Средний срок автокредита в России приблизился к 4 годам

Во 2 квартале 2018 года средний срок автокредита в нашей стране составил 3,87 года. Такие цифры приводит НБКИ по результатам исследования данных 4100 кредиторов. При этом год назад данный показатель составлял 3,76 года, т.е. был на 1,5 месяца меньше.

Эксперты подсчитали, что самый высокий показатель среднего срока автокредита зафиксирован у возрастной группы от 40 до 49 лет (3,96 года), а самый низкий – в сегменте заемщиков старше 65 лет (3,49 года).

Также отмечается, что увеличение срока кредита происходит во всех возрастных сегментах заемщиков. Наибольший рост пришелся на категорию россиян моложе 25 лет (в этой возрастной категории средний срок автокредита вырос почти на 4 месяца), а также на самых «пожилых» заемщиков – старше 65 лет (+3 месяца). А вот наименьшее увеличение срока кредита произошло в сегменте заемщиков от 25 до 30 лет (+ 1 месяц).

Кроме этого, эксперты выявили зависимость среднего срока кредита не только от возраста заемщиков, но и от региона их проживания. Так, во 2 квартале 2018 года самый высокий средний срок автокредита зафиксирован в Тыве (5,07 лет). Это единственный субъект РФ, где данный показатель превысил 5 лет, к тому же и рост среднего срока кредита (+8 месяцев) здесь самый высокий в стране.

Отметим, что во многих регионах Дальнего Востока и Сибири средний срок автокредита превышает 4 года, т.е. выше, чем в целом по РФ. При этом в большинстве субъектов РФ (в 54-х) этот показатель выше общероссийского. В остальных же регионах он ниже среднего значения, причем сюда попадают Москва (3,69 года) и Санкт-Петербург (3,63 года). В то же время наименьший срок автокредита отмечен в Чечне (3,47 года).

Впрочем, в стране обнаружились и такие субъекты РФ, где средний срок кредита на покупку автомобиля уменьшился: Дагестан, Чукотка и Адыгея. Сильнее всего это случилось в Дагестане (-3 месяца). А вот в Ставропольском крае данный показатель за год не изменился.