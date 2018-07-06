Автосалон эпохи возрождения

На прошлой неделе в Детройте начал работу один из крупнейших автосалонов в мире – Североамериканский международный автосалон (NAIAS), который продлится до 23 января. Он обозначил перелом к лучшему в автоиндустрии. Американская «большая тройка» со свежими силами вернулась на рынок, а мировые производители говорят о резком росте продаж и постепенном выходе на докризисный уровень.



Нынешний автосалон, на котором было показано около 40 премьер, разительно отличается от прошлогоднего, где было представлено всего 19 новых моделей. Новинки Детройта-2011 укладываются в тенденции, сформировавшиеся еще до кризиса. Упор делается на компактные и экологические машины. Практически каждый производитель представил модели, которые могли бы занять эти ниши. Одним из важнейших экспонатов на стенде GM стал plug-in гибрид GM Volt (для plug-in гибридов возможна подзарядка от бытовой электросети), получивший в Детройте награду «Североамериканский автомобиль года». Ford сосредоточил свое внимание на линейке Focus, на которую компания возлагает большие надежды,– она планирует ежегодно производить 2 млн таких автомобилей. Был официально представлен гибридный Focus Electric на базе платформы С-класса. Toyota представила линейку обновленных гибридных Prius, самым ярким из которых стал минивэн Prius V, основой для которого стал одноименный хетчбэк. Одной из самых заметных стала представленная Chrysler модель 300С, оснащенная двигателем HEMI V-8 объемом 5,7 литра и мощностью 363 л. с. Ее разработка обошлась в $1 млрд. Porsche, появившийся на салоне впервые с 2007 года, показал гибридный гоночный автомобиль 918 PSR.

Эксперты в предвкушении

Эксперты считают автосалон 2011 года переломным. «В этом году автосалон в Детройте, пожалуй, намного важнее большинства предыдущих автосалонов», – считает Джон Маршалл, аналитик Goldman Sachs.

Автосалон стал демонстрацией того, что американский автопром оправляется после кризиса даже быстрее, чем другие секторы экономики. Еще полтора года назад, когда GM и Chrysler заявили о своем банкротстве, ближайшее будущее американского автопрома представлялось довольно безрадостным. Теперь же глава выставки Бэррон Мид оптимистично отмечает: «Вся отрасль переживает возрождение». В прошлом году продажи на американском рынке выросли на 11%, до 11,8 млн автомобилей. Обновленные GM и Chrysler за прошедший год увеличили объем продаж на 21% и 17% соответственно. Кроме того, американские концерны-члены «большой тройки» увеличили свою долю на американском рынке. В 2010 году совокупная доля рынка General Motors, Ford Motor и Chrysler выросла до 45,1% с 44,2%.

Нынешний автосалон в Детройте, который уже окрестили «большим возвращением большой детройтской тройки», дал аналитикам повод говорить и о том, что скоро на мировом рынке в секторе премиум-класса может произойти перестановка сил – оправляющиеся после кризиса американские автоконцерны начнут расширять свое присутствие в премиум-секторе глобального авторынка, где пока доминируют немцы. Еще прошлым летом глава Ford Алан Малалли говорил о том, что Ford модернизирует марку Lincoln. Кроме того, на рынке ходят слухи о том, что GM планирует выпустить семь новых моделей Cadillac.

Ведущий экономист ассоциации автодилеров NADA Пол Тейлор прогнозирует, что в 2011 году авторынок США продолжит расти. «Мировой дебют почти 40 легковых и грузовых автомобилей – это показатель того, что автоиндустрия выздоравливает»,– говорит он. Об этом свидетельствует и рост котировок акций автоконцернов в 2010 году (см. графики).

Крупные европейские и азиатские автопроизводители также сообщили о росте продаж в 2010 году, рост составил 12-14%. При этом некоторые компании достигли рекордного за свою историю уровня продаж: VW продал более чем 7 млн автомобилей, Peugeot Citroen – 3,6 млн.

Как для американских, так и для неамериканских автоконцернов двигателем продаж стали развивающиеся рынки, в первую очередь Китай. В прошлом году объем автомобильного рынка в Китае увеличился на 32%. Представитель Nissan Motors подтвердил эти данные в интервью «Ъ», сказав, что для их компании сильнейший прирост продаж за год произошел в Китае – до более чем 1 млн штук. В числе стран, которые обладают большим потенциалом для роста авторынка, представитель Nissan назвал Россию, Индию, Таиланд. Об этом же в интервью «Ъ» сказал финансовый директор Ford Льюис Бут: «Мы видим продолжающийся сильный рост на многих развивающихся рынках, включая Китай и Индию, хотя в 2011 году на некоторых из этих рынков темпы роста могут снизиться из-за государственного вмешательства и экономического давления на потребителей. На более насыщенных рынках мы видим медленное, стабильное восстановление».

Потребители в размышлении

Впрочем, ряд факторов может оказать сдерживающее влияние на восстановление американского автопрома. В значительной степени эти факторы психологические. Эксперты, например, говорят, что психологический эффект от «большой рецессии» может продлиться дольше, чем ожидается, а потребители будут выбирать более дешевые автомобили или откладывать покупку новой машины до лучших времен.

Другой важный фактор заключается в том, что потребители будут ждать крупных скидок и рекламных акций наподобие тех, которые проводились в 2009 году. Но, как отмечает Джефф Шустер, исполнительный директор исследовательской компании J.D. Power and Associates, это время прошло. До кризиса автоконцерны производили больше автомобилей, чем нужно: только для того, чтобы заводы не останавливались. Предложение значительно превышало спрос, поэтому приходилось снижать цены, вводить скидки. Это привело к сокращению прибыли и в итоге довело GM и Chrysler до банкротства. Теперь же автоконцерны предпочитают другую стратегию: производить ровно столько, сколько нужно, чтобы обеспечить спрос, или даже немного меньше. В этом случае ни о каких больших скидках речь уже не идет.

