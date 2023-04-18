Какова эффективность программы льготного автокредитования?

После недолгого перерыва Минпромторг РФ в конце марта возобновил программу льготного автокредитования, однако в сокращенном виде. Какова эффективность данной меры на сегодняшней день, и какие изменения могли бы повысить востребованность госпрограммы в текущих рыночных и экономических условиях? С этим вопросом мы обратились к ведущим банкам в преддверии 5-го ежегодного форума автобизнеса «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 20 апреля в Москве.

Алексей Бочарников, начальник управления «Автокредитование», ВТБ:

- По итогам первого квартала 2023 года ВТБ выдал около 2,3 тыс. льготных кредитов общей суммой более 1,5 млрд рублей. В начале года в рамках госпрограммы ВТБ выдавал каждый четвертый автокредит. Наибольшим спросом льготные условия пользовались у семей с детьми и тех, кто покупал свой первый автомобиль. С введением ограничений мы наблюдали спад выдач, но уже в начале апреля темпы продаж снова стали расти: за первую половину текущего месяца объем выданных льготных кредитов превысит результат всего марта.

На сегодняшний день льготные условия не распространяются на марку «Москвич». Продажи автомобилей «Москвич» активно растут, по некоторым подсчетам, порядка 60% этих машин продается в кредит. С учетом востребованности автомобилей «Москвич» мы ожидаем рост доли госпрограммы в выдачах автокредитов в случае добавления этой марки в периметр.

В настоящее время электромобили занимают менее 1% в госпрограмме, что связано с еще низким предложением на рынке. Однако доля таких машин в выдачах автокредитов постепенно растет, несмотря на снижение размера скидки в этом году. Мы ожидаем роста продаж электрокаров с появлением отечественных моделей – например, таких как Elecar 5Е-Tigarbo, а также с увеличением преимуществ для данного типа двигателей: бесплатный проезд по платным дорогам, отмена платы за парковку.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

- В январе- феврале 2023 года две трети автокредитов на новый автомобиль были выданы в банке с господдержкой, подтверждая активное влияние госпрограммы льготного автокредитования в качестве основного драйвера роста. Самой популярной маркой автомобилей, приобретенной по госпрограмме в банке «Открытие», стала LADA (87% от всех выдач), на Haval пришлось 12% кредитов, на УАЗ, ГАЗ и ВИС – 1%. Тройку самых продаваемых моделей по госпрограмме составили LADA Granta, Haval Jolion и LADA Niva. Средний чек по льготным кредитам продолжил оставаться в пределах 663 тыс. рублей.

На сегодня в банке «Открытие» действует госпрограмма льготного кредитования электромобилей Evolute, поэтому с выдачами начала года сравнивать не совсем релевантно, ведь популярность электрических автомобилей по сравнению с бензиновыми только набирает обороты. Так, доля электромобилей в России в 2023 году впервые достигла пока 1% от общего количество проданных новых машин. При этом Evolute стал лидером электромобильного сегмента в России по итогам первого квартала. С учетом динамичного развития в последнее время зарядной инфраструктуры и прочих льгот для электрических авто льготная программа кредитования придаст дополнительный импульс развитию экологичного автотранспорта в нашей стране.

Весь рынок ждет дофинансирования программы льготного автокредитования (прежде всего, в сегменте финансирования машин с ДВС), которая продолжает оставаться одним из основных факторов роста рынка. А пока, ввиду постепенного исчерпания лимитов господдержки, мы ожидаем снижения кредитных продаж в сегменте новых авто во втором квартале этого года и рост выдач в сегменте автомобилей с пробегом. На этом фоне рынок, конечно, ждет, что госпрограмма льготного автокредитования будет дофинансирована ближе ко второй половине года. Именно в этом случае при стабильном геополитическом и макроэкономическом фоне можно рассчитывать на реалистичный сценарий развития отрасли – рост объемов выдач автокредитов по итогам 2023 года на 30 – 35%, до 900 – 950 млрд рублей.

Что касается расширения списка брендов, доступных по льготным автокредитам, то оно в целом логично, к примеру, включение того же самого «Москвича». При этом расширение списка китайских брендов должно быть продуманным: включение новых марок/моделей в госпрограмму может простимулировать продажи, но оно оправдано при значительном увеличении объемов субсидии, чтобы не мешать стимулированию спроса на продукцию отечественного автопрома.

Алексей Бессонов, начальник управления продуктовой политики «Росбанк Авто»:

- Рынок электромобилей в России каждый год показывает рост продаж. За первый квартал 2023-го реализована почти половина от объема продаж прошлого года. Госпрограмма электромобилей представлена одной маркой Evolute, которая дебютировала осенью 2022 года. Благодаря господдержке и низкой конкуренции с другими электромобилями, продажи Evolute стабильно растут. Привлекает и максимально возможная скидка госпрограммы – 625 тыс. рублей. Учитывая стоимость автомобиля, основные покупатели электромобилей – заемщики с доходом выше среднего.

Каждый год автомобильный рынок ждет возобновления госпрограммы льготного автокредитования. Спрос на автомобили, подходящие требованиям программы, такой, что формируется очередь на заказы. Хочется, чтобы на государственную поддержку выделялось больше бюджетных средств с целью пролонгации программы в течение всего года.

Фото: АВТОСТАТ