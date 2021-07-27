Какой автомобиль купить в условиях дефицита?

Сохраняющийся вот уже более года дефицит на российском авторынке ограничивает выбор покупателей. Какие машины сегодня можно найти в наличии у дилеров, а за какими моделями выстроились очереди? И какой автомобиль лучше купить в сложившихся условиях? С этими вопросами мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Андрей Творогов, руководитель группы онлайн-продаж дирекции развития продаж, ГК «БИЗНЕС КАР»:

- На рынке сейчас действительно довольно остро чувствуется нехватка автомобилей в наличии, особенно в богатых комплектациях и зарубежного производства. Дефицит возник из-за последствий мировой пандемии коронавируса COVID-19, а также торговой войны между США и Китаем в сфере производства микрочипов. Совместно эти факторы привели к существенному торможению производства автомобилей (болезнь людей, остановка заводов, а в некоторых случаях даже закрытие).

С автомобилями локального производства ситуация обстоит чуть лучше, так как логистика осуществляется значительно короче. Бывают задержки в поставках дорогих комплектаций, так как основные машинокомплекты поставляются из-за границы, а их производство также может быть ограничено нехваткой чипов или эпидемиологической ситуацией на заводе. На сегодняшний день срок ожидания новых автомобилей может составлять от 3 месяцев до 2 лет в зависимости от марки, модели, сочетания комплектации и цвета конкретного автомобиля, а машины местного производства, как правило, почти всегда доступны в течение месяца.

Восстановление ситуации, связанной с нехваткой машин, может нормализоваться в первом полугодии 2022 года, если мировая ситуация с пандемией стабилизируется и не будут вводиться новые меры санкционного давления на страны, где расположены мировые производители микроэлектроники и прочих крупных комплектующих автомобилей. Ситуация с отпусками заводов в июле – августе скажется на ситуации несущественно: запас машин, выпущенных ранее, позволит перекрыть этот пробел в производстве на время отпусков.

При дефиците все автомобили в наличии часто представлены в шоу-румах в качестве выставочных образцов, а они обычно предполагают дополнительное оборудование. Клиентов порой это смущает, они хотят приобрести автомобиль «в базе». Это не проблема, можно заказать его в поставку по предоплате, но придется подождать. Тут все зависит от финансовой состоятельности каждого отдельного покупателя. За время ожидания поставки автомобиля в нужном цвете и комплектации может вырасти стоимость: если ориентироваться на текущий темп роста цен, машина может подорожать на 8 – 12%. В ожидании есть и другие риски – например, за это время сломается старая машина покупателя, и отложенные на покупку средства понадобятся на проведение ремонта, и прочее. В любом случае покупка машины здесь и сейчас из имеющегося ассортимента или по предзаказу – это вопрос выбора.

Конечно, можно еще рассмотреть вариант покупки подержанного автомобиля, но в этом случае нужно потратить достаточно времени на поиск приемлемого варианта машины. Зато можно попробовать найти богаче комплектацию или уровень автомобиля уже будет повыше (вместо «Тойоты», например, взять «Лексус»).

Андрей Терлюкевич, генеральный директор, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Ситуация с доступностью автомобилей не изменилась, дефицит присутствует в той же степени по всем брендам. Усугубляет ситуацию непредсказуемость поставок. Многие автомобили, особенно технологически сложные, в дорогих топовых комплектациях сейчас приходят к нам без заказанных опций. То есть ты только по факту узнаешь, что получаешь. Особенно эта тенденция прослеживается в премиум-сегменте.

Дефицит автомобилей и высокий спрос сохраняются во всем мире, что также влияет на политику автопроизводителей по части ценообразования и позволяет повышать цены. Однако на покупателей и спрос влияет сейчас не цена, а в первую очередь доступность автомобилей. А ситуация с поставками ухудшается, и негативная тенденция продолжится: это связано, в том числе и с предстоящими каникулами на автозаводах. На рост цен влияет, прежде всего, дефицит полупроводников и рост стоимости энергоресурсов и металла. Цены повышаются постепенно, шаг составляет 1 – 2%, резкие скачки цен происходят только на новые модели. Цены на автомобили продолжат расти – до конца текущего года как минимум. И в массовом, и в премиальном сегментах. Пока спрос будет превышать предложение, каких-то изменений в части роста цен ожидать не стоит.

