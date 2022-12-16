Декабрь за окном: самое время для прогнозов на 2023 год

Прежде, чем сесть за написание этого материала, я открыл Yandex и в поисковой строке набрал «прогноз авторынка на 2023». Открылась целая страница с разными статьями на этот счет. Пришлось все пересмотреть, чтобы увидеть направление общественной мысли. Из разных прогнозов, собранных в этих статьях, можно выделить следующее.
1. На рынке новых автомобилей править будут китайские бренды и, конечно, автомобили АВТОВАЗ.
2. На рынке автомобилей с пробегом станет больше праворульных из Японии, они сейчас активно ввозятся на территорию России.
3. Параллельный импорт не только не прекратится, но будет и далее набирать обороты как по новым, так и по автомобилям с пробегом.
4. Цены и на новые, и на автомобили с пробегом, скорее всего, продолжат небольшой рост.
5. Продажи останутся на уровне текущего года как по новым, так и по автомобилям с пробегом.
Все вполне прогнозируемо и ожидаемо. Но есть у меня и свои мысли на этот счет. И они отличаются от общего тренда. Поделюсь ими далее.
1. Безусловно, примерно половину рынка новых автомобилей займет продукция АВТОВАЗа. В плане на 2023 год стоит производство чуть более 400 тысяч автомобилей и их точно постараются распродать так или иначе. Скорее всего, задействуя для этой цели инструменты государственной поддержки. Даже не «скорее всего», а точно – об этом уже сообщал Минпромторг.
2. Китайцы точно станут драйверами изменений на российском автомобильном рынке и это глобальнее, чем просто разговоры об увеличении их доли в той или иной нише. Как мне кажется, все очень серьезно и поэтому разберу суть своих слов подробнее:
- в 2022 году мощности японских, корейских и европейских автозаводов в России уже перешли или в скором времени перейдут в руки местных властей;
- вопрос, будут ли эти заводы простаивать в 2023 году или займутся делом, скорее всего, не открытый, а уже закрытый. Думаю, они так или иначе начнут производить китайские автомобили;
- этим же, а именно производством «китайцев», скоро займется «Автотор», не так давно ими уже занялись «Моторинвест» и «Москвич» (давайте называть вещи свои именами);
- бренд Chery уже озвучил свои планы на 2023 год – они хотят продать 200 тысяч автомобилей в России. Наверное, это суммарно с суббрендами (EXEED и OMODA), но даже вместе это значительно больше, чем все предыдущие объемы продаж;
- глядя на планы Chery, что будут делать другие китайские производители? И это вопрос, как мне кажется, со вполне очевидными ответами.
Складываю в уме всю эту информацию и задаюсь вопросом: а что будет делать государство в ситуации с такими предпосылками? Очевидно, что нужно в интересах государства поддержать отечественного производителя, раз. Очевидно, что нужно сохранить рабочие места и запустить все автомобильные заводы, два. И три, разве не очевидно, что активный параллельный импорт будет оказывать негативное влияние на два первых пункта? Как-будто бы очевидно.
Получается, что государство, как только решит вопрос перезапуска автомобильных заводов, должно будет начать и процесс поддержки всех местных автопроизводителей. И один из первых шагов – это заградительные меры на ввоз автомобилей брендов недружественных стран. В результате, на рынке новых автомобилей останется АВТОВАЗ, «китайцы» и, возможно, «иранцы» или даже «индусы». С последними как-то совсем все непрозрачно и маловероятно. А вот свежие автомобили других производителей могут оказаться просто под запретом.
С этим разобрались, риски и перспективы понятны и даже очевидны. А что будет с ценами? Ведь известно, что на тот товар, который в дефиците, цены обычно растут. И тут тоже есть один очень жирный нюанс. Chery хочет продать на российском рынке 200 тысяч легковых автомобилей в следующем году. Это половина от планов АВТОВАЗа. Конечно, для этого они начнут их производить на одном из заводов в России. А что же другие китайские бренды? Особенно те, которые уже имеют и которые получат доступы к мощностям российских автозаводов. Можно усомниться в том, что их цели не будут такими же амбициозными.
Амбициозные цели по продажам, локальное производство, наращивание объемов и желание захватить долю на рынке неразрывно связаны с ценообразованием. Уже сегодня «китайцы» нередко предлагаются с очень высокими скидками за trade-in. Запас маржинальности позволяет им это легко делать. Так что, в 2023 году мы вполне можем увидеть ценовые войны между китайскими производителями за объемы под российским солнцем.
А теперь давайте пофантазируем. Возьмем, к примеру, популярный Chery Tiggo 4 PRO, который на официальном сайте стоит от 1 659 900 рублей (с учетом различных скидок и спецпредложений). Представьте, что ради увеличения объемов продаж, он станет стоить на 300 тысяч дешевле – от 1 359 900 рублей. А его текущую ценовую нишу займет уже Tiggo 7 PRO, который сейчас стоит более 2,1 млн рублей. Кстати, заглянул на auto.ru и увидел, что Tiggo 4 PRO с пробегом 2022 года в продаже стоит даже дороже нового – от 1 790 000 рублей и выше. И давайте не забудем, что в борьбе за захват рынка, дилеров будут буквально принуждать продавать больше.
Что же в такой ситуации станет с ценами на подержанные автомобили? Очевидно, что они будут перестраиваться под новые драйверы. Просто подумайте, зачем покупать «Крету» с пробегом 2017 – 2018 гг., если за такие же деньги можно взять новый Tiggo 4 PRO? У вас есть объективные доводы в пользу «Креты»? У меня нет. А если на «китайца» еще и госпрограмма будет распространяться, то вообще нет никаких разумных доводов в пользу «Креты» за эти деньги нет.
Выводы делаю такие: в 2023-м будет идти серьезный передел российского авторынка при поддержке государства. С очень высокой долей вероятности, этот передел приведет к значительным сдвигам в ценообразовании как на новые, так и на автомобили с пробегом. Вполне вероятно, что ценовые перемены могут сыграть злую шутку с рынком автомобилей с пробегом и снизить его объемы по объективным причинам. В это же время рынок новых автомобилей может попытаться преодолеть базовый прогноз и двинуться в сторону оптимистичного, т.е. на уровень 800 тысяч новых легковых автомобилей и более.
А вы что думаете?
Артем Самородов, pro Trade In & Автобизнес
Фото: АВТОСТАТ