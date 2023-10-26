Электромобиль BYD Song Plus вошел в ТОП-10 по продажам в Узбекистане

По данным узбекистанского Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР), в сентябре 2023 года продажи новых легковых автомобилей выросли на 37% по сравнению с сентябрем прошлого года.

В целом за 9 месяцев с учетом продаж электромобилей и предварительных данных по поставкам по импорту продажи новых легковых автомобилей составили 297,5 тыс. штук, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 68,8%.

Лидером автомобильного рынка Узбекистана по-прежнему являются автомобили Chevrolet, которых было продано за 9 месяцев 262 197 штук.

В первую десятку по продажам по итогам января – сентября 2023 года входят 7 моделей этого бренда. На первом месте по-прежнему находятся легкие коммерческие автомобили Chevrolet Damas/Labo, продажи которых суммарно составили 74 833 штуки. На второй строчке удерживается модель Cobalt – 68 026 штук, на третьей – Chevrolet Lacetti (66 515 шт.). На четвертой позиции расположился кроссовер Chevrolet Tracker с результатом 26 934 штуки. На пятом месте уверенно закрепился новый седан Chevrolet Onix, продажи которого за 9 месяцев составили 14 751 автомобиль.

Вторая пятерка выглядит следующим образом. На шестой строчке – китайский автомобиль Chery Tiggo 7 PRO с результатом 4 197 автомобилей. Популярность этой модели быстро растет, но в первую пятерку Tiggo 7 PRO вряд ли войдет и, вероятно, скоро уступит место новому бестселлеру – электромобилю BYD Song Plus, который уверенно набирает обороты и вышел уже на седьмое место с показателем 3 993 штуки. Kia Sportage сместилась на восьмое место с результатом 3 783 штук. На девятой позиции стабильно держится Chevrolet Malibu (3 301 шт.), а на десятом – Chevrolet Equinox (2 776 шт.).

Первая пятерка брендов-лидеров по доле рынка по итогам 9 месяцев 2023 года выглядит следующим образом:

Chevrolet – 88,1%

Kia – 3,9%

Chery – 2,2%

BYD – 1,8%

Hyundai – 0,3%.