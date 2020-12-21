«Это неизбежно». Автокомпании готовятся к резкому повышению цен (Autonews.ru)

О планах правительства повысить утилизационный сбор на 25% рассказали производители. Участники рынка уверены: это приведет к росту цен на 3-5% и больше затронет импорт. В Минпромторге говорят, что пока решение не принято.

Автопроизводители в России готовятся к повышению утилизационного сбора в 2021 году. Источники Autonews.ru в крупных концернах утверждают: в Минпромторге обсуждают возможность понять такой сбор на 25%. К этой идее в правительстве вернулись в тот момент, когда курс евро превысил 91 рубль.

«Наименее локализованные бренды будут вынуждены компенсировать дополнительные расходы за счет повышения цен, это неизбежно, – рассказал один из источников. – Цены будут расти, если повысится утильсбор, и в случае, если курс вновь упадет до 91 рубля за евро».

При этом в последний раз правительство индексировало размер утилизационного сбора совсем недавно – в начале 2020 года – изменения оказались весьма значительными для участников отрасли. В первую очередь повышение ставок коснулось сегмента легковых автомобилей, среднее изменение для которых составило 110,7%. При этом для машин с двигателем до 1 л утильсбор возрос на 46,1%, тогда как для автомобилей с двигателем от 3,5 л – на 145%.

В самом массовом сегменте машин с агрегатами рабочим объемом от 1,0 до 2,0 л увеличение утилизационного сбора составило 112,4%. В Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) тогда даже обращались в правительство с просьбой не увеличивать сбор, который, по их оценке, должен был привести к значительному росту цен и закрытию 200-300 дилерских центров из-за их нерентабельности.

Сокращение модельного ряда

На этот раз в РОАД настроены менее критично: там считают, что повышение утильсбора в 2021 году будет менее существенным, чем в прошлый раз и, соответственно, менее болезненно отразится на продажах.

«РОАД наблюдает за ситуацией. При этом в совокупности всех факторов, мы предполагаем серьезное падение рынка в 2021 году, несмотря на ажиотаж конца 2020 года, – рассказали в ассоциации. – По предыдущему опыту, повышение утилизационного сбора неминуемо ведет к росту цен на автомобили. Степень локализации производств станет решающим фактором для объема получаемой господдержки в качестве компенсаторной составляющей. Следовательно, у разных брендов пройдет повышение цен на 1,5%-5%. Возможно, что мы недосчитаемся ряда импортных моделей в 2021 году, а это непременно скажется на всей дилерской сети России».

Подорожание на 3-5% только из-за утильсбора

В свою очередь генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин уверен: повышение утилизационного сбора приведет к резкому росту цен на автомобили.

«Мы допускаем рост цен на 3-5% в первые месяцы нового года, поскольку в ценовую политику автопроизводителей на 2021 год рост утильстбора на 25% заложен не был. Объем сборов будет перераспределен на меньший объем продаж в связи с сокращением рынка», – считает участник рынка.

По словам Петрунина, у локализованных брендов более выгодное положение, чем у импортных, поскольку государство компенсирует им подобные затраты.

«Повышение утильсбора еще больше закроет рынок от импорта в поддержку локальных производителей. Для нишевых импортных брендов и для импортных брендов с небольшим объемом продаж это будет очередным ударом», – предположил Петрунин.

В свою очередь операционный директор АГ «Авилон» Олег Шамба считает, что повышение ставки утилизационного сбора лишь частично сказывается на изменении цен на автомобили. Этот сбор, по оценке эксперта, играет не столь существенную роль в формировании стоимости.

«Утильсбор можно назвать сопутствующим фактором, который не оказывает глобального влияния на продажи и не отпугивает покупателя. В целом увеличение цен от утильсбора будет зависеть от того, какой сценарий примет Минпромторг. Можно предположить, что рост стоимости новых автомобилей составит от 3% до 5% в зависимости от двигателя. В наибольшем спросе окажутся машины с меньшим объемом моторов», – считает Шамба.

При этом эксперт обращает внимание: цены увеличатся не только на исключительно импортные позиции, но и на локализованные автомобили. Он объясняет это тем, что автоконцерны импортом компенсируют часть своих расходов на российское производство, а компенсацию за утилизационный сбор они получают от государства не напрямую, а через промышленные субсидии.

