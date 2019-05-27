В Москве выросла стоимость полисов ОСАГО

Прогнозируемое повышение тарифов ОСАГО произошло в Москве на прошлой неделе. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на приказы, размещенные на официальных сайтах крупнейших страховщиков – «Альфастрахование» и «Ингосстрах». После майских праздников в обеих компаниях тарифы выросли на одинаковую величину – 14%, с 3600 до 4118 руб. А еще раньше на 11% выросли тарифы у «Росгосстрах», с 3699 до тех же 4118 руб.

С начала года цены на полисы неуклонно снижались в результате реформирования системы ОСАГО. По словам зампреда Банка России Владимира Чистюхина, стоимость полиса ОСАГО за этот период уменьшилась на 3,8%. В тоже время, выплаты по ОСАГО в первом квартале 2019 года выросли на 10% до 36,74 млрд рублей.

В середине мая о неизбежности повышения тарифов говорил гендиректор компании «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов: «Считаю, что тариф по ОСАГО неизбежно будет расти, и он будет расти, потому что выплаты наши будут расти вследствие разных причин. Это и инфляционный рост, когда стоимость запчастей растет, но самое важное — это рост выплат в связи с увеличением покрытия. Мы это наблюдаем на протяжении многих последних лет, увеличиваются лимиты», — сказал Скворцов.

Пока остальные участники рынка страхования не последовали примеру крупнейших компаний. Но вряд ли страховой дом «ВСК», «СОГАЗ», «РЕСО-Гарантия» и остальные страховщики смогут долго удерживать тарифы, поскольку текущая ситуация на рынке страхования демонстрирует рост убыточности. По словам главы «Ингосстраха» Михаила Волкова, тарифы ОСАГО вырастут уже к концу июня. «Мы резкого увеличения средней цены полиса не готовим, — подчеркнул Волков,— но на ряде территорий на 5–10% тарифы придется поднять, как того требует экономика ОСАГО, с тем чтобы не войти в очередной виток кризиса по сегменту».