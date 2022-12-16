Декабрь за окном: самое время для прогнозов на 2023 год

Прежде, чем сесть за написание этого материала, я открыл Yandex и в поисковой строке набрал «прогноз авторынка на 2023». Открылась целая страница с разными статьями на этот счет. Пришлось все пересмотреть, чтобы увидеть направление общественной мысли. Из разных прогнозов, собранных в этих статьях, можно выделить следующее. 1. На рынке новых автомобилей править будут китайские бренды и, конечно, автомобили АВТОВАЗ. 2. На рынке автомобилей с пробегом станет больше праворульных из Японии, они сейчас активно ввозятся на территорию России. 3. Параллельный импорт не только не прекратится, но будет и далее набирать обороты как по новым, так и по автомобилям с пробегом. 4. Цены и на новые, и на автомобили с пробегом, скорее всего, продолжат небольшой рост. 5. Продажи останутся на уровне текущего года как по новым, так и по автомобилям с пробегом.

Все вполне прогнозируемо и ожидаемо. Но есть у меня и свои мысли на этот счет. И они отличаются от общего тренда. Поделюсь ими далее. 1. Безусловно, примерно половину рынка новых автомобилей займет продукция АВТОВАЗа. В плане на 2023 год стоит производство чуть более 400 тысяч автомобилей и их точно постараются распродать так или иначе. Скорее всего, задействуя для этой цели инструменты государственной поддержки. Даже не «скорее всего», а точно – об этом уже сообщал Минпромторг. 2. Китайцы точно станут драйверами изменений на российском автомобильном рынке и это глобальнее, чем просто разговоры об увеличении их доли в той или иной нише. Как мне кажется, все очень серьезно и поэтому разберу суть своих слов подробнее: - в 2022 году мощности японских, корейских и европейских автозаводов в России уже перешли или в скором времени перейдут в руки местных властей; - вопрос, будут ли эти заводы простаивать в 2023 году или займутся делом, скорее всего, не открытый, а уже закрытый. Думаю, они так или иначе начнут производить китайские автомобили; - этим же, а именно производством «китайцев», скоро займется «Автотор», не так давно ими уже занялись «Моторинвест» и «Москвич» (давайте называть вещи свои именами); - бренд Chery уже озвучил свои планы на 2023 год – они хотят продать 200 тысяч автомобилей в России. Наверное, это суммарно с суббрендами (EXEED и OMODA), но даже вместе это значительно больше, чем все предыдущие объемы продаж; - глядя на планы Chery, что будут делать другие китайские производители? И это вопрос, как мне кажется, со вполне очевидными ответами.

Складываю в уме всю эту информацию и задаюсь вопросом: а что будет делать государство в ситуации с такими предпосылками? Очевидно, что нужно в интересах государства поддержать отечественного производителя, раз. Очевидно, что нужно сохранить рабочие места и запустить все автомобильные заводы, два. И три, разве не очевидно, что активный параллельный импорт будет оказывать негативное влияние на два первых пункта? Как-будто бы очевидно. Получается, что государство, как только решит вопрос перезапуска автомобильных заводов, должно будет начать и процесс поддержки всех местных автопроизводителей. И один из первых шагов – это заградительные меры на ввоз автомобилей брендов недружественных стран. В результате, на рынке новых автомобилей останется АВТОВАЗ, «китайцы» и, возможно, «иранцы» или даже «индусы». С последними как-то совсем все непрозрачно и маловероятно. А вот свежие автомобили других производителей могут оказаться просто под запретом. С этим разобрались, риски и перспективы понятны и даже очевидны. А что будет с ценами? Ведь известно, что на тот товар, который в дефиците, цены обычно растут. И тут тоже есть один очень жирный нюанс. Chery хочет продать на российском рынке 200 тысяч легковых автомобилей в следующем году. Это половина от планов АВТОВАЗа. Конечно, для этого они начнут их производить на одном из заводов в России. А что же другие китайские бренды? Особенно те, которые уже имеют и которые получат доступы к мощностям российских автозаводов. Можно усомниться в том, что их цели не будут такими же амбициозными. Амбициозные цели по продажам, локальное производство, наращивание объемов и желание захватить долю на рынке неразрывно связаны с ценообразованием. Уже сегодня «китайцы» нередко предлагаются с очень высокими скидками за trade-in. Запас маржинальности позволяет им это легко делать. Так что, в 2023 году мы вполне можем увидеть ценовые войны между китайскими производителями за объемы под российским солнцем.