Автокредиты в России. Главные тренды 2020 года («Автостат»)

Ситуация с коронавирусом, которая совпала с ухудшением финансово-экономического положения в стране, значительно повлияла на состояние автомобильного рынка в России в 2020 году. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с ОТП Банком, который вышел на рынок автокредитования в конце 2018 года, решили посмотреть, как ситуация на этом рынке (с учетом весеннего закрытия автосалонов, дальнейшей финансовой нестабильности в стране, падения курса рубля по отношению к мировым валютам, роста цен на автомобили и пр.) отразилась на таком важном секторе бизнеса, как автокредитование. С этой целью в конце ноября – начале декабря нынешнего года специалистами агентства был проведен онлайн-опрос. Целевая аудитория – 3 тысячи человек, которые приобрели автомобили (новые и с пробегом) в 2019 – 2020 гг. Анализ результатов опроса показал, что доля автомобилей, приобретенных с помощью заемных средств, в 2020 году фактически осталась на прошлогоднем уровне: россияне приобрели в кредит около 60% новых автомобилей и около 32% – подержанных. Таблица 1. Покупка автомобиля с использованием заемных средств (в кредит), %

В каком банке лучше взять автокредит? Эксперты решили посмотреть, какими критериями руководствуются россияне, выбирая банк для получения автокредита. Судя по результатам опроса, самым главным аргументом для клиентов была и остается величина процентной ставки. Данный критерий поставили для себя на первое место и те, кто покупал новый автомобиль (43% от общего количества), и те, кто приобретал машину с пробегом (46% или почти каждый второй). В этом году многие банки сделали привлекательные предложения для тех, кто хотел бы приобрести автомобиль в кредит. В частности, ОТП уравнял проценты по кредитам для новых и подержанных автомобилей. На втором месте по степени важности для клиента оказался также «финансовый аргумент» – размер ежемесячного платежа по кредиту. На третьем (этот пункт актуален в основном для новых автомобилей) – участие банка в специальных программах с автопроизводителями и государственных программах приобретения автомобилей, а соответственно наличие или возможность сэкономить на кредитных выплатах. Быстроту оформления кредита и отсутствие очередей респонденты по степени важности поставили на четвертое место. Отметим, что этот критерий для них оказался даже важнее, чем имидж и репутация банка (которые – на пятой позиции). Также не менее любопытно, что, судя по статистике, быстрота оформления для покупателей автомобилей с пробегом – даже более важна, чем при покупке новых (36,5% против 24%). А сравнив результаты опроса покупателей по 2019 и 2020 годам, можно сказать, что важность данного критерия за год приобрела даже большую актуальность, чем раньше (см. таблицу). В ОТП по этому поводу отметили, что после подачи заявки на кредит на сайте, в случае положительного решения и при наличии автомобиля в салоне, покупатель может уехать из салона на авто уже на следующий рабочий день. Таблица 2. Информация, на которую ориентируются при выборе банка для оформления кредита на автомобиль, % (* - респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов)

Оказалось, что почти каждого пятого заемщика волнует возможность оформить кредит без подтверждения доходов, то есть, обойтись при оформлении минимумом документов. А вот такие вещи, как возможность не страховать автомобиль по КАСКО – беспокоят лишь 10 – 13%. На последнем месте в этой десятке важных критериев оказалась развитая сеть офисов и банкоматов. Очевидно, на данном этапе широкого развития в стране платежных систем и мобильных форм платежей этот пункт для российских автовладельцев уже не так актуален. Какие автокредиты предпочитают в России? Анализируя ответы респондентов, эксперты также обнаружили, что новые автомобили приобретались преимущественно с использованием такого банковского продукта, как классический автокредит: 58% заемщиков в 2019 году и более 62% в 2020 году воспользовались именно этим предложением финансовых учреждений. Из интересных трендов на рынке новых автомобилей: клиенты стали чаще пользоваться классическими автокредитами, но реже выбирать такой продукт, как кредит с остаточным платежом – Buy-Back (когда автосалон по истечении заранее оговоренного периода времени выкупает проданный автомобиль обратно, избавляя владельца от хлопот, связанных с продажей). В 2019 году подобным предложением воспользовались почти 14% автовладельцев из числа участников опроса, а в 2020-м – только 9%. Эксперты объясняют это тем, что рост цен на вторичном рынке открывает новые возможности для автовладельцев, чтобы продать свой автомобиль дороже, чем может предложить автосалон по договору. Что касается автомобилей с пробегом, здесь эксперты отметили другие тенденции. Так, большинство из тех, кто при покупке автомобиля прибег к заемным средствам, выбрали себе в помощь потребительский кредит и в меньшей степени пользовались «классикой». При этом классическими автокредитами, покупая подержанный автомобиль, пользовались в большей степени те автовладельцы, кто покупал машину не «с рук», а у официального дилера. И, как заметили эксперты, у этой категории покупателей при покупке через автосалон в 2019 году - классическими автокредитами пользовался лишь каждый пятый покупатель авто с пробегом, в 2020-ом их процент вырос до 26% –то есть, уже практически каждый четвертый. В ОТП также подтвердили этот тренд, отметив, что спрос на автокредиты на подержанные автомобили вырос на 7% (с 56% до 63%) в сравнении с 2019 годом. Таблица 3. Вид кредита, используемого при покупке автомобиля, %

Судя по результатам опроса, можно предположить, что рост цен на автомобили повлиял и на психологию заемщиков. В частности, в 2020 году выросла сумма заемных средств, которые берутся для покупки автомобиля. И хотя, как и в прошлом году, в 2020-м по-прежнему самой популярной категорией остаются автовладельцы, взявшие автокредит на сумму до 1 млн рублей, однако можно констатировать и новую тенденцию. Так, в 2019 году на автокредиты по новым автомобилям с суммой кредита в 1 млн рублей и выше приходилось только 26% от общего числа, а в 2020-м – уже около 33%. Таблица 4. Сумма кредита (по автокредиту на новый автомобиль), %

Аналогичная картина с тенденцией к увеличению суммы заемных средств наблюдается и по кредитам на более дорогие автомобили с пробегом. Таблица 5. Сумма кредита (по потребительскому кредиту на автомобиль с пробегом), %

Из других трендов: в 2020 году россияне стали чаще пользоваться возможностью досрочного погашения кредита, взятого на покупку авто. Интерес к возможности досрочного погашения кредита за год вырос: по новым автомобилям – с 81 до 85%, по автомобилям с пробегом – с 67 до 71%. Такой рост, вероятно, говорит, о некой неуверенности людей в завтрашнем дне, отсутствии возможности четкого планирования своего бюджета. Таблица 6. Возможность досрочного погашения, %

Судя по данным опроса, большинство респондентов также продемонстрировали интерес к более коротким автокредитам: самый популярный срок, на который в 2020 году брались автокредиты – от 1 до 2 лет. По новым автомобилям желающих уложиться в такие сроки набралось около 49% от общего числа, по автомобилям с пробегом – 54%. Для сравнения: на 3 – 4 года ввязались в кредитные обязательства лишь 5% из числа владельцев новых автомобилей и 8% – из тех, кто приобрели в кредит подержанные машины. Таблица 7. Планируемый срок досрочного погашения, %