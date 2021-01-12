Транспортный налог, штрафы и другое: что ждет водителей в 2021 году (Autonews.ru)

Отмена штрафов ГИБДД в онлайне, скидки по госпрограммам и одновременно повышение транспортного налога на фоне роста цен на автомобили – рассказываем, к чему готовится водителям в 2021 году.

Новый 2021 год не обещает стать проще для автомобилистов – цены на рынке будут расти, за ними подтянутся и налоги, а камер фотофиксации станет больше. Тем не менее, несколько нововведений, как ожидается, должны упростить для водителей некоторые процессы, сделать жизнь удобнее и даже сэкономить. Рассказываем про самые важные инициативы, которые должны заработать в наступившем году.

Скидки на автомобили по госпрограммам

Госпрограммы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продлят до конца 2023 года. Соответствующе постановление уже утвердили в правительстве. Льготы при получении займа будут по-прежнему доступны только тем, кто планирует купить локализованный в России автомобиль стоимостью до 1,5 млн рублей либо электрокар. Наибольшей популярностью по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2020 году, напомним, пользовались машины Lada (64,5 тысяч), Hyundai (33,8 тысяч) и Kia (25,6 тысяч).

В дополнение на скидку 10% могут рассчитывать семьи, воспитывающие минимум одного ребенка, медработники, а также те, кто сдал старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. При этом для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25% от цены нового автомобиля. Всего на льготное автокредитование будет выделено 8,87 млрд рублей. Как ожидают власти, такое решение позволит еще большему количеству граждан воспользоваться скидками, а также поддержит автопроизводителей, терпящих убытки из-за распространения COVID-19.

Обновление таблицы с налогом на роскошь

Не позднее 1 марта 2021 года Минпромторг сформирует обновленные списки моделей стоимостью от 3 млн рублей, которые подпадают под «налог на роскошь». Перечень «роскошных» моделей составляют на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учетом года выпуска соответствующих базовых версий. Их предоставляют сами производители или их уполномоченные лица.

При этом при определении, какой же размер налога придется заплатить на автомобиль, размер сделки между покупателем и дилером неважен. Если марка, модель (версия) автомобиля будет включена в формируемый Минпромторгом на очередной налоговый период перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. руб., тогда налог будет рассчитан с применением для этого налогового периода повышающего коэффициента, объяснили Autonews.ru в ФНС.

При исчислении налога для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей предусмотрены следующие повышающие коэффициенты:

1,1 – для автомобилей средней стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года – 1;

2 – при средней стоимости автомобилей от 5 млн до 10 млн рублей и не более пяти лет с года выпуска;

3 – при средней стоимости автомобилей от 10 млн до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.

С учетом того, что по оценке «Автостата» с января по сентябрь 2020 года рекомендованные розничные цены на новые легковые машины выросли в среднем на 12%, многих автомобилистов может ждать неприятный сюрприз – их автомобиль, который был куплен чуть дешевле 3 млн рублей, 5 млн рублей 10 млн рублей может запросто перескочить в новую, более дорогую лигу.

Экзамены в ГИБДД: площадку объединят с городом

С 21 апреля 2021 года заработают новые правила сдачи практических экзаменов в ГИБДД для получения водительских прав. Главным изменением станет объединение двух практических экзаменов на площадке и в городе в один. Нововведение откладывали уже несколько раз – в последний – из-за пандемии. Теперь проверку первоначальных навыков управления на закрытых площадках в формате отдельного экзамена вступления изменений в силу в ГИБДД проводить больше не будут: мастерство кандидатов инспекторы начнут оценивать сразу в городе.

Элементы, которые раньше можно было демонстрировать на закрытой площадке без других участников дорожного движения, придется выполнять в максимально приближенных к реалиям условиях. Например, на улицах с малоинтенсивным движением. А на дорогах общего пользования будущий водитель должен будет показать, что уверенно может проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, разворачиваться, перестраиваться, проезжать железнодорожные переезды и автобусные остановки.

