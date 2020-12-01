В декабре всех водителей ждут 5 важных изменений. Подробности (Autonews.ru)

Власти станут штрафовать за езду на летней резине зимой, начнут выдавать права нового образца, введут новый экологический класс и другое.

Штрафы за езду на летней резине, выдача новых водительских прав и появление нового экологического класса автомобилей – Autonews.ru рассказывает, какие изменения ждут автомобильную отрасль в декабре.

ГИБДД будет штрафовать за езду зимой на летней резине

С 1 декабря инспекторы смогут штрафовать водителей, которые ездят зимой на летней резине. Эти правила будут действовать вплоть до конца февраля.

О новых нормах стало известно еще два месяца назад, когда ведомство опубликовало «перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств». Этот перечень – приложение к правилам дорожного движения, поэтому при выявлении этих нарушений сотрудники ГИБДД получают возможность выписывать штрафы.

Минимальная санкция за нарушение – 500 рублей. Именно столько придется заплатить водителям, которые будут ездить зимой на летней резине. В 2016 году депутаты Госдумы пытались ввести за это штраф в размере 2 тысяч рублей, но документ в итоге не приняли.

Помимо этого, штрафами грозят и другие нарушения: например, отключение штатного очистителя фар или установку шипованных шин только на одну ось.

Истекает срок уплаты транспортного налога

В этом году всем автовладельцам необходимо заплатить транспортный налог до 1 декабря – как юридическим, так и физическим лицам, на которых зарегистрирован автомобиль. Сделать это можно после получения квитанции из налоговой инспекции, в которой указаны данные и реквизиты. Если вам не пришла квитанция, лучше обратиться в налоговую службу и попросить выслать дубликат.

Оплатить налог можно разными способами, в том числе на портале Госуслуг, сайте Федеральной налоговой службы, в любом банкомате или через мобильные банковские приложения. Размер госпошлины зависит от региона регистрации машины и мощности ее двигателя.

Не платить налог могут владельцы машин мощностью до 70 л.с., получившие автомобили через органы соцзащиты инвалиды, герои Советского Союза, ветераны труда, пострадавшие от радиации и облучения в связи с авариями или ядерными испытаниями, инвалиды 1-й и 2-й групп. В отдельных регионах от уплаты госпошлины освобождены и пенсионеры, а где-то может действовать скидка для матерей-одиночек и многодетных родителей.

Если налог не заплатить, то ФНС потребует сделать это в течение восьми дней, а после будут начисляться пени и штрафы. Их будут взыскивать через суд в принудительном порядке. Серьезные просрочки могут добавить проблем желающим выехать за границу.

Начинает действовать новая маркировка шин

С 1 ноября производители резиновых покрышек маркируют свою продукцию, оптовики передают сведения о их приемке и реализации, а розница фиксирует продажи и списания в системе Честный знак. Регистрироваться в этой системе участники оборота начнут с 1 декабря.

Через две недели после этого продавать немаркированные шины запретят окончательно – это значит, что маркировать придется даже те остатки, которые были произведены до ноября. На это дадут срок до начала марта.

Это важно как для производителей резиновых шин, так и для перекупщиков, специализированных центров, розничных продавцов.

Упрощенная система маркировки, которая доступна рознице и дистрибьюторам, выглядит так: вы авторизуетесь в личном кабинете Честного знака и описываете товары, указывая ИНН заявителя и код товарной номенклатуры. Потом вы получите общий код, после чего нужно будет посчитать шины на складе и указать их количество – вам пришлют файл с кодами или этикетками. Их нужно будет напечатать и наклеить на шины.

Появляется новый экокласс автомобилей Евро-6

Этот экологический класс поможет устранить дыры в регулировании международных перевозок. Дело в том, что в Евросоюзе уже пять лет выдают разрешения на проезд грузовых машин экокласса Евро-6, а в России такого не было. Это создавало проблемы, потому что на территории РФ было невозможно получить ПТС для транспортного средства с классом Евро-6. Теперь это будет можно сделать.

Этот класс наиболее близок к американскому стандарту EPA10 и японскому Post NLT, бензин такого класса обладает улучшенными свойствами и снижает количество отложений в топливной системе машины.

Для производителей топлива введение нового экологического класса не грозит никакими изменениями, но по этому стандарту топливо уже производят на некоторых заправках «Роснефти», «Башнефти» и «Лукойла».

Экологический класс Евро-6 появится в России 21 декабря.

Новая норма для водительских прав

С 3 декабря в России вступает в силу ряд изменений в нормативно-правовых актах, определяющих требования к документам, необходимым для допуска водителей транспортных средств в дорожном движении. Об этом рассказал начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД РФ) Сергей Фомочкин. Наиболее обсуждаемыми изменениями является дополнение наименования водительского удостоверения на французском и английском языках, – сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Фомочкин уточнил, что конвенция о дорожном движении не требует обязательного наличия дублирования на английском и французском, однако граждане неоднократно об этом просили, потому что было неудобно использовать водительские удостоверения за рубежом.

Введение нового формата прав не обязывает менять существующие – прежние права продолжают действовать.

Изменения в части водительских прав носят исключительно технический характер, о чем ранее Autonews.ru уже рассказывали в Госавтоинспекции и подтвердили в очередной раз. Дело в том, что формат удостоверения должен пройти соответствие нескольким нормативам – при этом сам документ в новом формате уже давно выдают в отделениях ГИБДД.