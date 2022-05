Выбор развозного фургона

- Ford Transit 310 L2H2, с диз. двигателем 2,2 л, 125 л.с., МКП и передний привод; - Peugeot Boxer 30 L1H1, с диз. двигателем 2,2 л, 130 л.с., МКП и передний привод; - Citroen Jumper 30 L1H1, с диз. двигателем 2,2 л, 130 л.с., МКП и передний привод; - ГАЗ ГАЗель Next А31R22 с диз. двигателем 2,8 л, 149 л.с., МКП и задний привод; - Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI, с диз. двигателем 2,1 л, 114 л.с., МКП и задний привод.

Выбор среди цельнометаллических фургонов не богат. В продаже имеются: Ford Transit, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Mercedes-Benz Sprinter и ГАЗ ГАЗель Next. Идеальным для сравнения был бы фургон с короткой длиной (L1 или L2) и низкой крышей (H1 или H2), т.к. автомобили в такой конфигурации будут наиболее доступными по цене, более маневренными, а внутреннего объема хватит для большинства коммерческих задач, стоящих перед предпринимателем.

У официальных дилеров ГАЗа мы выяснили, что автомобили в самых разных модификациях присутствуют в достаточном количестве на складах. ГАЗель Next в подходящей для нас модификации стоит от 2 941 000 руб. Каких-либо «допов» от дилера на автомобиль не установлено, а среди базового оборудования числятся электростеклоподъемники, круиз-контроль и мультимедийная система, обивка пола и стенок фургона пластиком. Отсутствие «допов» воспринимается положительно, так что не придется платить три – четыре цены за навязанное и часто не нужное оборудование. Скидки в размере до 330 000 руб. могут быть предоставлены по программе трейд-ин или лизинга. Автозавод ГАЗ в настоящее время выпускает и отгружает автомобили на склады официальных дилеров, особых проблем с поставками не наблюдается. Тут надо сделать отступление и рассказать про самую последнюю газовскую новинку – ГАЗель NN. Она также присутствует в продаже, но в ограниченном количестве.

В итоге фургоны-иномарки находятся на дилерских складах в ограниченном количестве. Привезти автомобиль под заказ невозможно. Скидок и акций практически нет. Отечественная ГАЗель Next находится у дилеров в достаточном количестве и в разнообразных модификациях.

Стоит отметить, что покупка нового автомобиля – это только полдела. В процессе эксплуатации неизбежно появятся расходы на плановое ТО, покупку зимних шин, полиса ОСАГО и топливо. Это самый минимум, не учитывая КАСКО, мойки, стоянки и текущий ремонт. Как упоминали выше, считаем во сколько примерно обойдется обслуживание автомобиля при условии владения – 2 года с пробегом 100 тыс. км. Гарантия на автомобили из нашего списка составляет 2 года – для иномарок, 4 года – для ГАЗели Next (акционное предложение). Ограничение по пробегу есть у «Спринтера» и у «ГАЗели», и оно составляет 200 тыс. км. Межсервисный интервал – 15 000 км у Mercedes и Ford. Peugeot и Citroen проходят первое ТО на пробеге 10 тыс. км, второе – на 20 тыс. км и далее через каждые 20 тыс. км. Межсервисный интервал ГАЗели Next составляет 20 000 км. Это означает, что за 2 года и 100 тыс. км пробега необходимо пройти пять ТО для модели ГАЗель Next и шесть ТО для всех остальных.

Расходы на ТО, покупку зимних шин, полиса ОСАГО и дизельного топлива приведены в соответствующей таблице.