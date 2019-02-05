В PSA Bank назначен новый председатель правления

Председателем правления «Банк ПСА Финанс Рус» с 4 февраля назначен Николя Деруссо, который ранее занимал пост финансового директора «Пежо Ситроен Рус» в России.

Как сообщает пресс-служба «Банк ПСА Финанс Рус», Николя Деруссо известен в финансовой сфере как опытный специалист и эффективный руководитель. В Группе PSA он работает уже на протяжении почти 23 лет. Свою карьеру г-н Деруссо начал в апреле 1996 года в головном офисе Группы в Париже, где основными обязанностями были управление ликвидностью и анализ рисков. В период с января 2000 года по 2004 год работал в подразделении Группы в Южной Америке, отвечая за финансовые взаимодействия с компаниями-импортерами автомобилей марок Peugeot и Сitroen. С апреля 2004 года назначен финансовым директором.

С августа 2008 года переведен в Москву в «Пежо Ситроен Рус» на должность финансового директора, где отвечал за полный спектр вопросов бухгалтерского учета и финансового контроля, информационных технологий и управлением ликвидностью, персоналом, юридическими и административными вопросами и осуществлением закупок. За время работы на данном посту г-н Деруссо стал свидетелем и участником зарождения собственного банка Группы PSA в России, на тот момент – в 2008-2009 годах еще в рамках программ Peugeot Finance (Пежо Финанс) и Citroen Financial Services (Ситроен Файненшиал Сервисез), в дальнейшем ставшего полноценным банком «Банк ПСА Финанс Рус», осуществившем в 2010 году первое самостоятельное финансирование клиента.

В июле 2013 года г-н Деруссо вернулся в головной офис Группы PSA и впоследствии перешел в дирекцию головного офиса Банка PSA Finance (ПСА Финанс), где с апреля 2016 года по июль 2018 работал в должности директора новых проектов мобильности – стратегически очень важных для компании. С августа 2018 года Николя Деруссо вернулся в Россию, где стал директором департамента по развитию бизнеса. Под его руководством PSA Bank укрепил позиции на российском рынке.