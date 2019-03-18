Skoda в 2019 году намерена сохранить текущую долю кредитных продаж

Компания Skoda Auto Россия в 2019 году планирует удерживать текущую долю кредитных продаж в общем объеме реализации. Об этом агентству «АВТОСТАТ» заявил руководитель отдела продаж Skoda Auto Россия Алексей Почечуев, добавив, что в 2018 году доля кредитных продаж в общем объеме реализации марки Skoda составила порядка 25%.

Наибольшим спросом среди потребителей автокредитов пользовались модели Rapid и Octavia, также в течение года набирал популярность внедорожник Kodiaq локальной сборки, продажи которого стартовали в апреле 2018 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте 2019 года продолжают действовать специальные предложения по классическому кредиту и кредиту Simply Clever. Ставка для моделей Rapid и Kodiaq составляет от 8,9% с первоначальным взносом от 30%, а для будущих владельцев Octavia предусмотрена ставка от 3% с первоначальным взносом от 15%. Клиенты, приобретающие флагман марки Suberb, смогут воспользоваться кредитом Simply Clever со ставкой от 8,9% и с первоначальным взносом от 30%.

Кроме того, лифтбек Skoda Rapid доступен в кредит по госпрограммам «Первый/Семейный автомобиль». В прошлом году за время действия данных программ по ним было реализовано 2408 автомобилей Skoda.