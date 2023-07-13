Чем живут и на чем зарабатывают сегодня американские автодилеры?

12 июля на канале Автостат ТВ выступили приглашенные гости – российские участники «Конференции независимых автодилеров NIADA», которая прошла в Лас-Вегасе 19 – 22 июня 2023 года. Кирилл Ларин (глава компании еКредит) и Виктория Курчанова (руководитель продаж Авто.ру и СМ.Expert) рассказали о современных трендах на американском рынке, который намного старше российского. Кирилл затронул тему кредитования автомобилей с пробегом – как это происходит у независимых дилеров США. Он также пояснил, что такое BHPH в действии, как это помогает зарабатывать заокеанским дилерам. А Виктория поделилась знаниями о главных трендах в американском маркетинге и построении бизнес-процессов. Нам показалось все это интересным, как минимум, по двум причинам. Первая – российский рынок не только моложе, но и в разы меньше американского. Некоторые процессы там идут быстрее в силу возраста, а некоторые стадии роста, которые у нас еще впереди, у них уже пройдены. И хотя, конечно, в каждой стране своя специфика, не все «ложится» на наш рынок, но какие-то идеи из чужого опыта можно использовать, не повторяя уже совершенных кем-то ошибок. Опыт других рынков – это суперполезно. Что такое NIADA? NIADA (National Independent Automobile Dealers Association) – ассоциация дилеров, которая была основана много лет назад, внутри нее происходили различные слияния, объединения. Сегодня она объединяет независимых дилеров, которые продают автомобили на американском рынке. Раз в год они проводят Конвенцию, которая длится четыре дня. Последние годы дилеры собираются В Лас-Вегасе. В этом году на NIADA Convention прибыло около 800 дилеров (это не отдельные люди, учитывается число представленных дилерских локаций), из них 270 – новички. Четыре дня с утра до вечера шли мастер-классы, которые проходят без повторов. Прошло около 80 мастер-классов, многие из них связаны с F&I.

Кирилл Ларин рассказал, что в конце прошлого года NIADA запустила сертифицированную программу NIADA CРО 360 – это некий такой продукт, позволяющий объединить стандарты независимых дилеров и каким-то образом структурировать продукт для клиентов. Это единый стандарт для независимых дилеров с точки зрения оценки автомобиля, с точки зрения маркетинга и применяемого IT-решения (Carketa), единый стандарт с точки зрения логистики – очень удобно работающая шутка. Главные составляющие американского рынка Авторынок США большой, сейчас он меняется. В прошлом году он находился в своей нижней точке (2019 год – 42,4 млн шт., 2020 год – 39,3 млн шт., 2021 год – 43,1 млн шт., 2022 год – 38,6 млн шт.). Есть определенная структура с точки зрения продаж. И в этой структуре на официальных дилеров приходится 31,1% рынка, на независимых – 28,8%, чуть более 40% – доля C2C-рынка. При этом у официальных дилеров примерно 18 тысяч локаций, у независимых – около 60 тысяч. В последние годы официальные дилеры понемногу наращивали свою долю.

В 2022 году независимые дилеры продали примерно 11 млн автомобилей, официалы – 12 млн, на C2C пришлось около 15 млн. При этом, говоря об эффективности продаж, мы видим, что она отличается почти в 3,5 раза. Независимый дилер продает в среднем 15 автомобилей в месяц, в то время как официальный – 55. Еще один момент – возраст продаваемых автомобилей. Основной ключевой бизнес, на котором официальные дилеры развиваются – это автомобили 2 – 5 лет. У независимых дилеров нет такого пика, но основной фокус приходится на автомобили старше 5 лет. По поводу навязывания дилерами «допов» при продаже автомобилей (история, которая в последние годы очень актуальна в России) – в Америке тоже есть такой тренд. Более того, в прошлом году американские газеты писали, что невозможно купить автомобиль «не в кредит» и о том, что в тело кредита дилеры добавляют большое количество «допов». В передовице Wall Street Journal публиковались проклятия в адрес дилерам, которые напихивают по 3 – 4 «допа» в автомобиль, и журналисты в лучших традициях российских писателей задавались в публикациях вопросом: «Доколе?». Кредитные продажи автомобилей с пробегом Кирилл Ларин в своем выступлении отдельно рассказал о доле кредитных продаж в Америке. Видим, что новые автомобили в 2023 году по кредитам «подсократились» (2021 год – 86,1%, 2022 год – 84,8%, 2023 год – 79,35%). Это связано со значительным сокращением финансовых поддержек продуктов со стороны автопроизводителей – потому что машины продаются и без этой поддержки, за машинами очередь, они выросли в цене из-за дефицита. Что касается рынка автомобилей с пробегом, то он развивается, доля кредитных продаж растет, и этот рынок очень похож на наш.

