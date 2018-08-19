Грузовые автомобили Fuso доступны в лизинг на специальных условиях

«Сбербанк Лизинг» и «Даймлер КАМАЗ Рус» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию грузовых автомобилей марки Fuso в лизинг. В рамках программы клиенты «Сбербанк Лизинг» могут приобрести грузовые автомобили Fuso в лизинг на специальных условиях – с минимальным авансом 10% и специальным страховым тарифом КАСКО от 2,64% со сроком договора лизинга от 12 до 48 месяцев. Подать заявку могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели по всей территории России, сообщает пресс-служба «Сбербанк Лизинг».

Напомним, в июле 2018 года на российском рынке стартовали продажи нового поколения Fuso Canter TF, который сменил в модельном ряду Canter TD. Новый Canter TF оснащен 3,0-литровым дизельным двигателем 4P10 с турбокомпрессором в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль доступен в двух конфигурациях по полной массе – 7,5 т (150 л. с.) и 8,55 т (175 л.с.). Грузоподъемность шасси Canter TF увеличена до 6010 кг, новые длины колесных баз – 3400, 3850, 4300 и 4750 мм. Увеличенное число монтажных отверстий разного диаметра на раме позволяет устанавливать на шасси любой тип надстроек (кузовов).

Безопасность Canter TF достигается благодаря инновационной конструкции кабины Fuso RISE (Realized Impact Safety Evolution – повышенная безопасность при ударах) и системами: ABS (антиблокировочная система тормозов) с EBD (электронным контролем распределения тормозных усилий) и ESP (системой контроля курсовой устойчивости). В стандартную комплектацию входит мощный горный тормоз (50 кВт) для дополнительного запаса тормозного момента и широкоугольные зеркала заднего вида.

Внешний вид Canter TF отличают V-образный дизайн решетки радиатора и бампер, окрашенный в цвет кузова. Автомобиль также получил обновленный интерьер кабины с увеличенным количеством ниш и опций. В базовой комплектации модель будет оснащена передними и задними стабилизаторами поперечной устойчивости, центральным замком с дистанционным управлением, передними противотуманными фарами и кондиционером.