Выбор развозного фургона

Авторынок в России переживает не самые лучшие времена – продажи сокращаются рекордными темпами. Причем затронуты оказались абсолютно все сегменты: и легковой, и коммерческий. Дно или уже достигнуто или находится совсем рядом. Ряды предлагаемых к продаже моделей сильно поредели, а о заказе автомобиля «под себя» можно на какое-то время забыть. Однако, даже сократившись в разы, рынок оказался жив. И более того – на нем остался выбор. Мы провели небольшое исследование и выяснили, что и на каких условиях сегодня можно найти в продаже в сегменте цельнометаллических фургонов, а также рассмотрели некоторые аспекты по стоимости владения будущей покупкой.

Последние месяцы новостные ленты были полны сообщениями об уходе иностранных компаний с рынка РФ или о приостановке их деятельности. Последнее ближе к реальности. Производство и экспорт автомобилей всех зарубежных брендов легкой коммерческой техники сейчас находится именно в таком состоянии. Отечественные бренды с перебоями продолжают производство автомобилей из оставшихся компонентов и экстренно решают вопросы импортозамещения. До сих пор производство не останавливалось только на ГАЗе.

Выбор среди цельнометаллических фургонов не богат. В продаже имеются: Ford Transit, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Mercedes-Benz Sprinter и ГАЗ ГАЗель Next. Идеальным для сравнения был бы фургон с короткой длиной (L1 или L2) и низкой крышей (H1 или H2), т.к. автомобили в такой конфигурации будут наиболее доступными по цене, более маневренными, а внутреннего объема хватит для большинства коммерческих задач, стоящих перед предпринимателем.

Грузоподъемность в 1 тонну будет оптимальна, а полная масса автомобиля не должна превышать 3500 кг, чтобы беспрепятственно въезжать в центр. Зафиксируем наиболее распространенные условия при интенсивной эксплуатации машины: автомобиль в пользовании будет находиться 2 года, а пробег за этот период составит 100 тыс. км. Для наиболее корректного сравнения стараемся найти модификации с наиболее близкими характеристиками – дизельный двигатель, «механика» и монопривод. В итоге, окончательный список сравниваемых автомобилей выглядит следующим образом:

- Ford Transit 310 L2H2, с диз. двигателем 2,2 л, 125 л.с., МКП и передний привод;

- Peugeot Boxer 30 L1H1, с диз. двигателем 2,2 л, 130 л.с., МКП и передний привод;

- Citroen Jumper 30 L1H1, с диз. двигателем 2,2 л, 130 л.с., МКП и передний привод;

- ГАЗ ГАЗель Next А31R22 с диз. двигателем 2,8 л, 149 л.с., МКП и задний привод;

- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI, с диз. двигателем 2,1 л, 114 л.с., МКП и задний привод.

При этом подбор конкурентов оказался затруднен из-за отсутствия в продаже сразу у всех игроков рынка абсолютно одинаковых по всем параметрам модификаций нужных моделей. Самым крупным фургоном оказалась «ГАЗель» (по габаритам между L2H3 и L3H3), затем «Спринтер», «Транзит», а самыми компактными – «родственные французы». Определив, какие модели фургонов и в каких модификациях мы ищем, выяснили сколько они стоят и как обстоят дела у дилеров с наличием автомобилей.

Заказать «Транзит» нельзя, завод «Форд Соллерс» приостановил работу и отгрузку автомобилей, и дилеры торгуют только тем, что осталось у них на складах. Дилеры Ford предлагают приобрести «Транзит» с «допами» в виде кондиционера, «радиопакета», передних и задних датчиков парковки, дополнительной розетки на 230 В и др. Цены на «транзиты», которые еще есть в наличии, начинаются от 3 698 000 руб. Скидок и каких-либо акций нет. Необходимо так же отметить, что все дилеры иномарок, озвучивая стоимость своих автомобилей, делали оговорку о том, что цена и/или наличие моделей может измениться в любой момент.