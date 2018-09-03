АО МС Банк Рус поддержит пенсионеров в желании покупать новые автомобили Mitsubishi

АО МС Банк объявил о введении специальных программ для работающих пенсионеров. В частности, банк предлагает программы страхования жизни заемщиков, разработанные страховыми компаниями, включающие в себя дополнительные возможности, востребованные именно в старшей возрастной категории, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

Так, программа страховой компании ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» (Вариант 3 «Полный +») покрывает такие дополнительные риски, как получение инвалидности 1 группы по любой причине, а также получение инвалидности 2 группы или госпитализацию в результате несчастного случая.

В соответствии со своими потребностями заемщики АО МС Банк Рус могут выбрать и другой пакет страхования жизни, разработанный совместно со страховой компанией ООО «СК КАРДИФ». Программа «Забота о здоровье» включает в себя страхование от временной утраты трудоспособности в результате несчастного случая или болезни (в случае длительного больничного), а также делает для клиентов АО МС Банк Рус доступными услуги Телемедицины. Обладатель полиса в случае необходимости сможет бесплатно получать медицинские консультации по телефону или через интернет-сайт, причем консультации дежурных врачей оказываются без ограничения по количеству обращений.

Данные программы действуют для желающих получить в АО МС Банк Рус кредит на покупку автомобиля Mitsubishi, начиная с официально установленного возраста выхода на пенсию, установленного в РФ: для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет.

Как отмечается, в настоящее время АО МС Банк Рус открыт к работе с заемщиками более старшего возраста, чем в среднем по рынку – кредиты выдаются лицам вплоть до 70 лет. Тем не менее, в настоящее время среди клиентов банка доля людей пенсионного возраста не превышает 10%. Так, в 2018 году в период с января по июль среди клиентов АО МС Банк Рус мужского пола доля лиц старше 60 лет составила 6%, среди заемщиков женского пола доля лиц старше 55 лет – 10%.

Разрабатывая специальные программы для пенсионеров, АО МС Банк Рус ставит своей целью предоставить дополнительные удобства этой категории лиц, таким образом способствуя увеличению числа пенсионеров, покупающих автомобили в кредит.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за первое полугодие 2018 года продажи автомобилей Mitsubishi с использованием заемных средств АО МС Банк Рус выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А размер кредитного портфеля на конец июня составил 15 млрд рублей – прирост на 119% по сравнению с первым полугодием 2017 года.