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Skoda в 2019 году намерена сохранить текущую долю кредитных продаж

Skoda cars 2019

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

11.02.19

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Компания Skoda Auto Россия в 2019 году планирует удерживать текущую долю кредитных продаж в общем объеме реализации. Об этом агентству «АВТОСТАТ» заявил руководитель отдела продаж Skoda Auto Россия Алексей Почечуев, добавив, что в 2018 году доля кредитных продаж в общем объеме реализации марки Skoda составила порядка 25%.

Наибольшим спросом среди потребителей автокредитов пользовались модели Rapid и Octavia, также в течение года набирал популярность внедорожник Kodiaq локальной сборки, продажи которого стартовали в апреле 2018 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте 2019 года продолжают действовать специальные предложения по классическому кредиту и кредиту Simply Clever. Ставка для моделей Rapid и Kodiaq составляет от 8,9% с первоначальным взносом от 30%, а для будущих владельцев Octavia предусмотрена ставка от 3% с первоначальным взносом от 15%. Клиенты, приобретающие флагман марки Suberb, смогут воспользоваться кредитом Simply Clever со ставкой от 8,9% и с первоначальным взносом от 30%.

Кроме того, лифтбек Skoda Rapid доступен в кредит по госпрограммам «Первый/Семейный автомобиль». В прошлом году за время действия данных программ по ним было реализовано 2408 автомобилей Skoda.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автокредитование льготные автокредиты f&i skoda

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