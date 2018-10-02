Skoda в октябре стимулирует продажи в кредит

Компания Skoda Auto Россия в октябре предлагает своим клиентам приобрести автомобили марки в кредит на выгодных условиях. С 1 октября модель Skoda Octavia доступна по сниженной ставке от 3%, а ставка на компактный лифтбек Skoda Rapid уменьшена до 7,9%. При этом первоначальный взнос при покупке Octavia и Rapid составляет 15%, сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия. Условия актуальны для клиентов, которые воспользуются классическим кредитом и кредитом Simply Clever. Флагман чешского бренда Superb и внедорожник Kodiaq также доступны по сниженной ставке от 7,9% с первоначальным взносом от 30% по кредиту Simply Clever.

Сэкономить при приобретении автомобилей Skoda дают возможность программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо, которые также пролонгированы в октябре. Выбирая автомобиль Kodiaq иностранного производства, покупатель получит выгоду до 100 тыс. рублей по программе Трейд-ин и до 110 тыс. рублей по программе Утилизация. Экономия при приобретении Rapid, Octavia, Superb 2019 модельного года по условиям программ составит до 40 тыс. рублей и до 50 тыс. рублей соответственно.

Во второй месяц осени продолжают действовать и другие специальные предложения. Так, выгода в размере до 240 тыс. рублей доступна при покупке Skoda Yeti, а при выборе Skoda Superb – до 225 тыс. рублей. Приобретение лифтбека Skoda Octavia позволяет сэкономить до 140 тыс. 700 рублей, а будущим владельцам модели Skoda Rapid предоставляется выгода до 125 тыс. 600 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года продажи Skoda в нашей стране составили 49696 машин, что на 27% выше показателя за аналогичный период прошлого года.