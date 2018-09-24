Тарифный коридор в ОСАГО может быть расширен не раньше ноября

Сегодня в Совете Федерации пройдут парламентские слушания по реформе ОСАГО, после подведения их итогов ЦБ готов направить указание о расширении коридора на регистрацию в Минюст, в этом случае вступление указания в силу возможно на раньше ноября, сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на свои источники.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин ранее говорил, что регулятор рассчитывает на расширение коридора осенью: изначально изменение тарифов планировалось на лето, но затем ЦБ решил обсудить реформу ОСАГО на парламентских слушаниях в Госдуме, которые прошли 13 сентября, и Совете Федерации. Чистюхин не исключал, что по итогам обсуждений проект документа может быть поправлен.

Проект указания ЦБ предполагает, что коридор базового тарифа ОСАГО будет расширен на 20% вниз и вверх и составит 2746-4942 рубля вместо нынешних 3432-4118 рублей. Кроме того, он предполагает введение более подробного деления водителей по возрасту и стажу, от чего зависит цена полиса, и изменение системы присвоения коэффициента за аварийность ("бонус-малус").

По-видимому, расширение коридора и произойдет в этих границах, расчеты ЦБ показали, что экономического смысла менять их нет, знает один из источников. Это же говорил и директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния 13 сентября после парламентских слушаний в Госдуме. По его словам, снижение выплат по ОСАГО в первом полугодии 2018 года на 35,8% уменьшает риск того, что страховщики воспользуются расширением коридора для завышения тарифа. ЦБ проводил повторную актуарную оценку тарифов, чтобы учесть снижение выплат, говорила в понедельник замдиректора страхового департамента ЦБ Светлана Никитина.

Возможное расширение коридора - первый шаг в анонсированной Центробанком реформе ОСАГО, которая в итоге должна привести к индивидуальной цене на полис для каждого водителя. Вторым шагом должны стать законодательные изменения: в частности, Минфин предлагает в рамках реформы отменить в ОСАГО коэффициенты мощности и территории и ввести три вида полисов с разными лимитами - до 2 млн рублей, и сроками действия - до 3 лет.