Электромобиль BYD Song Plus вошел в ТОП-10 по продажам в Узбекистане

По данным узбекистанского Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР), в сентябре 2023 года продажи новых легковых автомобилей выросли на 37% по сравнению с сентябрем прошлого года.
В целом за 9 месяцев с учетом продаж электромобилей и предварительных данных по поставкам по импорту продажи новых легковых автомобилей составили 297,5 тыс. штук, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 68,8%.
Лидером автомобильного рынка Узбекистана по-прежнему являются автомобили Chevrolet, которых было продано за 9 месяцев 262 197 штук.
В первую десятку по продажам по итогам января – сентября 2023 года входят 7 моделей этого бренда. На первом месте по-прежнему находятся легкие коммерческие автомобили Chevrolet Damas/Labo, продажи которых суммарно составили 74 833 штуки. На второй строчке удерживается модель Cobalt – 68 026 штук, на третьей – Chevrolet Lacetti (66 515 шт.). На четвертой позиции расположился кроссовер Chevrolet Tracker с результатом 26 934 штуки. На пятом месте уверенно закрепился новый седан Chevrolet Onix, продажи которого за 9 месяцев составили 14 751 автомобиль.
Вторая пятерка выглядит следующим образом. На шестой строчке – китайский автомобиль Chery Tiggo 7 PRO с результатом 4 197 автомобилей. Популярность этой модели быстро растет, но в первую пятерку Tiggo 7 PRO вряд ли войдет и, вероятно, скоро уступит место новому бестселлеру – электромобилю BYD Song Plus, который уверенно набирает обороты и вышел уже на седьмое место с показателем 3 993 штуки. Kia Sportage сместилась на восьмое место с результатом 3 783 штук. На девятой позиции стабильно держится Chevrolet Malibu (3 301 шт.), а на десятом – Chevrolet Equinox (2 776 шт.).
Первая пятерка брендов-лидеров по доле рынка по итогам 9 месяцев 2023 года выглядит следующим образом:
Chevrolet – 88,1%
Kia – 3,9%
Chery – 2,2%
BYD – 1,8%
Hyundai – 0,3%.
Продажи электромобилей за 9 месяцев 2023 года составили 14,9 тыс. штук. При этом в третьем квартале было реализовано 10 тысяч электромобилей, а в сентябре – 3,6 тыс. штук. Август пока остается рекордным месяцем по продажам электромобилей за все время. В целом же по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок электромобилей в Узбекистане вырос в 6 раз.
Данные: ЦЭИР, Узбекистан
Фото: BYD