По итогам первого полугодия 2018 года портфель автокредитов Русфинанс Банка достиг рекордного уровня за последние 10 лет и составил 90,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост превысил 11%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как отмечается, на рост портфеля автокредитов повлияло проактивное участие Русфинанс Банка в реализации государственных программ льготного автокредитования. Банк также снизил ставки по ряду кредитных предложений, разработал новые тарифы и программы лояльности для клиентов, запустил удобный цифровой сервис предварительного одобрения кредитных заявок. Существенно увеличились ежемесячные продажи кредитов в сегменте подержанных автомобилей, значения которых превысили максимальные показатели с 2008 года.

В феврале у клиентов Русфинанс Банка, приобретающих автомобили марки Porsche, появилась возможность оформить кредитный договор на срок до 84 месяцев. В апреле была представлена новая программа для приобретения автомобилей Lifan со ставками по кредиту от 1% до 5%.

«Русфинанс Банк последовательно расширяет масштабы бизнеса и стабильно входит в ТОП-3 ведущих российских банков в сфере автокредитования. О доверии и интересе клиентов к продуктам банка свидетельствует рост портфеля автокредитов до максимальных значений за последние 10 лет. Рынок может получить дополнительную динамику во второй половине года за счет развития онлайн-кредитования и специальных кредитных программ, а также в связи с планируемым с января 2019 года повышением НДС», – комментирует председатель правления Русфинанс Банка Сергей Озеров.