«Дальнейшее снижение доли импортных автомобилей продолжит способствовать уходу с авторынка монобрендовых дилерских структур. Крупные же дилерские холдинги с широкой линейкой марок будут наиболее устойчивыми в этой ситуации», – подытожил участник рынка.

Покупатели премиальных автомобилей не так чувствительны к росту цен

В свою очередь аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов уверен, что традиционное повышение цен в начале года произойдет и в январе 2021 года вне зависимости от того, вырастет утильсбор или нет.

«Резких скачков не будет, но прибавку в 1-2% в январе мы точно увидим, – считает Беспалов. – Все будет зависеть от особенностей работы каждого производителя, но общий тренд наверняка будет более плавным. Последние месяцы по продажам были очень хорошими, потому что люди скупали автомобили, опасаясь резких повышений цен. Но, скорее всего, этот тренд будет замедляться. Дело в том, что часть спроса оттянулась с 2021 года на конец 2020-го. Поэтому повышение цен будет происходить, но только растянуто – производители неизбежно будут перекладывать свои издержки на потребителей, терять маржу сейчас никто не захочет. Но недавнее укрепление рубля может сдержать быстрое подорожание автомобилей».

По оценке эксперта, возможное повышение утильсбора сильнее всего затронет сегмент импортных автомобилей. «Никаких льгот такие компании не получают, и эффект от дополнительных сборов скажется незамедлительно, – рассуждает Беспалов. – Но импортируются в Россию традиционно автомобили чаще всего премиальных сегментов, где покупатели менее чувствителен к ценам, чем покупатели в бюджетных сегментах».

Беспалов напомнил, что тренд на локализацию и поддержку исключительно моделей местного производства в России действует уже давно. Введение утильсбора стало одним из инструментов стимулирования производителей инвестировать в развитие собственных предприятий в России.

«Локализованные модели будут более привлекательны для покупателей, поскольку цены на них будет ниже. Сейчас мало кому захочется заморачиваться поиском редкой импортной модели, которая будет стоить заметно дороже. Если же захочется чего-то необычного, придется смириться и платить больше», – подытожил эксперт.

Что говорят в Минпромторге

В самом Минпромторге Autonews.ru сообщили, что решение об изменении ставок утилизационного сбора правительством на сегодняшний день не принималось. По словам чиновников, многое будет зависеть от итоговых результатов в промышленной сфере.

«Минпромторг совместно с Минфином, Минэкономразвития, ФНС и ФТС ежегодно осуществляет мониторинг и анализ размеров, а также объемов начисления и уплаты акцизов, таможенных пошлин, утилизационного и иных сборов, влияющих на достижение основных экономических показателей отраслей промышленности России, в том числе с учетом изменения курсовой стоимости рубля, уровня инфляции и динамики рынка», – сообщили в Минпромторге в ответ на запрос Autonews.ru.

При этом еще в конце 2019 года Минпромторг сразу после объявления о повышении ставки предупреждал: у ведомства есть планы вновь повысить ставки уже в 2021–2022 годах. Об этом рассказывал глава ведомства Денис Мантуров. По его словам, такие меры необходимы для поддержки локализации.

«Через какое-то время – с 2021 или с 2022 года – будет проиндексирован утилизационный сбор. Динамика таможенных пошлин будет находиться в коридоре, который согласован с ВТО. Здесь вопрос мотивации. Мы, со своей стороны, постараемся запустить дополнительные механизмы поддержки инвестиций, и компании это знают», – заявлял чиновник.

При этом Мантуров не исключил тогда ухода некоторых компаний с российского рынка после таких мер. Чиновник посоветовал автопроизводителям не затягивать с локализацией производства.

«Мы не знаем бедных компаний, которые разместили здесь свое производство. Мы знаем компании, которые в большей степени вложили в локализацию и будут продолжать вкладывать. Знаем тех, кто относится к нашему рынку менее серьезно. Последних мы не можем держать – в любом случае, они сами определяют собственную политику в отношении тех или иных рынков», – пояснил глава ведомства.