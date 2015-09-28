Игорь Моржаретто: мимо кассы

Премьеры Франкфуртского автосалона, которые мы не увидим

Догнать и перегнать Golf!

Renault Megane

В компании Renault в очередной раз собираются на равных побороться с основными соперниками в классе С - Opel Astra и Volkswagen Golf. И, судя по выставленным на стенде образцам, у французов неплохие шансы… Главный козырь в этой борьбе – внешность. Новая решетка радиатора и оптика с С-образными светодиодными ходовыми огнями выполнены в едином стиле с представленным год назад минивэном Espace (которого мы в России, увы, тоже не дождались…). А чего стоят вытянутые почти на всю ширину кузова задние фонари! Megane стал чуть крупнее в сравнении с предшественником: длина увеличилась на 64 мм (до 4357 мм), колёсная база тоже выросла с 2642 до 2669 мм.

Интерьер изменился очень сильно; он тоже выполнен в едином стиле с флагманским Renault Espace. В центре передней консоли – большой сенсорный дисплей мультимедийного комплекса R-Link 2 с функцией Multi-Sense. Водитель может выбрать режим работы и звука двигателя (Eco, Comfort, Normal или Sport), роботизированной коробки, рулевого управления, климат-контроля. Либо создать свой персональный алгоритм. Еще в салоне - новые, более качественные материалы, новый руль. Да, чуть больше стал багажник (+ 20 литров).

Под капотом у нового Renault Megane – три варианта бензиновых и три – дизельных двигателей. Базовым станет 900-кубовый трехцилиндровый дизель (90 л.с.). Есть еще два дизельных мотора 1,6 л (110 или 130 л.с.), и два бензиновых 1,6 л (100 и 130 л.с.). Самым мощным будет бензиновый двигатель 1,6 л с двумя турбинами (200 лошадиных сил). В начале 2017-го французы обещают вывести на рынок и гибридную модификацию Megane.

Ну и коробок тоже будет насколько: 5-стуенчатая «механика» для базовой модели, 6-ступенчатый «автомат», а так же семиступенчатый робот EDC7 с двумя сцеплениями. В списке оснащения числятся светодиодные фары, цветной проекционный экран, пакет помощи водителю (адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического торможения, система автопарковки Easy Park Assist, мониторинг «мёртвых зон», дорожных знаков, камера заднего вида и так далее). В Европе в продаже новый Renault Megane появится в начале 2016 года, но цены пока неизвестны. Судя по количеству новых опций, он будет явно дороже своего предшественника. По этой же причине, а так же учитывая курс евро по отношению к нашему рублю, Megane в Россию не повезут. Слишком он будет дорогим… А жаль - очень красивый!

Opel Astra

Впрочем, новый Opel Astra, впервые представленный в сентябре во Франкфурте, тоже получился очень красивый! Любопытно, что новая Astra чуть уменьшилась в размерах (длина – 4370 мм; все равно на 1 см длиннее Megane!) Хотя представители компании уверяют, что одновременно хэтчбек стал просторнее. И, как я уже сказал – красивее, динамичнее. Кстати, новая Astra уже вошла в «шот-лист» кандидатов на титул «Автомобиль года в Европе».

И, когда ходишь вокруг машины, садишься за руль, понимаешь строгих судей. Внутри – дорогие (на ощупь) отделочные материалы, новый руль, новая приборная панель, электрический стояночный тормоз… Естественно, множеством функций можно управлять при помощь сенсорного экрана мультимедийной системы – куда же современному хэтчбеку без нее?..

Под капотом у Opel Astra теперь только турбомоторы. Базовый - 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель (105 л.с.). Есть еще два четырехцилиндровых бензиновых мотора: 1,4 л (145 л.с.) и 1,6 л (200 л.с.). В дизельной линейке – три мотора объемом 1,6 л (95, 140 и 170 л.с.). Новая Astra пополнила и ряд современных систем и электронных помощников — в предлинном списке теперь значатся матричные светодиодные фары, система предотвращения столкновений Opel Eye Safety и многое-многое другое.

Такие же двигатели и продвинутую «начинку» получил и универсал Opel Astra Sports Tourer , который тоже представили во Франкфурте. Эта версия стала элегантнее, что ли, и при этом сохранила отличные «грузовые» параметры. Например, при сложенных сидениях второго ряда объем багажника увеличивается 1630 л!