Кроме того, потребители по-прежнему предпочитают большие и мощные автомобили маленьким и экологически безопасным. «На рынке более 30 новых гибридных моделей. Но это не имеет значения. Мы не покупаем их», – сказала Ребекка Линдлэнд из IHS Global Insight. Она отметила, что интерес к гибридным и электромобилям, скорее всего, появится не раньше, чем подрастет так называемое зеленое поколение – те, кто родился после 1995 года. Еще один фактор риска для американского автопрома – это растущий государственный дефицит, который на настоящий момент превышает $14 трлн. В будущем это может отрицательно сказаться и на американской экономике в целом, и на автопроме.

У нас

Из российских производителей легковых машин на автосалоне в Детройте не было никого. Представители АвтоВАЗа, «Соллерс» и группы ГАЗ игнорируют его уже традиционно. Если в Женеву или Париж представители российской автоиндустрии хотя бы изредка, но ездят, а АвтоВАЗ там даже выставляется, то к Детройту интерес крайне низкий, пояснил «Ъ» один из автопроизводителей. Например, если в Европу тот же АвтоВАЗ хоть что-то экспортирует, то американский рынок для него практически закрыт (это справедливо и для остальных заводов).

Не то чтобы им вовсе не было дела до новинок, выставляемых в Детройте. Конечно, интересно посмотреть, куда движется мировой автопром в целом и американский рынок в частности, говорит один из автопроизводителей, но на российский рынок машины, разработанные для рынка США, редко попадают и на расклад сил на нем не влияют. Кроме того, отечественные производители рассчитывают увидеть некоторые из этих моделей без лишних затрат – на Московском автосалоне, пусть и позже всего остального мира.

Лидерство в России прочно занимает отечественная Lada, а среди иномарок это Chevrolet, Kia и Renault (итоги 2011 года, данные Ассоциации европейского бизнеса). Из этого списка только Kia сумела вырваться на второе место в России за счет крайне агрессивной ценовой политики и быстрой смены модельного ряда. Положение же Chevrolet и Renault во многом объясняется сборкой массовых моделей в России, причем далеко не новых. Chevrolet включает в объемы своих продаж недорогой внедорожник Chevy-Niva, который производится на СП GM-АвтоВАЗ в Тольятти, а самой продаваемой моделью Renault в России является «бюджетный» Logan московской сборки.

Еще никогда последствия урагана не исчезали так быстро. Год назад в Детройте была пляска смерти и леденящая атмосфера. Второй по величине автоконцерн, General Motors, был вынужден заявить о своем банкротстве. Chrysler тоже обанкротился, Toyota впервые понесла огромные убытки. Американский авторынок сократился на треть, Россия в 2009 году столкнулась с сокращением рынка на 48%, в Испании рынок сократился на 41% по сравнению с 2007 годом. Но в январе 2011 года, то есть спустя всего 12 месяцев в Детройте царит атмосфера веселого праздника. 2010 год, в течение которого по всему миру было продано 59 млн легковых автомобилей, стал рекордным годом, и положительное развитие продолжается. Мы прогнозируем, что в 2011 году объем продаж легковых автомобилей составит 62,6 млн штук. Таким образом, впервые в мире будет превышена отметка в 60 млн. Что же произошло?

Основная причина этого чуда – Китай. В кризисном 2009 году китайский авторынок вырос на 47%. В 2010 году объем прироста составил 36%. В 2011 году рост в Китае хоть и затормозился, но остается положительным. Притормаживание роста в Китае благоприятно скажется на автоиндустрии. В последние несколько лет китайская экономика резко выросла, а вместе с ней вырос и риск возникновения экономического пузыря. Разумный рост авторынка, который обеспечит стабильность, это 5-10%.

В 2011 году США снова возьмут на себя роль важного игрока. Рынок движется в сторону 13 млн проданных автомобилей в 2011 году: прирост более чем 10%. Это имеет большое значение для немецких автоконцернов. VW не мог бы и пожелать более подходящего момента для расширения производства в США. На днях VW начнет производство на своем первом американском заводе и будет делать там Passat для США. BMW и Mercedes также усиливают свое присутствие в США. Благодаря росту американского рынка, который к 2015 году достигнет своего нормального уровня продаж в 15,5 млн автомобилей, и благодаря значительному росту премиум-сегмента в США немцы смогут увеличить свои продажи в США на 50% в течение пяти лет.

2011 год принесет гармоничный рост. Не только потому, что Китай выполняет роль локомотива, в США и других важных странах, таких как Россия, тоже растут автопродажи. Мы рассчитываем, что в 2011 году в России произойдет прирост в 15%, продажи легковых автомобилей достигнут 2,1 млн.

Вторая важная тема в 2011 году – это автомобили с более низким уровнем потребления топлива и начало серийного производства чистых электромобилей. В 2011 году на рынке появится около 100 тыс. электромобилей. По сравнению с уровнем продаж в 62,6 млн штук это, конечно, не так много. Но это начало новой эры. На фоне положительной мировой конъюнктуры растут цены на нефть, а климатические проблемы становятся все более актуальными. Поэтому автопроизводители должны как можно быстрее заново изобрести автомобиль. Меньшее потребление топлива, но при этом большее удовольствие от вождения – это направление, которое закладывает начало новой истории роста в автомобильной индустрии. Предпосылки для автомобильной отрасли в 2011 году положительны. Можно будет заработать хорошие деньги и вместе с тем создать основу для того, чтобы инвестировать в будущее этой отрасли.