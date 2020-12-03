Гид по зарплатам на автозаводах России: где платят ₽95 тыс. в месяц (Autonews.ru)

Чем недовольны корейцы, как сокращения повлияли на индексацию зарплат у немцев и почему за сборку Lada получают по-разному – сравниваем зарплаты на отечественных предприятиях и иностранных.

Один из профсоюзов работников южнокорейского концерна Kia собирался объявить забастовку с 24 по 27 ноября с требованием увеличения заработных плат. Однако обсуждение вызвал не сам факт бойкота, а уровень текущих окладов на предприятии. Выяснилось, что средняя зарплата занятых на производстве сотрудников за 2019 г. составила 86 миллионов вон. В пересчете на рубли по текущему курсу это 5,9 млн руб. в год или 490 тыс. руб. в месяц. В долларах, соответственно, – $77,6 тыс. и $6,5 тыс.

Рабочие требовали не столько увеличения заработной платы, сколько гарантий ее сохранения на текущем уровне, а также гарантий сохранения своих рабочих мест. Дело в том, что все они работают на предприятии, на котором сейчас собирают седаны Kia K7 и K9. С июля 2021 года предприятие освоит сборку нового электромобиля Kia. Причем сборка электромобилей требует примерно на 30% меньше труда, чем производство автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Соответственно, оно требует меньше деталей и меньше технологических процессов, что, по мнению профсоюза, может привести к сокращению рабочих мест и снижению уровня оплаты труда.

Важно учесть, что цены на продукты питания, предметы первой необходимости и коммунальные услуги в Южной Корее крайне высоки. С другой стороны, заработная плата на уровне 7 166 670 вон в месяц – не самая маленькая в Южной Корее. Для сравнения, средняя заработная плата в республике составляет 3 541 984 вон, что в пересчете на рубли составляет 242 тыс.

Открытой информации по начисленным заработным платам российские автомобильные предприятия, как правило, не публикуют. Поэтому мы обратились к членам профсоюзных организаций, а также к данным сервисов по поиску персонала и работы hh.ru и superjob.ru. Выяснилось, что уровень дохода сотрудников российских автомобильных заводов, как правило, соответствует или даже превосходит среднюю заработную плату по регионам.

Завод Toyotа в Шушарах: 50-70 тыс. руб.

Под Санкт-Петербургом создан целый автопроизводственный кластер. Помимо завода японского автогиганта, здесь располагаются сборочные предприятия Nissan и корейского концерна Hyundai-Kia, где собирают модели Solaris и Rio. Более того, под Северной столицей также нах одится завод General Motors, а в небольшом городке Всеволожск Ленинградской области до недавнего времени действовал завод Ford.

Именно американские предприятия долгое время считались самым желанным местом работы для людей, задействованных в автоиндустрии, поскольку помимо высокого оклада там предлагали сотрудникам хороший соцпакет. Однако эти предприятия ныне законсервированы и бездействуют, а одним из самых привлекательных работодателей осталась Toyota. Заработная плата специалистов со средним специальным образованием, задействованных на конвейерной линии, а также в сварочном и покрасочном цехах колеблется в вилке от 50 тыс. до 70 тыс. руб.

Для сравнения, средняя заработная плата в Ленинградской области в 2019 году составляла 46 562 руб., а в Санкт-Петербурге – 60 437 руб.

Завод Hyundai и Kia под Петербургом: 50-95 тыс. руб.

Мы уже знаем о средних доходах корейских работников Kia. А вот о зарплатах на российских заводах корейского концерна известно не очень много. На большинстве рекрутинговых сайтов и сервисов по поиску работы и сотрудников, вакансии завода Hyundai-Kia под Питером размещены без указания уровня заработной платы. Тем не менее, где-то подобная информация проскальзывает, а в некоторых случаях с нами ею поделились сами сотрудники на условиях анонимности.

Так, старший, более квалифицированный персонал, занятый непосредственно на производстве (вроде техников по контролю и обслуживанию оборудования, операторов производственной линии, наладчиков автоматики и механиков), получают заработную плату в вилке от 70 тыс. до 95 тыс. руб. Слесари механосборочных работ, работники сварочных и лакокрасочных цехов зарабатывают от 50 тыс. до 65 тыс. руб. в месяц. В этом плане корейцы ничем не уступают японскому производителю по соседству.

Завод Volkswagen в Калуге: 55-65 тыс. руб.

Еще в мае работники некоторых подразделений калужского завода Volkswagen готовились к забастовке на фоне сокращений штата. Подобное решение было принято руководством предприятия из-за резкого уменьшения объемов производства, вызванного первой волной пандемии коронавируса. Сама компания предлагала сотрудникам расторгнуть трудовые договора с выплатой компенсаций в размере 6 окладов.

По сообщениям паблика профсоюза АСМ завода Фольксваген Груп Рус, большое число работников согласились уйти за шесть окладов. В одном из подразделений количество сотрудников, подавших заявления о расторжении трудовых договоров за 6 окладов, оказалось больше, чем изначально планировали сократить. Подобная реакция была вызвана тем, что заработные платы многих сотрудников были высоки на фоне доходов остального населения Калужской области.

Впрочем, так было не всегда и не у всех. Еще весной 2019 года рабочие завода готовились к забастовке из-за невысокой оплаты труда и требовали проиндексировать свои заработные платы. Тогда средняя заработная плата на заводе, по словам председателя калужского отделения МПРА Дмитрия Трудового, составляла порядка 38 тыс. руб. Хотя сами представители Volkswagen утверждали, что работники производства в среднем на руки получают порядка 50 тыс. руб.

