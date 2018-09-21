КАМАЗ поставил в лизинг партию седельных тягачей для ОАТ

Лизинговая компания «КАМАЗ» профинансировала покупку пяти седельных тягачей КАМАЗ-5490 Neo транспортной компанией ООО «ОАТ КАРГО» – предприятию Группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), входящей в структуру КАМАЗа. Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, автотехника оформлена по индивидуальным условиям для представителей крупного бизнеса. Поставку осуществил официальный дилер КАМАЗа в Самарской области – «Поволжский региональный автоцентр КАМАЗ». Передаваемые тягачи КАМАЗ-5490 Neo имеют колесную формулу «4×2», предназначены для работы в составе автопоездов допустимой массой до 44 тонн, ориентированы как на межрегиональные, так и международные перевозки.

ООО «ОАТ КАРГО» – динамично развивающаяся транспортная компания Группы ОАТ, крупнейшего в России производителя автокомпонентов. Собственный парк компании насчитывает несколько десятков современных магистральных автомобилей. Приобретенные автомобили клиент планирует использовать для перевозки грузов хозяйственного назначения: запасных частей, комплектующих, тары, упаковки на территории Ульяновской, Самарской, Рязанской, Владимирской области. В планах лизингополучателя продолжать взаимовыгодное сотрудничество с «Лизинговой компанией «КАМАЗ» по расширению своего автопарка новейшими образцами камазовской автотехники.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» реализовала 1689 автомобилей «КАМАЗ». Таким образом, объемы реализации увеличены в 2,5 раза, как в сравнении с бизнес-планом, так и с аналогичным периодом прошлого года. Среди лизингополучателей, обновивших парк по программам лизинга от производителя, – представители крупного, малого и среднего бизнеса. Наиболее востребованными оказались магистральные тягачи КАМАЗ-5490 Neo, самосвалы КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65117. Лизинговый портфель компании «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» за год увеличился в два раза и сегодня составляет 20,5 млрд рублей.