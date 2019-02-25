«Каркаде» продолжает участие в госпрограмме льготного лизинга

Лизинговая компания «Каркаде» продолжает свое участие в программе субсидирования лизинга автотранспорта отечественного производства, реализуемой совместно с Минпромторгом РФ. Клиенты могут получить единовременную скидку до 12,5% от стоимости приобретаемого транспортного средства при оплате первоначального взноса. Льгота предоставляется при оформлении финансовой аренды грузовых автомобилей, автобусов и легкого коммерческого транспорта, сообщает пресс-служба «Каркаде».

Условия госпрограммы в 2019 году аналогичны предыдущему году с незначительной разницей, основные критерии: транспорт должен быть произведен после 01 декабря 2018 года, сборка по-прежнему на территории РФ.

В основной перечь автомобилей попали грузовики КАМАЗ, НЕФТЕГАЗ, ГАЗ, Урал, Isuzu и Hyundai, а также автобусы и легкий коммерческий транспорт «Волгабас», Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit, LADA Largus, ВИС, ЛИАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ, КАВЗ и УАЗ. Как отмечается, льготные условия программы суммируются с другими преимуществами по лизингу конкретных марок.

Напомним, «Каркаде» является постоянным аккредитованным участником программы льготного лизинга с момента ее старта в 2015 году, оперативно реализует гарантированные преимущества господдержки ее участников. Компания обеспечила своим клиентам более 535 млн рублей экономии за все время действия программы.