Если сравнить показатели, характеризующие американский рынок автомобилей с пробегом в целом (средняя сумма кредита, средняя ставка, ежемесячный платеж) и отдельно независимых дилеров, стоит отметить, что, например, средняя ставка по автокредитам в стране в 2023 году составляет 11,17%, у независимых дилеров она выше – 14,7%. А вот средняя сумма кредита ниже, так же как и ежемесячный платеж – 464$ против 516$.



Еще один интересный момент – инструменты, которые используют официальные дилеры и независимые для продажи автомобилей в кредит. Кто-то считает, что лизинг очень популярен в США, но это не так. Доля лизинга сейчас там падает (на него приходится около 13% рынка), основным драйвером остаются кредиты. И в кредитовании сегмента подержанных машин можно заметить большие отличия у независимых дилеров и «официалов». У официальных дилеров почти 15% приходится на кэптивные банки, в то время как у независимых дилеров такой источник кредитных средств почти отсутствует. При этом большой процент в кредитных продажах приходится на такой новый для России инструмент, как ВНРН (39,8%), о котором позже.

Специфика независимых дилеров заключается в том, что к ним обращаются небогатые люди, которым тяжело купить автомобиль (мигранты, люди с неблагоприятным кредитным рейтингом и пр.). В итоге 43% клиентов независимых дилеров – клиенты с так называемым «мусорным рейтингом». И это достаточно большая доля. В американском кредитовании автомобилей с пробегом можно выделить три уровня. И если в среднем по рынку ставка, как мы уже говорили, 11,2%, а у независимых дилеров – 14,2%, то у клиентов с «мусорным рейтингом» – 21,4%. Поэтому комментируя сегодняшнюю ситуацию с кредитами, можно отметить, что бедные вынуждены платить гораздо больше, чем платят богатые клиенты. Еще один важный тренд, который вызывает у специалистов тревогу в 2023 году на рынке автомобилей с пробегом – это его структурные изменения в части F&I: 1. Прекратили работу по б/у машинам четыре банка, причем один из них был системный. 2. Два очень крупных банка прекратили финансировать дилерские стоки и полностью закрыли подразделения, которые этим занимались. 3. Кредитные союзы и финансовые компании увеличивают долю на рынке до 50%. Ларин для себя сделал несколько выводов о текущей ситуации на американском рынке: он начинает разделяться на два больших сегмента; хорошие автомобили с пробегом идут к официальным дилерам, а старыми машинами, бедными и не очень благополучными клиентами занимаются дилеры независимые; банки сокращают выдачу кредитов на рынке «неофициалов»; профильные игроки увеличивают свою долю. Что такое ВНРН на американском рынке? ВНРН – это сокращенное название от Buy Here Pay Here. Этот инструмент занимает около 40% всех кредитных продаж. Он ориентирован на клиентов с «мусорным» рейтингом. Лет 10 назад он уже был в Америке и развился достаточно бодро, за последние 3 года нарастив рынок достаточно серьезно. Суть ВНРН: это финансовый инструмент, который позволяет дилеру покупать автомобиль. Потом дилер фактически сдает этот автомобиль в аренду клиенту. Дилер сам несет риски, сам собирает еженедельные платежи (в Америке зарплату получают каждую неделю). В конце оговоренного договором срока автомобиль становится собственностью клиента. В случае просрочки платежей у дилера есть возможность быстро изъять машину (без суда) и снова отправить ее на продажу. Средний срок аренды автомобиля с использованием ВНРН составляет в Америке примерно 3,5 года (44 месяца). Что касается суммы переплаты, то в качестве примера можно привести следующие цифры: 7 тысяч долларов, уплаченные дилером при покупке автомобиля до передачи его клиенту -спустя 3,5 года превращаются в 17 тысяч долларов (за весь срок платежей). Как видно, доходность на таких автомобилях очень приличная. При этом доля клиентов с просрочкой составляет 15%. Этот бизнес, как отмечает Ларин, отличается от типового дилерского. Во-первых, потому, что покупка машины растягивается во времени. А во-вторых, в процессе участвуют несколько разных компаний – те, кто предоставляют большие кредиты, те, кто занимаются просрочками и пр. Инструмент BHPH рассчитан как раз на независимых дилеров. Это целая индустрия. Почему в России такого нет? У нас пока сегмент этого бизнеса не настолько большой – он сейчас только появляется. Пока наше автокредитование прекрасно себя чувствует, а банки, видимо, умеют с этим сегментом работать. Если же и наши кредитные учреждения будут менять свой уровень одобрения (а сегодня уже говорят о том, что уровень одобрения в банках падает), возможно, и в России появятся профессиональные игроки, которые начнут внедрять подобные ВРНР инструменты. О главных трендах в маркетинге США Виктория Курчанова в рамках прошедшего прямого эфира рассказала о трендах в маркетинге и построении бизнес-процессов в США.