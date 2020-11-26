«Грубое нарушение»: как изменится экзамен на права («Газета.Ru»)

Регламент сдачи экзамена на права может быть изменен. В МВД предлагают снизить количество «грубых» нарушений на экзамене, при этом добавить новые – использование мобильного телефона или любого другого гаджета во время движения. Меняется и «цена» непристегнутого ремня безопасности.

Новый регламент сдачи экзамена на водительские права предполагает снижение количества «грубых» нарушений стоимостью 5 штрафных баллов. Об этом со ссылкой на документы МВД РФ сообщает РИА «Новости».

Сейчас в действующем регламенте экзамена сводная таблица нарушений кандидата состоит из трех категорий: «грубые» пятибалльные нарушения, «средние» трехбалльные и «мелкие» в один балл.

Чтобы успешно сдать экзамен, претендент на права должен набрать менее пяти баллов. То есть к провалу экзамена ведет хотя бы одно «грубое» нарушение, которых сейчас в перечне насчитывается 17. После несдачи экзамена кандидат отправляется на переэкзаменовку.

МВД снизит количество «грубых» нарушений до 15, добавятся к ним использование мобильника или иного средства связи во время движения. Сюда же теперь будет внесен и непристегнутый ремень, который в настоящее время «стоит» три балла. Новый регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.

23 ноября глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что инспекторы ГАИ будут уделять особое внимание навыкам учеников в реальной дорожной обстановке, принимая экзамены на водительские права.

«Мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении в том числе по автострадам, парковкам, перекресткам», – заявил он.

Чиновник добавил, что в реальной дорожной обстановке инспектор сможет лучше понять, насколько водитель будет безопасно водить машину.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2019 году подписал постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права. Из практической части исключат упражнения на площадке.

«Как показывает практика, данные упражнения лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения», – отметили в пресс-службе российского правительства.

Новое правило – экзамен без площадки – будет актуально для легковых, грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. В то же время этот этап остается для проведения экзаменов среди мотоциклистов, водителей мопедов, квадроциклов и трициклов. Их аттестация будет проводиться на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

По мнению сотрудников МВД, в автошколах перестанут «натаскивать» на определенные виды упражнений на закрытой площадке». Кроме того, эти изменения приведут к подготовке будущих водителей «к управлению транспортными средствами в реальных дорожных условиях вне зоны «заученных» учебных маршрутов». Кроме того, экзамен и обучение будут занимать меньше времени.

Теоретическая часть экзамена также меняется – увеличено количество вопросов по основам безопасного вождения. Добавятся вопросы по основам психологии, в отдельный блок вынесут медицинские вопросы. Кроме того, водители, сдающие экзамен на права определенной категории, смогут отвечать только на «свои» вопросы про разные виды транспортных средств. Кроме того, общее число задачи в экзаменационных комплектах будет увеличено до нескольких тысяч.

Фото: forpostsevastopol.ru