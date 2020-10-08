Вопрос эксперту: «Насколько подорожают автомобили из-за ослабления рубля?»

Несмотря на то, что цены на автомобили большинства марок с сентября были увеличены, очередное падение курса рубля вновь заставляет автопроизводителей переписывать прайс-листы. Насколько могут подорожать новые автомобили в результате нынешней девальвации рубля, учитывая сохраняющийся на рынке дефицит машин? С этим вопросом мы обратились к ведущим российским автодилерам.



Денис Петрунин, генеральный директор, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Цены на новые автомобили постепенно повышаются. По всем брендам рост происходит по-разному, не на весь модельный ряд сразу, а на отдельные модели. Например, Skoda, Volkswagen, Audi повысили цены еще в конце августа. На каждую модель ценообразование индивидуально, шаг составляет от 5 тыс. рублей до 1-2% от стоимости автомобиля. Вопрос в количестве шагов. В обычное время повышение цен происходит 1-2 раза в год (в зависимости от бренда), сейчас практически каждый месяц дорожают какие-то отдельно взятые модели. Цены растут на наиболее ходовые модели и комплектации, а автомобилей, стоимость которых не повышается, практически нет на рынке и на складах дилеров.

Сильнее подорожают импортные бренды, рост цен автомобилей локальной сборки будет более сдержанным. Поскольку цены повышаются на все автомобили, то вряд ли в ближайшее время как-то сместится спрос на новые автомобили внутри сегментов. Возможно, спрос с импортных премиальных брендов несколько сместится на автомобили премиум-класса российской сборки.

Еще стоит отметить рост продаж китайских брендов. Соотношение доступной цены, технологичности и качество этих автомобилей привело к тому, что все больше автолюбителей рассматривают их в качестве покупки.

Максим Васильев, руководитель отдела продаж, «АВИЛОН. Volkswagen»:

- В данный момент очень трудно прогнозировать, насколько еще поднимутся цены на новые автомобили. Ежедневно стоимость рубля колеблется. Рубль ослабевает относительно валюты. Рост цен на автомобили происходит не два раза в год, как это принято, а уже чуть ли не каждый месяц. Например, по марке Volkswagen подорожание было в сентябре и октябре. Также предполагается – разговоры уже ведутся на уровне импортера – возможный рост цен в ноябре. Мы видим, что подорожание происходит глобально и довольно-таки быстро.



Главный фактор – импорт большинства автозапчастей. По прибытии в Россию они проходят процесс таможни. Всё это происходит или будет происходить по новому курсу. Затраты, которые несут за собой бренды, соответственно, включаются в итоговую стоимость автомобиля.

Вероятно, тенденция роста сохранится. Согласно показателям, цены на автомобили массового сегмента в зависимости от модели только за два месяца выросли на 6-7%. Возможно, бренды выберут другую политику и перенесут повышение цен до нового года, когда это и должно происходить. Трудно предсказать.

Повышение цен зависит от бренда и месторасположения производства. Если говорить, к примеру, о марках автомобилей, которые собираются на территории РФ и у которых большинство комплектующих производится здесь же, то их наименьшим образом затронет колебание курса рубля. Соответственно, рост цен будет минимальным. На более премиальные бренды, у которых в основном все заводы располагаются за границей, рост цен существеннее: автомобиль или комплектующие нужно привезти в Россию, растаможить. В данном случае марки придерживаются собственной политики в отношении роста цен и дальнейших действий. Одни бренды постепенно повышают стоимость на автомобили, другие сдвигают сроки основного увеличения цены. В последнем случае, вероятно, повышение произойдет единовременно и будет значительным.

Сложно предположить, как изменится конкурентная среда вследствие подорожаний. Думаю, позиции никак не поменяются. Все бренды повышают цены приблизительно на один и тот же процент, соответственный своему сегменту. Смены лидеров не произойдет. Смею предположить, что уменьшится количество клиентов – люди уйдут от премиального к более бюджетному классу. Спрос увеличится на автомобили не столь высокого сегмента, но более дорогих моделей и комплектаций.

Денис Решетников, руководитель дилерского направления сети автосалонов, Fresh Auto:

- На сегодняшний день из-за обвала рубля стоимость новых автомобилей увеличилась на 3-10% в зависимости от сегмента, авто с пробегом массового сегмента – на 6% и премиального – на 11%. Скорее всего, ввиду отсутствия укрепления российской валюты, а также намечающейся новой волны коронавируса и ограничений в связи с пандемией, к зиме стоит ожидать очередного обновления прайсов. Автомобили могут подорожать к концу года еще на 5-10%.

Традиционно цены на автомобили не повышаются резко – прайсы корректируются поэтапно. Прежде всего, увеличение цен происходит в январе с учетом прошлогодней инфляции, в апреле и мае – так как дилеры получают в основном машины текущего года, и автопроизводитель устанавливает на них максимальные цены. В 2020 году рост цен был обусловлен снижением курса рубля – в марте, на фоне сорванной сделки ОПЕК+, и в сентябре – из-за роста курса евро. В связи с тем, что колебания рубля продолжаются, к зиме подорожают все группы товаров, связанные с импортом. Автопроизводители будут закладывать в стоимость расходы на компоненты, привозимые из-за границы. Чтобы компенсировать свои убытки, автоконцерны, на мой взгляд, способны индексировать цены на 10%.

Роман Слуцкий, генеральный директор, ГК «Аларм-Моторс»:

- Дистрибьюторы, как правило, очень аккуратно изменяют ценообразование и маркетинговые поддержки для клиента при покупке автомобилей, например, такие как льготный трейд-ин или кредит. Существует целый ряд факторов, оказывающих влияние на эти решения. В частности, это доступность автомобилей, а именно количество машин, которое дистрибьютор может поставить в дилерскую сеть в перспективе ближайших месяцев. Учитывая инертность процессов, свойственных автомобильным производствам, доступность в разрезе ближайших месяцев практически является константой. В нашем случае доступность равна объему предложения на рынке.

При этом еще летом спрос на рынке начал активно расти в связи ослаблением курса рубля и ожиданием потребителя скорого подорожания автомобилей. Когда объем предложения не может удовлетворить объем спроса, любой производитель начинает искать возможности для увеличения доходности.

Тем не менее, не стоит предполагать, что цены на машины «взлетят». Да, они постепенно растут, но не более того. Этому способствует стратегическая конкуренция брендов на рынке. Все игроки понимают, что завтра ситуация может поменяться. Предложения на рынке станет больше. Спрос станет спокойнее. А это значит, что, несмотря на текущую конъюнктуру, сегодня нельзя делать резких движений по ценам, чтобы сохранить лояльность потребителя к своему бренду и модельному ряду.