ОСАГО снова изменится. К чему готовиться водителям? (Autonews.ru)

Возможность оформлять страховые выплаты по ОСАГО в электронном виде без посещения офисов страховщиков скоро могут получить водители. Для экономии времени авторы законопроекта приложили отправлять все документы онлайн.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает переход на электронный способ оформления документов для получения страхового возмещения. Разбираемся, упросит ли нововведение жизнь попавшим в ДТП автомобилистам, в случае его принятия, и как оно работает.

Как сейчас нужно извещать страховщиков о ДТП?

Сейчас водители имеют возможность заключать договоры по оформлению ОСАГО через интернет – отправив всю информацию о себе на сайт страховой компании. Однако при наступлении страхового случая потерпевший должен не только оформить необходимые справки и документы, но и предоставить их страховщику – чаще всего, на бумажных носителях. Даже запущенное приложение для оформления ДТП «Помощник ОСАГО» после оформления аварии в режиме онлайн предполагает дальнейшее личное взаимодействие со страховой компанией.

Как рассказал один из авторов документа, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, согласно закону об ОСАГО, нужные документы придется подать лично или отправить бумажным письмом по «Почте России». Кроме того, существует обязанность потерпевшего предоставлять страховщику для осмотра поврежденное имущество. В противном случае страховщики могут отказать водителю в выплате.

Зачем нужно электронное извещение?

В ряде регионов создаются ситуации, когда автовладельцы не могут получить страховую выплату, поскольку для оформления всех необходимых документов они должны прибыть в офис страховщика. А такие офисы есть далеко не везде и располагаться они могут за несколько тысяч километров от места проживания автомобилиста, объясняют авторы законопроекта.

Это ведет к дополнительным тратам: расходам на получение и пересылку документов, предоставление поврежденного имущества для осмотра страховщику. Наиболее остро проблема проявилась при введении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса и перевода на удаленную работу части персонала страховых организаций. Аксаков считает, что ситуация с коронавирусом продемонстрировала высокую потребность в полностью дистанционных сервисах по возмещению ущерба в ДТП в рамках договоров страхования.

Как сообщать страховщикам о ДТП?

Проект федерального закона полностью исключает обязанность потерпевшего в ДТП автомобилиста предоставлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде. Водитель получит выбор: отправить их классическим способом или же в электронной форме. В дальнейшем предлагается включить эту опцию в перечень доступных на сайте Госуслуг.

Как показывать пострадавший в аварии автомобиль?

Вместо того, чтобы приглашать страховщиков на живой осмотр разбитых в ДТП автомобилей, разработана альтернатива: отправка фото- и видеосъемки повреждений при помощи мобильного приложения «Помощник ОСАГО».

Согласны ли сами страховщики?

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поддержали концепцию законопроекта, но предлагают серьезно ее доработать. В РСА считают, что на первом этапе такое урегулирование должно распространяться только на случаи причинения вреда имуществу. Поскольку урегулирование ущерба, причиненного жизни и здоровью, требует гораздо более сложных процедур.

«Кроме того, повреждения автомобилей в результате ДТП могут носить скрытый характер, ряд повреждений может быть установлен и оценен только экспертом со специализированным образованием», – обращают внимание в РСА.

Также отдельного исследования часто требует вопрос: а все ли имеющиеся повреждения автомобиля получены в результате именно этого ДТП. «Поэтому представляется целесообразным дать страховщику право провести осмотр поврежденного автомобиля, если полученная им онлайн информация, например, фотографии, выполненные на месте ДТП с помощью мобильного приложения, не позволяет достоверно установить наличие страхового случая и определить размер страховой выплаты», – предложили свое видение урегулирования выплат по ДТП в РСА.

В свою очередь в компании «Росгосстрах» также поддержали инициативу, направленную на упрощение и ускорение процедуры урегулирования убытков. Но подчеркнули: должны учитываться не только интересы страхователей, но и бизнес-интересы компании.

«Росгосстрах» уже несколько лет успешно практикует дистанционное урегулирование в ОСАГО, в том числе с использование электронных копий документов. В то же время – с учетом высокого уровня мошенничества в этом виде страхования – компания оставляет за собой право запросить оригиналы документов для дополнительной проверки заявленного страхового события», – сказали в пресс-службе РГС.

В страховой компании при этом признали: перевод в онлайн отношений между клиентами и страховщиками в 2020 году стал насущной необходимостью. И законодатель старается снять юридические ограничения.

Стоимость ОСАГО от этого изменится?

В РГС заверили, что нововведение в случае принятия, не повлияет на стоимость полисов ОСАГО. «На ценообразование в ОСАГО влияют совсем другие факторы», – пояснили в РГС.

Тем не менее президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин уверен: страховщики все-таки могут в будущем использовать нововведение как дополнительный аргумент при определении цены полисов ОСАГО.

«Когда посещение офиса страховщиков, а также обязательный осмотр автомобилей именно рекомендованными страховщиками экспертами станут необязательными, водители смогут обращаться за проведением независимой оценки ущерба в любую независимую, а не состоящую в тесных отношениях со страховщиками экспертную контору, – рассуждает Шапарин. – Поэтому есть шанс, что размер необходимых выплат после ДТП после такой оценки будет выше, чем у аффилированных со страховщиками оценочными компаниями. Тогда страховщикам придется платить больше, чего они конечно не хотят. И чтобы компенсировать снижение прибыли, они вполне могут начать добиваться повышения базовых тарифов и стоимости ОСАГО».

Эксперт привел пример: разбитую новую дверь у нового внедорожника Infinity в одной из страховых оценили в 9 тыс. рублей. «Б/у дверь стоит 16 тыс. рублей, новая – около 50 тыс. рублей, но страховая отказалась ремонтировать такую дверь, а замену оценила в 9 тыс.», – рассказал Шапарин об одном из известных ему примеров урегулирования недавних ДТП.

Шапарин также считает, что мошенникам такая схема жизнь не упростит – ведь размер возмещения после ДТП в любом случае будут определять после проведения независимой экспертизы.

«В страховых компаниях на автомобили никто не смотрит, они ориентируются на заключения оценщиков», – отметил собеседник.

Когда все заработает?

Законопроект должен пройти еще два чтения, после чего получить одобрение правительства. Учитывая сильную позицию авторов документа, произойти это может в самое ближайшее время. При этом идея предполагает двухлетний переходный период. На первоначальных этапах водителям и страховым компаниям предложат договориться между собой на индивидуальных условиях.

Например, если водитель уже хорошо знаком страховой компании, она может пойти навстречу и прописать в договоре возможность урегулирования выплат в онлайн режиме. И наоборот – проблемный клиент, который регулярно попадает в серьезные ДТП, такой возможности не получит.