностью и полной массой более 4 тонн. В зависимости от выбранной длины, высоты и версии существует 8 различных вариантов модели: 8 различных объемов кузова от 8 до 17 куб.м. Оба автомобиля представлены в продаже линейкой моделей с цельнометаллическим фургоном и шасси с кабиной. На их основе производятся многочисленные варианты переоборудованных автомобилей (автобусы, промтоварные и изотермические фургоны, рефрижераторы и различные виды специального транспорта). Шасси с кабиной предлагается в двух вариантах длины, а цельнометаллический фургон – с четырьмя вариантами длины (L1, L2, L3, L4) и с тремя различными вариантами высоты (H1, H2, H3).

Все коммерческие автомобили, включая Peugeot Boxer и Citroen Jumper, можно приобрести на максимально выгодных условиях благодаря финансовым программам Группы PSA, включая лизинг от PSA Finance. Так, лизинг от PSA Finance предлагает широкий выбор финансовых продуктов в зависимости от потребности клиента, возможность рассмотрения финансирования для лизингополучателей со сроком работы от 6 месяцев и с потребностью по замене крупного автопарка, возможность рассмотрения финансирования по минимальному пакету документов (для ИП – от 2-х документов).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».