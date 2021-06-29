Российский Aurus намерен потягаться с Bentley и Rolls-Royce

Российский представительский седан Aurus Senat, который ранее был доступен только высшим чиновникам, недавно поступил в свободную продажу. По мнению экспертов, новинка представляется достаточно серьезным конкурентом для Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Maybach, причем не только на российском, но и зарубежных рынках.
Российский лимузин «пошел в массы»
Компания «Аурус» недавно начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. На первом этапе работы производства будет осуществляться выпуск представительского седана Senat, впоследствии к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тысяч автомобилей в год. Напомним, ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ».
По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, в текущем году компания «Аурус» рассчитывает выйти на объем поставок произведенных автомобилей примерно 300 - 350 единиц, разной комплектации, в том числе и произведенных в ОЭЗ «Алабуга».
«Компания «Авилон» уже давно принимает предзаказы на автомобили марки Aurus, в России достаточно высокий спрос на представительские модели отечественного производства. Ориентировочно, выдача первых клиентских автомобилей начнется в июле. Срок производства и поставки заказанного клиентом автомобиля составит до 4 месяцев. Основную долю продаж в этом году определенно будет составлять модель Aurus Senat. «Авилон» планирует продать до 30 автомобилей данной модели в комплектации «седан» и до 3 бронированных Aurus Senat Limousine», - рассказал операционный директор АГ «Авилон» Олег Шамба.
В свою очередь, в пресс-службе компании «Аурус» отмечают, что сроки выдачи автомобилей зависят от той даты, когда покупатель физически оформил заявку на приобретение автомобиля и заключил с «Аурус» предварительный договор. Выдача серийных версий Aurus Senat будет происходить, исходя из принципа очередности, поэтому дата получения автомобиля для конкретного клиента каждый раз обсуждается в индивидуальном порядке.
В России на данный момент бренд Aurus представляют компании «Панавто» и «Авилон». В ближайших планах компании «Аурус» запуск еще одного дилерского центра в Москве в партнерстве с компанией «Авилон» (на данный момент галерея Aurus Панавто работает в Москва-Сити), а также дилерского центра в Санкт-Петербурге (по этому направлению компания сейчас находится в стадии переговоров с потенциальными партнерами). В дальнейшем планируется открытие дилерских центров и в других городах России.
Автомобиль как у президента
Автомобили линейки Aurus Senat спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный мотор V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонны разгон до 100 км/ч за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.
В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.
Цена на автомобиль Aurus Senat начинается от 18 млн рублей. Однако в настоящее время для предзаказа доступны автомобили этой модели в более высоком опциональном исполнении. Как отмечают в компании «Аурус», кастомизация автомобилей под пожелания клиента - важная составляющая работы в сегменте «люкс», именно поэтому стандартных машин по фиксированным ценам в продаже совсем немного. Пожелания заказчика могут значительно различаться, а значит, и окончательная цена Aurus формируется под конкретного покупателя.
Клиентам доступны максимальные комплектации Aurus Senat с возможностью выбора цвета кузова, отделки салона и различных опций - у заказчиков имеются широкие возможности по индивидуализации автомобиля, подтверждает Олег Шамба.
Наш ответ «Мерседесу»
Между тем, в компании «Аурус» назвали модели, которые рассматриваются в качестве основных конкурентов автомобилей Aurus. Как следует из презентации автопроизводителя, представительский седан Senat позиционируется между моделями Mercedes-Benz Maybach S-Class и Rolls-Royce Ghost II. Соперниками внедорожника Komendant, как ожидается, станут Mercedes-Benz GLC 63 AMG, Range Rover и Bentley Bentayga. А премиальному микроавтобусу Arsenal конкуренцию должны составить Mercedes-Benz V-Class VIP и Chevrolet Express DEPP Platinum.
Как считает генеральный директор АВТОDOM Алтуфьево Евгений Афонин, уже сейчас Aurus постепенно занимает некоторую долю рынка. Aurus Senat - новый продукт, но он отвечает всем требованиям заказчиков своего целевого сегмента. Этот автомобиль представляется достаточно серьезным оппонентом для Rolls-Royce и Bentley. Aurus займет свою нишу, поскольку качество исполнения автомобиля находится на достаточно высоком уровне как с дизайнерской, так и с технической точки зрения. Кроме того, производитель активно внедряет собственные разработки, что впоследствии может послужить большим толчком для развития отечественного автопрома в целом.
Стоит отметить, что в горизонте 2021 - 2030 гг. порядка 70% произведенных моделей Aurus планируется реализовать на внешних рынках, в первую очередь в странах, входящих в регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка). «Не секрет, что Ближний Восток - один из важнейших рынков люксового сегмента. С этим регионом Aurus связывает также холдинг Tawazun, являющийся вторым акционером компании», - отмечают в пресс-службе «Аурус». В более долгосрочной перспективе планируется выход на рынки Китая и стран Западной Европы. Однако для выхода на международные рынки требуется осуществить прохождение процессов сертификации и омологации – эта работа будет осуществляться поэтапно.
«Нет сомнений, что Aurus будет востребован не только в России. Автомобилю будут отдавать предпочтение посольства дружественных стран для перевозки первых лиц, зарубежные корпорации и представители частного бизнеса», - резюмирует Олег Шамба.
Какие еще модели могут появиться на российском рынке - смотрите в «Календаре новинок».
Фото: «Аурус»