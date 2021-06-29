Российский Aurus намерен потягаться с Bentley и Rolls-Royce

Российский представительский седан Aurus Senat, который ранее был доступен только высшим чиновникам, недавно поступил в свободную продажу. По мнению экспертов, новинка представляется достаточно серьезным конкурентом для Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Maybach, причем не только на российском, но и зарубежных рынках.

Российский лимузин «пошел в массы»

Компания «Аурус» недавно начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. На первом этапе работы производства будет осуществляться выпуск представительского седана Senat, впоследствии к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тысяч автомобилей в год. Напомним, ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ».

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, в текущем году компания «Аурус» рассчитывает выйти на объем поставок произведенных автомобилей примерно 300 - 350 единиц, разной комплектации, в том числе и произведенных в ОЭЗ «Алабуга».

«Компания «Авилон» уже давно принимает предзаказы на автомобили марки Aurus, в России достаточно высокий спрос на представительские модели отечественного производства. Ориентировочно, выдача первых клиентских автомобилей начнется в июле. Срок производства и поставки заказанного клиентом автомобиля составит до 4 месяцев. Основную долю продаж в этом году определенно будет составлять модель Aurus Senat. «Авилон» планирует продать до 30 автомобилей данной модели в комплектации «седан» и до 3 бронированных Aurus Senat Limousine», - рассказал операционный директор АГ «Авилон» Олег Шамба.

В свою очередь, в пресс-службе компании «Аурус» отмечают, что сроки выдачи автомобилей зависят от той даты, когда покупатель физически оформил заявку на приобретение автомобиля и заключил с «Аурус» предварительный договор. Выдача серийных версий Aurus Senat будет происходить, исходя из принципа очередности, поэтому дата получения автомобиля для конкретного клиента каждый раз обсуждается в индивидуальном порядке.

В России на данный момент бренд Aurus представляют компании «Панавто» и «Авилон». В ближайших планах компании «Аурус» запуск еще одного дилерского центра в Москве в партнерстве с компанией «Авилон» (на данный момент галерея Aurus Панавто работает в Москва-Сити), а также дилерского центра в Санкт-Петербурге (по этому направлению компания сейчас находится в стадии переговоров с потенциальными партнерами). В дальнейшем планируется открытие дилерских центров и в других городах России.