41% клиентов «АльфаСтрахования» оформляет убытки по ОСАГО через европротокол

В первой половине 2018 года число оформлений ДТП через европротокол по полисам ОСАГО достигло уже 41% от общего числа заявленных убытков. Такие данные приводит пресс-служба АО «АльфаСтрахование».

Европротокол становится все более популярным среди автовладельцев: в январе 2018 годя доля убытков, заявленных по европротоколу, достигала 35%, с февраля по май – 37%, в июне она выросла до 41%.

«В среднем в России, включая все страховые компании, убыток по европротоколу заявляется в 35% случаев, у АО «АльфаСтрахование» в июне этот показатель достиг уже 41%, – говорит Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат компании. – Оформление по европротоколу проходит значительно быстрее, чем оформление через ГИБДД, и составляет максимум час, в среднем – полчаса, а оформление через ГИБДД доходит до двух-трех часов с учетом приезда сотрудников Госавтоинспекции. Средний срок от момента ДТП до заявления убытка в компанию по европротоколу составлял в течение последних пяти месяцев 13 дней, в июне он сократился до девяти дней. По всем убыткам ОСАГО средний срок с 25 дней сократился в июне до 23 дней».

У клиентов компании также есть возможность оформить страховой случай по ОСАГО через мобильное приложение - «АльфаСтрахование Мобайл». Оно было запущено в конце 2017 года и к настоящему моменту с его помощью можно также урегулировать убытки по европротоколу, что вдвойне сэкономит время автовладельцу – не нужно будет везти бумаги в офис страховой компании.

Напомним, упрощенной процедурой оформления аварии (европротокол) можно воспользоваться, если выполняются следующие условия:

- в ДТП участвовало только два автомобиля;

- оба владельца имеют ОСАГО;

- пострадавших нет;

- ущерб причинен лишь автомобилям участников ДТП,

- обстоятельства ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников ДТП.

В этом случае можно обойтись без вызова сотрудников ГИБДД на место аварии и сэкономить время, оформив необходимые документы самостоятельно.