Александр Шапринский, директор по развитию, ГК «Прагматика»:

- На дефицитные автомобили, в зависимости от бренда, в наших салонах приходится от 15% до 40% запросов клиентов. Максимальный срок ожидания таких машин может составлять от 2 до 6 месяцев. Но ждать выбранную комплектацию готовы только около 30% покупателей. В наличии на складах довольно ограниченный ассортимент, ликвидные комплектации вымываются очень быстро. Все это происходит на фоне смещения производственных планов из-за проблем с комплектующими.

По бренду LADA мы наблюдаем дефицит таких моделей как Vesta SW Cross, Largus Cross, Niva Travel, а также комплектаций автомобилей, в которых используются штатные аудиосистемы, особенно варианты с навигационной системой. К сожалению, в июле и особенно августе мы продолжим находиться в режиме дефицита из-за летних каникул на заводах. Надеемся на увеличение доступности автомобилей со второй половины сентября, но пока есть опасения, что по моделям LADA Largus и Vesta SW Cross дефицит продлится до начала 2022 года. По бренду Kia сроки ожидания автомобилей сейчас длиннее, чем они были в прошлом году. Наиболее дефицитная модель – Rio X.

На этом фоне некоторые покупатели уходят в сегмент автомобилей с пробегом, где пытаются найти относительно свежий автомобиль с похожими характеристиками.

Владимир Мирошников, директор по развитию, компания «РОЛЬФ»:

- По состоянию на конец июля рынок новых автомобилей так и не смог преодолеть дефицит, и в третьем квартале ситуация с доступностью товарных автомобилей в некоторых брендах даже ухудшилась. Практически во всех брендах есть модели или отдельные комплектации, которые невозможно найти в наличии. Причина такого дефицита – нехватка комплектующих и, в частности, электронных компонентов. Пока ситуация с их поставками не нормализуется, ожидать окончания дефицита на авторынке не имеет смысла.

Одновременно продолжается рост цен на автомобили. За полгода цены в популярном сегменте авторынка выросли оценочно на 10%, в премиум-сегменте рост цен еще выше. Кроме того, прекращено действие государственных программ льготного кредитования, а рост ключевой ставки будет влиять на повышение процентных ставок по кредитам. Тем не менее, рост цен на автомобили будет продолжаться, это поддерживает спрос. Некоторые из наших клиентов вновь готовы рассматривать автомобиль как инвестицию, которая поможет спасти сбережения от обесценивания.

Если удовлетворяющей запросы покупателя модели нет в наличии на складе дилера, ее всегда можно заказать, однако в этом случае к моменту поставки автомобиля цена на модель может увеличиться. Наши клиенты это понимают и стараются выбрать автомобиль из наличия, и при этом некоторые из них готовы рассмотреть покупку автомобиля с пробегом в качестве альтернативы новому. Неудивительно, что дилерский сегмент рынка автомобилей с пробегом продолжает расти. Предоставление дополнительной технической гарантии может стать решающим аргументом в пользу выбора автомобиля с пробегом.

Вячеслав Зубарев, президент, Ассоциация РОАД:

- Уже более года как авторынок испытывает всевозможные ограничения, в том числе дефицит автомобилей. Остановка заводов в период пандемии, нехватка комплектующих – все это приводит к нестабильным поставкам машин как массового, так и премиум-сегмента. К сожалению, в ближайшее время мы не видим перспектив полного восстановления поставок и думаем, что дефицит может продлиться до конца года в той или иной мере. При этом нет полной уверенности что в локальных, что в импортных автомобилях – сейчас высока зависимость от внешних факторов у всех производителей.

Повышение цен производителями ожидаемо происходит как возможность отыграть нестабильность рубля еще с прошлого года, увеличение стоимости комплектующих и металла. К сожалению, цифры роста цен с начала года уже доходят до 7 – 10% по некоторым моделям и брендам. Считаем, что до конца года повышение цен продолжится, так как не видим предпосылок для стабилизации экономической ситуации.

Запланированные отпуска на российских автозаводах – это, как говорится, полбеды. Они хотя бы запланированы. А вот продолжение нехватки полупроводников, ухудшение ситуации из-за пандемии COVID-19 и т.д., дает нам опасения предполагать, что в ближайшее время ситуация не нормализуется. Но мы оптимистично предполагаем, что к концу года рынок все-таки покажет положительную динамику, при условии неухудшения существующих условий.