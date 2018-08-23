Автомобили Lifan стали доступны в рассрочку

Компания Lifan Motors Rus и Русфинанс Банк запустили программу «Lifan-Русфинанс Рассрочка», в рамках которой теперь автомобиль Lifan можно приобрести по ставке 0,1% годовых в рассрочку до пяти лет. Специальное предложение действует до 30 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба Lifan Motors Rus.

Длительность рассрочки полностью зависит от желания и возможностей поклонников автомобилей Lifan – от 2 до 5 лет. Дополнительным преимуществом программы станет скидка от дилера в размере 2%. Предложение действительно при первоначальном взносе от 50% и обязательном заключении договора страхования жизни и GAP-страхования (Guaranteed Asset Protection, позволяет клиенту получить возмещение разницы между первоначальной стоимостью автомобиля и суммой возмещения по КАСКО в случае его утраты).

Программа «Lifan-Русфинанс Рассрочка» распространяется на все новые автомобили Lifan. Сейчас на российском рынке представлены модели Lifan X70, Lifan X60, Lifan X50, Lifan Myway, Lifan Murman, Lifan Solano II.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года российские дилеры Lifan реализовали 8667 автомобилей, что на 3% выше результата годичной давности. Стоит при этом отметить, что в последние месяцы самой популярной моделью Lifan в нашей стране стал новый кроссовер Lifan X70, стартовавший на российском рынке в апреле 2018 года.