В Европе продажи новой Astra стартуют уже этой осенью; базовый хэтчбек Opel Astra (1,0 л, «механика») стоит от 17 260 евро.

Вот только мы нового Opel Astra не увидим: компания GM уходит с нашего рынка, а завод в Санкт-Петербурге законсервирован на неопределенный срок.

Снова в высший класс

Renault Talisman

В очередной раз французская компания Renault решила дать бой немцам – причем на их же территории. Во Франкфурте они представили свой новый флагманский автомобиль Renault Talisman и пообещали, что он составит серьезную конкуренцию Volkswagen Passat и Opel Insignia. Ну что ж, поглядим…

Talisman заменил в модельном ряду компании сразу две модели, продажи которых не устраивали французов — Laguna и Latitude. Причем во Франкфурте показали сразу и седан, и универсал Talisman. И оба – красавцы! Одна оптика чего стоит! Спереди и сзади росчерки светодиодных ходовых огней опоясывают блоки фонарей и фар – очень впечатляет… Седан Talisman вышел у французов немаленьким — в длину 4850 мм, а колёсная база на 17 мм превосходит расстояние между осями у Volkswagen Passat. В Renault заявляют, что Talisman — одна из самых просторных машин в классе. Места и спереди, и сзади действительно много! Перед водителем - футуристическая торпеда с виртуальными приборами и мультимедийным комплексом R-Link 2 (как на новом Renault Espace и Megane). Главная особенность системы с сенсорным экраном диагональю 8,7 дюйма — технология Multi Sense; можно конфигурировать по собственному вкусу настройку двигателя, алгоритм работы коробки EDC, усилие на руле, режим климат-контроля, настройки подвески и полноуправляемого шасси 4Control (есть у Talisman и такая опция!) и даже подсветка интерьера. Еще в списке дополнительного оборудования - светодиодные фары, автоматический парковщик, проекционный экран и адаптивный круиз-контроль с функцией самостоятельного торможения, передние кресла с вентиляцией и массажем.

И багажники что у седана, что у универсала большие, «взрослые»… Под капотом у «базового» Talisman – дизель 1,5 л (110 л.с.); есть два дизеля и помощнее – 1,6 л (130 и 160 л.с.). Два бензиновых турбомотора 1,6 л (150 или 200 л.с.) предлагаются с семиступенчатым роботом EDC7 с двумя сцеплениями. Механика доступна только для базового дизеля 1,5 л, а более мощные сочетаются с 6-ступенчатым «автоматом».

Но в Россию Renault Talisman не повезут: дорого.

«Проходимец» проходит мимо…

Nissan NP300 Navara.

Вообще-то у нас продавали два разных пикапа: NP300, который имел репутацию трудяги, и шикарный Navara. Но официальные дилеры перестали их везти в Россию из-за падения спроса (только по предзаказу!). И новую модель, которая получила полное имя Nissan NP300 Navara, похоже, в России мы тоже не увидим.

А жаль! Пикап получил совершенно новую внешность - с современной оптикой со светодиодными секциями, в салоне – тоже полностью новый интерьер с блоком двухзонного климат-контроля, мультимедийным комплексом Nissan Connect. В списке оснащения — круиз-контроль, системы электронной блокировки дифференциала и помощи при старте в гору/спуска с горы, 7 подушек безопасности, камеры кругового обзора и функция автоматического торможения при угрозе столкновения.

Кабина возможна в двух вариациях: полноценная «двойная» (Double Cab) или «полуторная» (King Cab). Грузоподъёмность одинаковая — 1000 кг, а масса буксируемого прицепа - до 3,5 т. Под капотом у NP300 Navara — новый дизель объемом 2,3 л; он оснащен двумя турбинами и выдаёт 160 либо 190 л.с. Привод — передний или полный, коробка передач — 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый автомат. Кроме того, Nissan объявил об очень привлекательных для европейцев условиях гарантии — 5 лет или 160 тыс. км пробега.

Еще одна любопытная новость: скоро у Nissan NP300 Navara появятся и соплатформенные братья-близнецы: пикапы Renault и Mercedes-Benz. Они и производиться будут на одном заводе. Только вот перспективы появления даже одного пикапа из троицы более чем туманны: весь сегмент продаж новых пикапов в России сжался почти до невидимого…