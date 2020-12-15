Занижают цены, навязывают опции: как обманывают в автосалонах («Известия»)

Водители стали чаще жаловаться на обманы и нарушения со стороны автосалонов в Роспотребнадзор. Клиентов заманивают несуществующей низкой ценой и выгодными кредитами, а потом без показа нужной модели требуют аванс. Когда обман вскрывается, договор уже оказывается подписан. Как защититься от мошеннических схем и что делать попавшим в ловушку, разбирались «Известия».

Успеть до очередного витка подорожаний

Об участившихся случаях обмана в автосалонах рассказали в Роспотребнадзоре. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий». В ведомство стало приходить всё больше жалоб от клиентов на мошеннические схемы и навязывание дополнительных услуг при покупке новых и подержанных машин.

Участники отрасли уточняют: в первую очередь речь идет о неофициальных салонах, где представлены новые и б/у автомобили от разных брендов. Официальным дилерам на такие ухищрения идти чаще всего нет смысла. Дело тут не только в жесткой реакции со стороны руководства представленного бренда: на российском авторынке до сих пор наблюдается нехватка популярных моделей, поэтому клиенты соглашаются на альтернативные и более дорогие варианты, чтобы успеть до очередного витка обещанных подорожаний. Роспотребнадзор составил список наиболее популярных нарушений, а также инструкцию, как не стать их жертвой.

Называют несуществующие цены

Популярный прием среди недобросовестных продавцов – указание в рекламе и при обращении к ним по телефону недостоверной, сильно заниженной стоимости автомобиля. Цены могут отличаться от рыночных на 300–500 тыс. рублей и более. Так мошенники завлекают клиентов в свой салон, убеждая, что машина стоит на складе, и ее можно приобрести в любой момент.

Обычно, когда клиент приезжает, оказывается, что нужной модели на самом деле в наличии нет, либо заметно меняется цена. Больше всего от подобных приемов страдают водители, прибывшие за покупкой из других регионов – они в таких салонах стараются приобрести хоть что-то, чтобы «поездка прошла не зря».

Есть еще более грубый прием – до показа автомобиля или заключения договора купли-продажи продавец настаивает на подписании предварительного договора. При этом в документах указывают пункт, по которому покупатель соглашается внести существенный аванс – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. А в случае отказа от покупки всю сумму в полном размере удерживает автосалон, хотя это незаконно.

Часто срабатывает вариант, в котором клиентов завлекают низкими процентными ставками. В рекламе в интернете, на сайте или в рекламных буклетах обманщики указывают более низкий процент по автокредиту, чем на самом деле прописывают потом в договоре. Клиента могут специально отвлечь разговором в момент подписания документа или же напечатать условия оформления кредита слишком мелким шрифтом.

Когда нужного автомобиля в наличии не оказывается, покупателей убеждают приобрести более дорогую комплектацию. Особенно эффективно такая схема работает, если уже подписан договор о внесении «невозвратного» аванса. Тогда покупателям стараются навязать различные сопутствующие товары, работу и услуги при покупке автомобиля: например, установку дополнительного оборудования, страхование, сервисные работы и так далее.

Важна репутация дилера

Эксперт общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Сергей Емельянов предупредил: главное – избегать «серых» дилеров, которые могут часто менять названия, владельцев и мухлевать с документами. В них обычно обращаются неопытные клиенты, которых быстро берут в оборот хорошо обученные продавцы. В дальнейшем, если клиент купится на мошенническую схему, может оказаться так, что возвращать деньги будет просто негде: фирма закроется, а на ее месте возникнет совершенно другая.

Что касается официальных дилеров, то там, по его словам, клиентам не будут подсовывать измененные документы или обманывать напрямую. Однако Емельянов признает: иногда там могут предложить доплатить за заводские стандартные опции как за дополнительные. Также некоторые посетители официальных дилерских центров жаловались, что не могли отказаться от ненужных опций в виде дорогих ковриков и зимних пакетов.

Внимательно читайте отзывы

В Роспотребнадзоре предупреждают: необходимо внимательно исследовать отзывы о компаниях –продавцах автомобилей. При этом лучше изучить несколько сайтов. Дело в том, что мошенники часто используют подставные ресурсы, на которых сами публикуют положительные отзывы. Вот один из примеров. На одном из сайтов московских автосалонов Nissan X-Trail предлагают за 839 000 рублей, при том что цена от производителя начинается от 1,651 млн рублей. В качестве рекламы – много хороших отзывов. Но если почитать независимые сайты, можно найти отзывы следующего содержания.

