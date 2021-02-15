«Айфон» без колес: автокомпании не помогут Apple с беспилотником («Газета.Ru»

Переговоры американского IT-гиганта Apple и компании Nissan о создании совместного проекта беспилотного автомобиля закончились провалом. Ранее от сотрудничества с Apple отказалась Hyundai. Купертиновцы, обещавшие революцию в сфере беспилотных перевозок, могли переоценить свои силы, считает эксперт.

Переговоры корпорации Apple с Nissan по поводу создания совместного беспилотного электромобиля закончились, даже не успев подняться до уровня руководителей обеих корпораций, сообщила газета Financial Times. Издание, ссылаясь на источники в компаниях, утверждает, что причиной сворачивания контактов стало желание Apple создать беспилотник исключительно под собственным брендом, что идет вразрез с интересами концерна Nissan.

Ранее неудачей закончилась попытка Apple выстроить аналогичное партнерство с Hyundai. Накануне корейский концерн и его дочерняя автокомпания Kia в ответ на спекуляции в прессе заявили, что не ведут переговоров с производителем iPhone о разработке автономного автомобиля, о чем писало агентство Bloomberg.

Обсуждение параметров сотрудничества началось еще в декабре прошлого года, но уже в первых числах февраля 2021 (совпадает с датой переговоров Apple с Nissan) вопрос сотрудничества был поставлен на паузу, сообщает агентство, ссылаясь на источники.

IT-корпорация обсуждала подобные планы и с другими производителями автомобилей, говорят источники агентства. Японская газета Nikkei на прошлой неделе утверждала, что речь идет по меньшей мере о шести автопроизводителях, имеющих компетенции в создании электромобилей.

Сообщения о возможном выходе беспилотника Apple на мировой рынок вновь стали появляться после долгого затишья. В 2014 год Apple запустила «Проект Титан», для которого были наняты более 1 тыс. сотрудников. В атмосфере секретности они работали над созданием электромобиля неподалеку от штаб-квартиры Apple в Купертино.

До прессы доходили лишь скудные сведения, сводившиеся к тому, что в течение последних нескольких лет внутренние распри, проблемы с руководством (несколько раз менялся менеджмент и сотни рядовых сотрудников были уволены) затормозили проект Apple. В 2016 году сообщалось, что Apple может даже отложить планы по созданию собственного автомобиля.

Слухи развеял в июне 2017 года генеральный директор корпорации Тим Кук, рассказав об этапе работы над программным обеспечением для автономного вождения. «Мы фокусируемся на автономных системах. Это основная технология, которую мы считаем очень важной. Мы как бы рассматриваем ее как мать всех проектов искусственного интеллекта. И это, вероятно, одно из самых сложных направлений ИИ на самом деле», – делился с Bloomberg планами топ-менеджер.

В августе 2018 года Apple переманила инженера Tesla Дуга Филда, это вызвало предположения, что компания снова изучает варианты создания собственного электромобиля. С начала 2017 года прототипы беспилотников Apple на базе кроссовера Lexus RX450h испытываются на дорогах общего пользования в Калифорнии. В СМИ в качестве вероятной премьеры автомобиля от «яблочной» корпорации называется 2024 год.

Однако бизнес-аналитик Минг-Чи Куо (лучший «эппл-аналитик» по версии Business Insider) уверен, что беспилотник Apple не появится ранее 2025-2027 годов. По его мнению, компания постарается занять премиальный сегмент электромобилей с функцией автономного вождения, и ее продукт будет лучшим, поскольку производитель смартфонов сможет предложить «лучшую интеграцию оборудования, программного обеспечения и услуг», чем потенциальные конкуренты на автомобильном рынке.

Google и Uber, ранее начавшие аналогичные разработки, также ищут партнеров для реализации беспилотных технологий в автомобиле. Китайский автопроизводитель Geely подписал рамочное соглашение с поисковиком Baidu, а крупнейший тайваньский производитель электроники Foxconn Technology Group объединяется с китайским стартапом EV Byton. Не стоит забывать о конкуренции с Tesla, Daimler и Volkswagen, которые уже продают электромобили, частично наделенные функциями автопилота.

Эйфория IT-гигантов, воодушевленных успехами в области технологий искусственного интеллекта, наткнулась на банальные истинны – невероятно трудно повторить путь Илона Маска и создать успешный автомобиль с командой программистов, полагает автоэксперт Сергей Ифанов. Автопроизводители, несмотря на то, что проигрывают технологичным компаниям в рыночной капитализации, находятся в более выгодном положении, поскольку обладают инженерными компетенциями, а делиться технологиями в обмен на небольшой процент они не собираются.

«Насколько можно судить, Apple в переговорах с Nissan и Hyundai и, видимо, другими компаниями взяла неправильный тон. Ведущим игрокам мирового автопрома не нужен новый игрок на рынке, им хватило того, что они проспали взлет Tesla. Создать электромобиль можно и в гараже, но сделать его коммерчески успешным на мировом уровне могут только игроки высшей лиги, поэтому Apple, а вслед за ними Google и Uber рано или поздно пойдут на поклон к автокомпаниям», – считает Ифанов.

Фото: Global Look Press