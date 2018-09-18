Глава «ММС Рус» вошел в совет директоров АО МС Банк Рус

В совет директоров АО МС Банк Рус избран новый президента и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба. Это будет способствовать дальнейшему усилению позиций АО МС Банк Рус в России и развитию стратегии роста продаж автомобилей Mitsubishi при участии банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Г-н Осаму Иваба уже работал в России в 2009-2014 гг. на должности директора департамента планирования продаж и развития бизнеса. Он имеет значительный опыт работы на международных рынках, включая такие рынки, как Германия и Индонезия.

Напомним, в июле 2018 года в совет директоров АО МС Банк Рус вошел Владимир Козинец, который обладает обширным опытом и компетенциями в области финансов и автомобильных продаж. Последние 12 лет он возглавляет казначейство компании «Рольф», где отвечает за организацию платежей, управление ликвидностью, финансирование и управление рисками. Став членом совета директоров АО МС Банк Рус, Владимир Козинец сохранил за собой эту сферу ответственности. А также останется президентом Ассоциации Корпоративных Казначеев России, которым он является с октября 2012 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за первое полугодие 2018 года продажи автомобилей с использованием заемных средств АО МС Банк Рус выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А размер кредитного портфеля на конец июня составил 15 млрд рублей – прирост на 119% по сравнению с первым полугодием 2017 года.