Выбор развозного фургона

Авторынок в России переживает не самые лучшие времена – продажи сокращаются рекордными темпами. Причем затронуты оказались абсолютно все сегменты: и легковой, и коммерческий. Дно или уже достигнуто или находится совсем рядом. Ряды предлагаемых к продаже моделей сильно поредели, а о заказе автомобиля «под себя» можно на какое-то время забыть. Однако, даже сократившись в разы, рынок оказался жив. И более того – на нем остался выбор. Мы провели небольшое исследование и выяснили, что и на каких условиях сегодня можно найти в продаже в сегменте цельнометаллических фургонов, а также рассмотрели некоторые аспекты по стоимости владения будущей покупкой.
Последние месяцы новостные ленты были полны сообщениями об уходе иностранных компаний с рынка РФ или о приостановке их деятельности. Последнее ближе к реальности. Производство и экспорт автомобилей всех зарубежных брендов легкой коммерческой техники сейчас находится именно в таком состоянии. Отечественные бренды с перебоями продолжают производство автомобилей из оставшихся компонентов и экстренно решают вопросы импортозамещения. До сих пор производство не останавливалось только на ГАЗе.
Выбор среди цельнометаллических фургонов не богат. В продаже имеются: Ford Transit, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Mercedes-Benz Sprinter и ГАЗ ГАЗель Next. Идеальным для сравнения был бы фургон с короткой длиной (L1 или L2) и низкой крышей (H1 или H2), т.к. автомобили в такой конфигурации будут наиболее доступными по цене, более маневренными, а внутреннего объема хватит для большинства коммерческих задач, стоящих перед предпринимателем.
Грузоподъемность в 1 тонну будет оптимальна, а полная масса автомобиля не должна превышать 3500 кг, чтобы беспрепятственно въезжать в центр. Зафиксируем наиболее распространенные условия при интенсивной эксплуатации машины: автомобиль в пользовании будет находиться 2 года, а пробег за этот период составит 100 тыс. км. Для наиболее корректного сравнения стараемся найти модификации с наиболее близкими характеристиками – дизельный двигатель, «механика» и монопривод. В итоге, окончательный список сравниваемых автомобилей выглядит следующим образом:
- Ford Transit 310 L2H2, с диз. двигателем 2,2 л, 125 л.с., МКП и передний привод;
- Peugeot Boxer 30 L1H1, с диз. двигателем 2,2 л, 130 л.с., МКП и передний привод;
- Citroen Jumper 30 L1H1, с диз. двигателем 2,2 л, 130 л.с., МКП и передний привод;
- ГАЗ ГАЗель Next А31R22 с диз. двигателем 2,8 л, 149 л.с., МКП и задний привод;
- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI, с диз. двигателем 2,1 л, 114 л.с., МКП и задний привод.
При этом подбор конкурентов оказался затруднен из-за отсутствия в продаже сразу у всех игроков рынка абсолютно одинаковых по всем параметрам модификаций нужных моделей. Самым крупным фургоном оказалась «ГАЗель» (по габаритам между L2H3 и L3H3), затем «Спринтер», «Транзит», а самыми компактными – «родственные французы». Определив, какие модели фургонов и в каких модификациях мы ищем, выяснили сколько они стоят и как обстоят дела у дилеров с наличием автомобилей.
Заказать «Транзит» нельзя, завод «Форд Соллерс» приостановил работу и отгрузку автомобилей, и дилеры торгуют только тем, что осталось у них на складах. Дилеры Ford предлагают приобрести «Транзит» с «допами» в виде кондиционера, «радиопакета», передних и задних датчиков парковки, дополнительной розетки на 230 В и др. Цены на «транзиты», которые еще есть в наличии, начинаются от 3 698 000 руб. Скидок и каких-либо акций нет. Необходимо так же отметить, что все дилеры иномарок, озвучивая стоимость своих автомобилей, делали оговорку о том, что цена и/или наличие моделей может измениться в любой момент.
Чуть лучше обстоят дела у французских конкурентов в лице Peugeot и Citroen. Количество доступных в наличии Boxer и Jumper немного выше, чем у дилеров Ford, но поставок новых машин дилеры в ближайшие месяцы также не ожидают, и заказать машину без «допов» или с определенными опциями и пакетами нельзя. В наличии есть Peugeot Boxer и Citroen Jumper в модификации 30 L1H1 стоимостью от 4 250 000 руб. В стоимость включено следующее допоборудование: комплект брызговиков и подкрылок; сетка в передний бампер; мультимедийное головное устройство. Скидки могут быть предоставлены по программе трейд-ин.
У официальных дилеров ГАЗа мы выяснили, что автомобили в самых разных модификациях присутствуют в достаточном количестве на складах. ГАЗель Next в подходящей для нас модификации стоит от 2 941 000 руб. Каких-либо «допов» от дилера на автомобиль не установлено, а среди базового оборудования числятся электростеклоподъемники, круиз-контроль и мультимедийная система, обивка пола и стенок фургона пластиком. Отсутствие «допов» воспринимается положительно, так что не придется платить три – четыре цены за навязанное и часто не нужное оборудование. Скидки в размере до 330 000 руб. могут быть предоставлены по программе трейд-ин или лизинга. Автозавод ГАЗ в настоящее время выпускает и отгружает автомобили на склады официальных дилеров, особых проблем с поставками не наблюдается. Тут надо сделать отступление и рассказать про самую последнюю газовскую новинку – ГАЗель NN. Она также присутствует в продаже, но в ограниченном количестве.
