Сколько автомобилей недосчитается российский авторынок в 2021 году?

В условиях обострившегося дефицита на российском авторынке разрыв между спросом и предложением с каждым месяцем только увеличивается. Сколько непроданных машин недосчитаются дилеры по итогам 2021 года? И когда будет реализован отложенный спрос, сформировавшийся за время дефицита на авторынке? С этими вопросами мы обратились к ведущим автодилерам страны.

Вячеслав Зубарев, президент, Ассоциация «РОАД»:

- Не секрет, что отрицательная динамика на российском авторынке в первую очередь обусловлена отсутствием машин у производителей и, следовательно, в дилерских салонах. Покупательский спрос есть – нет достаточного количества предложений. Не думаю, что до конца года мы увидим улучшение ситуации при таких условиях в мировой экономике. Автозаводы в Европе и Азии уже объявили о вынужденных каникулах, что не прибавляет прогнозам оптимизма. Опираясь на низкую базу прошлого года, пока мы видим общий плюс по году в 5 – 7%, но в ноябре прогноз, возможно, потребует корректировки.

Вместе с тем на авторынке можно наблюдать существенное подорожание с начала года, и этот тренд продолжится в условиях дефицита: до конца года повышение составит еще не менее 5% по некоторым брендам. При этом, помимо общего повышения цен от производителей, мы наблюдаем следующее. В связи с образовавшимся на авторынке жестким дефицитом клиент может купить автомобиль по рекомендованной розничной цене только записавшись в очередь, ожидание в которой доходит до нескольких месяцев. В этой ситуации на рынке появляются автомобили от посредников («перекупов») с дополнительной наценкой.

В официальных дилерских центрах всегда предлагались дополнительные опции и услуги, и это вполне законный процесс. К сожалению, судя по жалобам клиентов, есть случаи, когда «предложение» подменяется «навязыванием». РОАД категорически против навязывания каких-либо услуг клиентам, о чем мы писали в своем обращении к членам Ассоциации. У клиента всегда должен быть выбор, но в каждой конкретной претензии, конечно, надо разбираться отдельно.

К сожалению, российский (советский), да и мировой опыт говорит о том, что единственное радикальное решение проблемы переплаты за товар – это аннулирование дефицита. Мы надеемся, что в скором времени объем производства автомобилей возрастет и клиенты смогут не только купить автомобиль без очереди и дополнительной наценки, но и получить в дилерском центре подарок и дополнительную скидку, как и было много лет подряд до последнего времени.

Владимир Мирошников, директор по развитию, компания «РОЛЬФ»:

- Мы ощущали более или менее значительный дефицит товарных автомобилей в течение всего года, но осенью он начал усугубляться. По некоторым брендам ежемесячные объемы поставок существенно меньше, чем мы можем продавать и продавали в предыдущие месяцы. Это касается как импортных, так и локализованных моделей, поскольку нехватка электронных комплектующих носит глобальный характер. Именно проблемы с доступностью на сегодняшний день являются главным ограничивающим фактором для рынка новых автомобилей. Уже ясно, что дефицит будет сохраняться до конца года и далее. Это значит, что даже при оптимистичном варианте развития событий рынок новых автомобилей в 2021 году превзойдет прошлогодний результат не более чем на 5%, а при ухудшении ситуации с доступностью – может уйти в минус по итогам года.

Между тем, спрос на авторынке сохраняется вопреки росту цен. Новые автомобили с начала года подорожали на 20% и более, и цены будут продолжать расти. Покупателей это не останавливает, так как они ожидают новых волн подорожания. Автомобиль сегодня все чаще рассматривают как инвестицию: при бережной эксплуатации и качественном обслуживании он может не только не терять в цене, но даже дорожать.

В то же время часть спроса перераспределяется на вторичный рынок. Выбор автомобиля с пробегом в качестве замены новому может быть оправдан, если автомобиль имеет прозрачную историю эксплуатации и проверен официальным дилером. На вторичном рынке нет дефицита предложений, и «РОЛЬФ» целенаправленно наращивает сток товарных автомобилей с пробегом в продаже, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны наших клиентов. Не случайно по итогам 9 месяцев 2021-го продажи автомобилей с пробегом в «РОЛЬФ» выросли на 54%, а новых автомобилей – всего на 7%.