«Позвонил уточнить наличие интересующего меня автомобиля. Со слов менеджера, автомобиль был в наличии, именно такой, какой мне нужен, и меня уверяли, что я могу на нем уехать через 40 минут. Перед выездом я позвонил на всякий случай еще раз, и еще раз мне сказали, что машина в салоне, приезжайте и забирайте. Приехал – машины нет. Типа на складе. За озвученную по телефону цену продают, оказывается, только в кредит. Кто из регионов едет – знайте, по телефону вам врут», – говорится в одном из отзывов.

«Заведомо ложная реклама, действуют по одной и той же схеме – заманить в салон, особенно клиентов из других городов, когда у человека не будет выбора, и продать непотребного качества автомобиль по цене выше рынка. Персонал совершено не скрывает злорадства, когда пытаешься добиться того, о чем договаривался по телефону с оператором, которого обычно на месте никогда нет, по приезду в салон, и трубки он больше не берет», – говорится в другом отзыве.

Изучить договор и историю автомобиля

Также в Роспотребнадзоре советуют с осторожностью относиться к предложениям продажи автомобилей по цене ниже рыночной. Чтобы подстраховаться, стоит попросить продавца направить на электронную почту проект договора купли-продажи, а также информацию о цене и характеристиках интересующей марки автомобиля для предварительного ознакомления.

Договор необходимо внимательно изучить до подписания, включая написанные мелким шрифтом пункты. В договоре обязательно должны быть указаны сроки поставки автомобиля, размер аванса, порядок его возврата, а также полное описание модификации модели. При этом Емельянов уточнил: авансовый платеж согласно ст. 16 закона о защите прав потребителей можно вернуть, если вы решите отказаться от машины по каким-либо причинам. Невозвратным считается только залоговый взнос.

Подписывать следует только тот экземпляр договора, который вы только что прочли: если менеджер унес документ, а затем вернул, придется перечитать снова, чтобы уберечь себя от недобросовестных действий.

При покупке подержанного автомобиля проверить историю машины можно самостоятельно на сайте Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Отдельно стоит проверить, не находится ли автомобиль в залоге – это делается на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Наиболее безопасным способом оплаты в Роспотребнадзоре называют безналичный расчет при помощи банковской карты. При оплате наличными, как и при оплате картой, необходимо получить контрольно-кассовый чек.

Перед тем, как забрать машину, нужно ее осмотреть на наличие дефектов – царапин, вмятин. Еще один важный аспект – сверка номера двигателя, шасси и номера кузова, VIN-номера с договорными условиями, проверка комплектности, контроль уровня технических жидкостей. Обязательно проверьте, работают ли освещение, дополнительное оборудование. Акт приема-передачи автомобиля можно подписывать только после тщательного осмотра.

Что делать, если обманули

Адвокат Владислав Дроздов в беседе с «Известиями» объяснил: если официальный дилер отказывается вдруг продавать автомобиль без ряда уже установленных опций, то никаких законодательных норм он тем самым не нарушает.

– У нас действует свобода договора: хочешь купить товар – покупай, не хочешь – не покупай, – поясняет Дроздов. – Если один дилер не продает автомобиль без допоборудования, обратитесь к другому или заключите договор купли-продажи на автомобиль, который еще будет произведен. Если же договор уже заключен, а в нем оказались лишние опции, тогда смело можно обратиться с претензией, а затем и с иском к дилеру. Дилерам же можно напомнить, что помимо необходимости вернуть часть денежных средств потребителю в ходе судебного разбирательства может возникнуть необходимость уплаты штрафа, процента за пользование денежными средствами, судебных расходов и расходов на представителя, кроме того, им необходимо помнить о существовании ст. 14.8 КоАП, предусматривающей ответственность за нарушение прав потребителя.

В случае заключения договора с автосалоном, который использует мошеннические схемы, расторгнуть сделку возможно.

– Тут важным считается такой момент: а успел ли потребитель воспользоваться кредитными средствами, то есть купить на них машину, заключив договор купли-продажи и подписав акт приемки. В моей практике было несколько случаев, когда возвращали товар, расторгали кредитный договор, это уже вопрос доказывания в судебном процессе. Обычно этим злоупотребляют микрофинансовые или псевдокредитные организации, практически всегда действующие в интересах продавца, – отметил Дроздов.

Тем, кто столкнется с противозаконными действиями автосалона, в Роспотребнадзоре советуют обращаться к производителю и непосредственному виновнику-продавцу с претензией, а также направлять жалобу непосредственно в само контролирующее ведомство. К обращению необходимо приложить документированные доказательства, а также претензионную переписку с продавцом. Есть также вариант обратиться в суд, а если речь идет об очевидном мошенничестве – в полицию.