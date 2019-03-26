«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» открыл филиал в Хабаровском крае

«Лизинговая компания «КАМАЗ» продолжает реализацию стратегии выхода в регионы. Новое представительство заработало в юго-восточной части России – в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

В новом представительстве «Лизинговой компании «КАМАЗ» клиенты могут получить консультации по приобретению автотехники «КАМАЗ» и оборудования для сервисных центров в лизинг по программам от производителя. Более того, представитель компании может выехать к покупателю в офис, а также вместе с ним – в дилерский центр «КАМАЗ» для подбора программы по приобретению техники в лизинг совместно с поставщиком.

В настоящее время региональная сеть «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» насчитывает семь филиалов в крупных городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Хабаровском крае. «Открытие нового офиса позволит стать ближе к существующим и потенциальным клиентам и лучше понимать потребности регионального рынка лизинга», – отметил генеральный директор АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрей Гладков.

Сегодня в числе действующих программ «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» – «Лизинг от производителя», одинаково выгодный как для представителей малого, так и для участников среднего бизнеса. Также частью продуктовой линейки является предложение по аренде изъятой из лизинга техники и специальный продукт для дилерской сети КАМАЗа – «Лизинг оборудования». Кроме того, «Лизинговая компания «КАМАЗ» ввела систему «Электронный лизинг», которая позволяет значительно ускорить обмен документами между лизинговой компанией и клиентом. А работу с корпоративными клиентами компания перевела на индивидуальный подход.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году лизинговая компания «КАМАЗ» показала абсолютный рекорд за все 16 лет своей деятельности по реализации автомобилей «КАМАЗ» в лизинг. К владельцам отправилось около 3 тыс. грузовиков вместо запланированных 1900 единиц. По итогам года доля Лизинговой компании «КАМАЗ» в общих продажах КАМАЗа на российском рынке составила более 10%. В 2018 году лизинговый портфель Лизинговой компании «КАМАЗ» вырос почти вдвое, и на этот момент составляет 24 млрд рублей.