Отмена штрафов ГИБДД в режиме онлайн

С 21 сентября 2021 года автомобилисты смогут жаловаться на ошибочные, по их мнению, штрафы ГИБДД в режиме онлайн – отправляя обращение через сайт Госуслуг в ГИБДД или сразу в суды. Такое постановление уже приняла Госудма в третьем, заключительном чтении

Сейчас автомобилисты имеют возможность отправить в отделения ГИБДД претензию с несогласием по поводу полученного постановления. Однако чаще всего такие обращения имеют информационный характер – водителям предлагают приехать в отделения лично или же отослать документы «Почтой России».

Между тем, если штраф небольшой, а зафиксировано все было в отделенном районе или же вовсе в другом регионе, водители чаще всего предпочитают оплатить неудобное постановление со скидкой 50% и забыть о нем. Например, в подмосковных Химках в 2020 году на развязке с неправильно организованным объездом водители получили более 160 тыс. штрафов по 1500 рублей за выезд на полосу для общественного транспорта. Хотя позже в прокуратуре посчитали предложенную схему ошибочной, изначально многие водители решили заплатить по 750 рублей.

Теперь же планируется, что любую грамотно составленную и отправленную через Госуслуги жалобу в ГИБДД будут обязаны рассмотреть без личного присутствия водителя. Опрошенные автоюристы и правозащитники в беседах с Autonews.ru заявили, что появление такого механизма назрело уже давно – в то время как более 90% всех штрафов ГИБДД приходит в автоматическом режиме с камер, у водителей до сих пор нет удобного механизма, чтобы оспаривать их также оперативно.

При этом координатор автомобильного сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов сомневается, что без дополнительного набора сотрудников, которые осматривали бы и внимательно оценивали полученные жалобы, система будет неэффективна. Так, по его словам, отделения ГИБДД могут просто завалить жалобами, а осматривать их будет некому – в таком случае автомобилисты будут получать просто формальные отписки.

Возмещение по ОСАГО онлайн

Разработан и уже принят в первом чтении в Госдуме законопроект, который предусматривает переход на электронный способ оформления документов для получения страхового возмещения. Так, сейчас, согласно закону об ОСАГО, нужные документы потерпевшей в ДТП стороне приходится подавать страховщику лично или отправить бумажным письмом по «Почте России».

Кроме того, существует обязанность потерпевшего предоставлять страховщику для осмотра поврежденное имущество. В противном случае страховщики могут отказать водителю в выплате. Особенно такое положение дел создает проблемы в регионах, где отделений у страховых компаний не так много.

Проект федерального закона полностью исключает обязанность потерпевшего в ДТП автомобилиста предоставлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде. Водитель получит выбор: отправить их классическим способом или же в электронной форме. В дальнейшем предлагается включить эту опцию в перечень доступных на сайте Госуслуг. А вместо приглашения страховщиков на живой осмотр разбитых в ДТП автомобилей, разработана альтернатива: отправка фото- и видеосъемки повреждений при помощи мобильного приложения «Помощник ОСАГО».

Порядок медосвидетельствования пока не изменят

Минздрав России принял решение продлить действующий порядок медицинского освидетельствования водителей. «Соответствующий приказ Минздрава подписан и находится на государственной регистрации. После регистрации приказ вступит в силу с 1 января 2021 года», – сказали Autonews.ru в ведомстве.

Предполагалось, что уже с 1 января 2021 года тем водителям, у кого врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, придется сдавать дополнительные анализы, однако теперь изменение заработает на 12 месяцев позже. Ожидаемое нововведение коснется тех кандидатов, которые проходят процедуру для получения водительских прав впервые, а также тех, кто должен поменять удостоверения спустя 10 лет.

Согласно текущей редакции изменений, если по результатам исследований врач психиатр-нарколог обнаружит у водителя симптомы и синдромы заболевания, которые считаются медицинским противопоказанием к управлению, или же если он выявит наличие психоактивных веществ в моче либо определит факт «употребления алкоголя», такого человека отправят на дополнительное медобследование. Однако учитывая, что ведомство взяло паузу еще на год, а саму процедуру многие эксперты назвали слишком сложной, вполне возможно в 2022 году предложенный порядок скорректируют. Тогда же должно стать понятнее – сколько будет стоить сдача новых анализов.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press