При обсуждении покупки нового цельнометаллического «Спринтера» менеджеры по продажам уверяли нас, что необходимо поторопиться. Машины раскупаются очень быстро, а складские запасы не пополняются новыми автомобилями. Как итог, в наличии ограниченный список «спринтеров» и заказать что-то другое не предоставляется возможным. Скидок и акций нет. Автомобилей в интересующей нас модификации было несколько штук, стоимость начинается от 5 299 000 руб. Машины не были укомплектованы допоборудованием от дилера, а среди базового оборудования присутствуют: запуск автомобиля с кнопки, система автоматического включения и выключения ближнего света, электроусилитель руля.
В итоге фургоны-иномарки находятся на дилерских складах в ограниченном количестве. Привезти автомобиль под заказ невозможно. Скидок и акций практически нет. Отечественная ГАЗель Next находится у дилеров в достаточном количестве и в разнообразных модификациях.
Стоит отметить, что покупка нового автомобиля – это только полдела. В процессе эксплуатации неизбежно появятся расходы на плановое ТО, покупку зимних шин, полиса ОСАГО и топливо. Это самый минимум, не учитывая КАСКО, мойки, стоянки и текущий ремонт. Как упоминали выше, считаем во сколько примерно обойдется обслуживание автомобиля при условии владения – 2 года с пробегом 100 тыс. км. Гарантия на автомобили из нашего списка составляет 2 года – для иномарок, 4 года – для ГАЗели Next (акционное предложение). Ограничение по пробегу есть у «Спринтера» и у «ГАЗели», и оно составляет 200 тыс. км. Межсервисный интервал – 15 000 км у Mercedes и Ford. Peugeot и Citroen проходят первое ТО на пробеге 10 тыс. км, второе – на 20 тыс. км и далее через каждые 20 тыс. км. Межсервисный интервал ГАЗели Next составляет 20 000 км. Это означает, что за 2 года и 100 тыс. км пробега необходимо пройти пять ТО для модели ГАЗель Next и шесть ТО для всех остальных.
Расходы на ТО, покупку зимних шин, полиса ОСАГО и дизельного топлива приведены в соответствующей таблице.
Итого, покупка нового автомобиля и его обслуживание при сроке владения 2 года и предполагаемом пробеге 100 тыс. км будет стоить: Ford Transit – 4 329 462 руб., Peugeot Boxer – 4 915 570 руб., Citroen Jumper – 4 953 804 руб., ГАЗель Next – 3 540 910 руб., Mercedes-Benz Sprinter – 6 133 852 руб. Исходя из наших расчетов видно, что ГАЗель Next является самым доступным фургоном как по стоимости нового автомобиля, так и по стоимости владения. Следом за ним идет Ford Transit, Peugeot Boxer и Citroen Jumper, а замыкает нашу пятерку кандидатов Mercedes-Benz Sprinter.
Основных аргументов «за» покупку фургона-иномарки два: высокая надежность и уровень качества. Да, как правило, владельца иностранного фургона реже одолевают различные неисправности автомобиля. Но неисправности все же случаются, так как все в этой жизни имеет свой ресурс, и тогда встают вопросы стоимости и наличия запасных частей. Пока большинство запасных частей для иномарок в наличии есть, но их цена выросла в 1,5 – 3 раза, а на ряд позиций и больше. Также есть позиции, по которым наблюдается полное отсутствие на складе. Да, дефицитные запчасти заказываются и везутся окружными путями, но это катастрофически увеличивает время простоя, что для коммерческого автомобиля категорически неприемлемо. При этом говорить о том, что эта ситуация выправится в ближайшее время, оснований нет. Наоборот, проблемы с обслуживанием иномарок могут возрастать. И это на сегодняшний день основной недостаток иностранного фургона. На этом фоне отечественная ГАЗель Next обретает вполне осязаемые преимущества. Доступная, с невысокой стоимостью владения, низкой ценой километра пробега, ремонтопригодная и с широким набором функционала. При этом в стоимости владения мы не учли стоимость страхования, текущего ремонта и потенциально возможного кузовного ремонта. По этим параметрам «ГАЗель» очень бережна в отношении кошелька владельца.
Среди претензий к отечественному автомобилю можно выделить относительную простоту дизайна и нестабильное качество сборки интерьера кабины. Однако учитывая цену, эти недостатки можно простить.
Что будет завтра? Об этом не знает никто. При любом раскладе изменения условий жизни и привычек выглядят неотвратимыми. Поэтому приобретение автомобиля российского производства выглядит разумным выбором, который позволит продолжить развитие бизнеса в сегодняшних непростых условиях. Достойным выбором в плане всеобщего импортозамещения.
Заказная статья низкого качества.
Антон