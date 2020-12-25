Эксперты и дилеры дали прогноз по продажам и ценам на автомобили в 2021 году («Ведомости»)

За 11 месяцев 2020 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) упали более чем на 10%. При этом в ноябре уходящего года по сравнению с ноябрем прошлого этот показатель вырос на 5,9%. В 2021 г., по оценкам экспертов «Автостата», объем российского авторынка может составить 1,35 млн новых легковых машин, что будет соответствовать падению на 5 – 6% относительно текущего года.

Агентство Russian Automotive Market Research, напротив, ожидает в 2021 г. рост продаж новых легковых автомобилей, который может составить от 2,0% до 4,4%.

Динамика продаж на российском рынке будет зависеть, главным образом, от ситуации с пандемией коронавируса и сроков снятия карантинных мер, прогнозирует партнер «Автостата» Игорь Моржаретто. «Если предположить, что это произойдет ближе к лету, то можно предположить, что рынок начнет восстанавливаться со второго полугодия. Можно предположить, что падение по следующему году тоже будет, но будет тоже небольшим – например, 5%», – говорит он.

Прямое влияние на стоимость автомобилей оказывает курс рубля: если он продолжит падать, то в следующем году увеличение средневзвешенной цены на новые легковые автомобили в России может достичь 10%, прогнозируют эксперты «Автостата». За последние шесть лет средневзвешенная цена нового авто в России выросла на 66%. При этом по состоянию на ноябрь в текущем году увеличение составило лишь 6,5%, что ниже темпа роста курса доллара. Для сравнения: в 2015 г. средневзвешенные цены выросли на 20% по отношению к показателю 2014 г.

«Это объясняется изменением структуры самого рынка, он сместился в сторону продаж более доступных моделей», – сказал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно статистике АЕБ, лидерами продаж на российском рынке за десять месяцев текущего года стали автомобили концернов «АвтоВАЗ», KIA и Hyundai.

«Импортеры всегда четко следят за изменением курса валюты и оценивают это в долгосрочной перспективе. В 2020 году с января по октябрь цены на автомобили выросли в среднем от 3 до 15%. Среди основных факторов роста можно отметить колебания курса, инфляцию, обновление модельного года», – отмечает операционный директор «Авилона» Алексей Гуляев.

Традиционная индексация цен на новые автомобили по многим брендам произойдет 1 января. Гуляев считает, на этот процесс могут оказать влияние и сопутствующие факторы. Например, в этом году на индексации цен в январе частично сказался и рост утилизационного сбора. Согласно сообщениям РИА «Новости» и «Коммерсанта», в ноябре с инициативой повышения утильсбора [выступил] Минпромторг: с начала 2021 г. правительство может его увеличить на 25-30% для всех видов транспорта.

По словам Моржаретто, возможное повышение утильсбора в первую очередь скажется на цене ввозимых в Россию иномарок. «Ставки утилизационного сбора для автомобилей, собранных в России, производителю компенсируются, соответственно увеличение сбора на них скажется лишь опосредованно. Что касается иномарок, которые ввозятся сюда по прямому импорту, – там цена вырастет в среднем на 50-100 тыс. в зависимости от параметров автомобиля», – говорит Моржаретто.

В свою очередь генеральный директор ГК «Автоспеццентр» Денис Петрунин прогнозирует более сдержанный рост цен на автомобили по сравнению с уходящим годом. «Сейчас большинство автопроизводителей привязаны к курсу евро и в большей степени на ценообразование влияет бивалютная корзина бренда. В любом случае цены на автомобили продолжат расти в 2021 году, но более сдержанными темпами, чем в 2020, т.к. слишком быстрый рост цен второй год подряд заморозит спрос», – считает он. Петрунин подчеркивает, что локальные бренды будут расти в цене меньше, чем импортные, а нишевые бренды продолжат свою стагнацию и постепенно покинут российский авторынок.

Локдаун, карантинные меры во многих регионах и последовавшие за ними нарушения в цепочках поставок автомобилей привели к дефициту на рынке. Автопроизводители пока не смогли произвести товарные автомобили в количестве, достаточном для полного удовлетворения текущего спроса, говорит директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников.

«Большинство автопроизводителей исходит из того, что в будущем году российский авторынок покажет умеренный рост, и в соответствии с этим прогнозом планируют поставки. Будет продолжаться и постепенный рост цен. Можно прогнозировать, что ощутимый виток подорожания на рынке произойдет в начале будущего года», – отмечает он. Но есть и другой фактор, который вносит долю неопределенности в следующем году – это ситуация с коронавирусом. Чем быстрее она разрешится в большинстве стран, тем стабильнее будут поставки и тем меньше будет дефицит автомобилей на рынке, добавляет Мирошников.

Дефицит на рынке сохранится в начале 2021 г., ситуация может измениться к концу I квартала – началу II квартала, прогнозирует Алексей Гуляев. Отчасти дефицит на рынке усилило и беспокойство покупателей из-за колебаний курса рубля: многие решили поспешить с покупкой автомобиля. В свою очередь эксперты агентства «Автостат» оценивают объем автомобильного рынка в России в 2021 г. в 1,35 млн новых легковых машин, что будет соответствовать падению на 5 – 6% относительно нынешнего года.

Другим следствием дефицита на рынке станет отсутствие традиционных для новогоднего времени скидок на автомобили, подчеркивает Мирошников. «В этом году ситуация особая, поскольку на складах многих брендов дефицит, распродаж в этом году не будет. С другой стороны, клиенты понимают, что цены будут расти и что выгоднее приобрести автомобиль сейчас по текущим ценам, чем ждать дальнейшего повышения, поэтому высокий спрос в декабре сохранится», – отмечает директор по развитию компании «Рольф».

С ним соглашается и Гуляев: скидки на автомобили в начале года, как правило, обусловлены распродажей машин предыдущего года выпуска. «В текущей ситуации по некоторым брендам есть риск войти в 2021 год вообще без автомобилей. Поэтому если есть потребность купить автомобиль, то лучше это делать сейчас, так как до I квартала возможно еще одно подорожание, а поставки автомобилей до сих пор не стабилизировались», – подчеркивает операционный директор АГ «Авилон».