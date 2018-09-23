Партия тягачей КАМАЗ-5490 Neo передана в лизинг транспортной компании

Лизинговая компания «КАМАЗ» передала нижегородской транспортной компании «Автострой 152» восемь седельных тягачей КАМАЗ-5490 Neo.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, компания «Автострой 152» пользуется предложениями от «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» впервые. Сделка заключена по программе «Лизинг от производителя», предоставляющей выгодные условия для представителей среднего и малого бизнеса. Поставку осуществил официальный дилер КАМАЗа в Республике Чувашия «СОЮЗ 21-РЕГИОН».

Тягачи КАМАЗ-5490 Neo, ставшие предметом лизинга, оснащены экономичным двигателем Daimler OM457LA («Евро-5») мощностью 401 л.с., коробкой передач ZF 16S2220 ТD, электропневматическим приводом тормозной системы (EBS), системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR), оптимизированным распределением нагрузок на оси, контролем нагрузки на ведущий мост и увеличенным до 760 литров запасом топлива.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» реализовала 1689 автомобилей «КАМАЗ». Таким образом, объемы реализации увеличены в 2,5 раза, как в сравнении с бизнес-планом, так и с аналогичным периодом прошлого года. Среди лизингополучателей, обновивших парк по программам лизинга от производителя, – представители крупного, малого и среднего бизнеса. Наиболее востребованными оказались магистральные тягачи КАМАЗ-5490 Neo, самосвалы КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65117. Лизинговый портфель компании «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» за год увеличился в два раза и сегодня составляет 20,5 млрд рублей.