Юлия Овчинникова, директор по развитию, автохолдинг «КЛЮЧАВТО»:

- Негативный тренд на российском авторынке обусловлен уже известным дефицитом автомобилей, связанным, прежде всего, с мировой проблемой нехватки полупроводников. Проблема все так же актуальна и затрагивает все бренды в портфеле ГК «КЛЮЧАВТО». Срок ожидания зависит от конкретного бренда и комплектации и может составить от недели до 6 месяцев. Предпосылок для изменения ситуации до конца года мы пока не видим.

Очевидно, рыночная динамика может вернуться к росту при наличии автомобилей согласно текущему спросу. С учетом производственного цикла в нынешнем году этого не случится. Ситуация изменится, когда производства восстановят свою работоспособность на 100%, но в ближайшей перспективе очевидно, что дефицит будет сохраняться.

Текущая ситуация на российском авторынке крайне нестабильна для прогнозов. Мы предполагаем, что по итогам 2021 года будет продано порядка 1 млн 740 тыс. автомобилей. При условии отсутствия дефицита, эта цифра была бы на 15% больше.

Андрей Ольховский, генеральный директор, ГК «АВТОDOM»:

- Ситуация с поставками автомобилей еще ухудшается и это является триггером для повышения стоимости авто. Я уверен, что текущий рынок готов к росту на 10 – 12% без снижения спроса.

Отложенный спрос не может реализоваться в полном объеме, потому что поставки автомобилей не отражают даже текущее контрактование. Мы стараемся этот спрос перенести на следующий год, но объективности ради надо подчеркнуть, что у нас нет гарантий, что мы сможем его удовлетворить. Мои прогнозы – сокращение разрыва между спросом и предложением будет в начале 2023 года или в самом конце 2022-го.

Что касается ситуации с ценами, я не вижу серьезных предпосылок для подорожания автомобилей – возможен рост цен на 3 – 5% до конца года, но рынок готов к большему росту до уровня 10 – 12%, а по ряду марок и моделей и до 20%. Но внутри конечной стоимости автомобиля произойдет другое распределение – у дилера сократится маржинальность, а у импортеров вырастет.

Андрей Каменский, директор по маркетингу, АГ «АВИЛОН»:

- На данный момент, как и до конца года в целом, динамика автомобильного рынка однозначно зависит от наличия автомобилей у дилеров. Мы видим высокий спрос среди покупателей, он опережает предложение, потому что к дилерам от месяца к месяцу поступает разный объем автомобилей, все достаточно быстро продается. Как следствие, это отражается на общей статистике по итогу месяца и года. Прогнозировать сейчас итоги года крайне трудно – ситуация нестабильна.

В отрасли сохраняется дефицит автомобилей из-за нехватки комплектующих, можно ожидать, что значительных изменений до конца года не произойдет. Сейчас средний срок ожидания заказанного автомобиля вырос на 1 – 1,5 месяца, если говорить о массовом сегменте. В премиальном ситуация чуть хуже – срок ожидания увеличен на 1,5 – 2 месяца, безусловно, в зависимости от бренда и модели. При этом у дилеров имеется не так много автомобилей – склад до сих пор не насыщен.

Люди понимают, что на рынке по-прежнему не хватает автомобилей и растет стоимость на них. Цены на автомобильном рынке меняются под влиянием таких факторов, как инфляция, колебание курса валюты и смена модельного года. За первое полугодие текущего года стоимость моделей выросла от 5 до 10% в зависимости от бренда, однако во второй половине года мы фиксируем замедление роста цен в связи с тем, что был отыгран курсовой рост, в первой половине цены увеличивались инерционно. На примере двух осенних месяцев, можно предположить, что до конца года прайсы еще изменятся в большую сторону. Покупатели этого ожидают, поэтому торопятся с покупкой нового автомобиля.