Сумма разнилась, поскольку в отличие от Трудового, менеджмент Volkswagen в свои расчеты включал не только оклады сотрудников, но и бонусы, а также годовые премии. Учитывая практику ежегодной индексации заработных плат немцами, а также повышение окладов сотрудников в начале июня после майских сокращений, можно предположить, что средний заработок сотрудников завода Фольксваген Груп Рус составляет порядка 55 тыс. – 65 тыс. руб. При этом в самой Калуге и области средняя заработная плата по итогам 2019 составила 45 379 рублей и 40 334 рубля соответственно.

Завод ГАЗ в Нижнем Новгороде: 25-60 тыс. руб.

Старейший автомобильный завод в стране, увы, не может похвастаться завидными заработными платами. Но следует отметить, что доходы работников вполне соизмеримы с экономическими показателями нижегородской области. Так, резчик металла на ножницах и прессах получает в среднем от 26 тыс. до 29 тыс. руб., штамповщик на ГАЗе может рассчитывать на оклад от 29 тыс. до 34 тыс. руб., станочник широкого профиля на сумму от 28 тыс. до 32 тыс. руб. в месяц, а токарь – на заработную плату от 33 тыс. руб. и выше в зависимости от разряда и объема выполняемых работ. Водитель погрузчика получает в среднем до 35 тыс. руб., электросварщик – от 30 тыс. до 45 тыс. руб., а слесарь механосборочных работ – от 31 тыс. до 34 тыс. рублей.

Профильные специалисты с более высокой квалификацией вроде наладчика автоматических линий и агрегатных станков или наладчика автоматов и полуавтоматов могут рассчитывать на чуть более высокий оклад – от 36 тыс. до 40 тыс. рублей.

Инженерный состав, конечно, получает более высокую заработную плату. Например, прямо сейчас на заводе открыта вакансия на должность ведущего инженера по гидравлическому оборудованию и гидропневмоаппаратуре, где заработная плата составляет от 45 тыс. до 60 тыс. руб. в месяц до вычета налогов.

Кроме того, более высокими зарплатами отличаются рабочие места на ЗпПА VW/Skoda, где по контракту собирают модели немецкого автогиганта. Однако даже с учетом этих специалистов, инженерного состава, а также менеджмента предприятия и бэк-офиса, средняя заработная плата на заводе вряд ли превышает вилку в 35 тыс. – 40 тыс. руб. С другой стороны, в Нижнем Новгороде и Нижегородской области средняя заработная плата за 2019 год составила 36 643 и 35 354 руб. соответственно.

Заводы АвтоВАЗа в Тольятти и в Ижевске: 41 876 рублей (средняя)

В случае с АвтоВАЗом следует уточнить, что сейчас модели Lada собирают сразу на двух предприятиях: в Тольятти и Ижевске.

Российский автогигант на манер корейцев не размещает вакансии с открытыми данными об уровне заработной платы на каждой конкретной позиции. Однако в августе внутренняя корпоративная пресса производителя традиционно напечатала информацию о средней зарплате в компании перед коллективным договорным собранием. Исходя из расчета первого полугодия текущего года, средний заработок на производстве АвтоВАЗа составил 41 876 руб. Впрочем, младший персонал, занятый в цехах, получает оклад в вилке от 30 тыс. до 38 тыс. руб.

При этом ижевское предприятие Lada даже такими заработными платами похвастаться не может. Например, оклад сварщика, слесаря механосборочных работ или контроллера малярного цеха составляет от 27 тыс. до 30 тыс. руб., а зарплата оператора автоматизированных систем начинается от 28 тыс. руб., однако не превышает 36 тыс. руб.

Средняя заработная плата в Самарской области составляет 38 012 руб., а в Удмуртии – 31 144 руб.

Производство УАЗ в Ульяновске: 27-50 тыс. руб.

Здесь речь пойдет о заработных платах именно на предприятии в Ульяновске, поскольку у УАЗа, входящего в SOLLERS, есть головной офисе в Москве, где базируется высший менеджмент, департамент маркетинга, дирекция по развитию дилерской сети и еще несколько служб и подразделений.

Что же касается самого предприятия, то штамповщики на заводе УАЗ зарабатывают в вилке от 27 тыс. до 32 тыс. руб., слесари-инструментальщики и слесари механосборочных работ – около 35 тыс. руб., токари – от 35 тыс. руб. и выше в зависимости от разряда, а сварщики на агрегатах контактной сварки могут получать порядка 35-40 тыс. руб. в месяц.

Специалисты с более высокой квалификацией вроде наладчиков автоматических линий и агрегатных станков, а также операторов автоматических линий, станков и установок могут рассчитывать на оклад от 40-50 тыс. руб. и выше. При этом по данным Росстата, средняя зарплата в Ульяновске составляет 31 653 руб., а в области – 30 137 руб.

«Автотор» в Калиниграде: 20-60 тыс. руб.

Калининградский «Автотор» на сегодняшний день собирает целую плеяду моделей иностранных брендов, начиная с дорогих седанов и кроссоверов BMW и заканчивая массовыми и относительно доступными моделями Kia вроде хэтчбека Ceed или кроссовера Seltos. Предприятие работает с не очень высокой степенью локализации, поэтому наиболее востребованные сотрудники на «Автоторе» – это слесари-сборщики.

При этом сам производитель не раз раскрывал уровень доходов своих сотрудников. Так, в 2017 и 2018 гг. компания объявляла, что средняя зарплата сборщика составляет 40 тыс. руб. Но есть различия. Рабочий в цеху по сборке получает от 20 тыс. до 60 тыс. Конечная зарплата зависит от разряда и начисляется согласно отработанным часам по определенным тарифам. Тариф увеличивается на определенное количество процентов за различные заслуги.

В Калининградской области средняя зарплата составляет 36 202 руб.