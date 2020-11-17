Nissan заявил, что изучает возможность продажи доли в Mitsubishi («Автостат»)

Спустя два года после ошеломляющего ареста Карлоса Гона по обвинению в финансовых нарушениях внутри Nissan ведутся дискуссии, которые могут коренным образом изменить крупнейший в мире автомобильный альянс и развалить ключевую часть наследия его бывшего председателя, пишет AutoNews.com.

Автопроизводитель изучает способы продажи части или всей своей 34%-ной доли в Mitsubishi Motors, говорят люди, знающие этот вопрос. В Nissan растет беспокойство по поводу того, что компании потребуется больше времени, чтобы оправиться от вызванного пандемией кризиса, сказали люди, которые попросили не называть их имена, потому что дискуссии не являются публичными. По их словам, продажа может стать первым шагом в более широком пересмотре трехстороннего альянса, в который также входит Renault. Nissan и Mitsubishi отрицают планы по продаже доли.

Nissan "абсолютно не ведет" переговоров о продаже своей доли в Mitsubishi, заявил в понедельник главный операционный директор Ашвани Гупта в интервью телеконференции Reuters Automotive Summit.

Mitsubishi Motors сообщила в своем заявлении, что никаких обсуждений по пересмотру отношений не было и что автопроизводители "продолжат сотрудничать в рамках альянса."

В Renault отказались от комментариев.

"Mitsubishi Motors работает над своим "небольшим, но красивым" планом трансформации бизнеса, который они объявили в июле", - говорится в заявлении Nissan. "Крайне важно, чтобы каждый партнер альянса сосредоточился на своих ключевых компетенциях и максимально использовал активы друг друга для выполнения своего среднесрочного плана".

Большие планы

Когда Карлос Гон спас Mitsubishi Motors в 2016 году с инвестициями в размере 2,3 миллиарда долларов и приглашением в альянс, он говорил о "новой силе в мировой автомобильной промышленности".

У Гона были еще большие планы - создать холдинговую компанию, автомобильную империю, способную победить Toyota и Volkswagen Group в качестве крупнейшего в мире производителя автомобилей.

Все изменилось 19 ноября 2018 года, когда Гон и бывший директор Nissan Грег Келли были арестованы в Токио и обвинены в занижении компенсации бывшего председателя правления. Оба отрицают свою вину. Позже Гону были предъявлены дополнительные обвинения в ненадлежащем использовании активов компании, которые он также отрицал.

Хаос охватил альянс. Сторонники Гона были свергнуты, в то время как руководители Nissan и Renault боролись за контроль в компании, чтобы заполнить вакуум власти. Французские автопроизводители были глубоко возмущены тем, что их держали в стороне, поскольку инсайдеры Nissan месяцами работали с японскими прокурорами, чтобы организовать свержение могущественного председателя.

Гон был освобожден, повторно арестован и снова освобожден под залог в 2019 году. Он избежал суда, совершив дерзкий побег под прикрытием в декабре того же года на частном самолете, и добрался до Ливана. Один-два удара падения мирового спроса на автомобили и пандемия стерли более 44 миллиардов долларов из общей рыночной стоимости трех партнеров альянса.

"Лучше всего покончить с альянсом, - сказал аналитик Tokyo Tokai Research Сэйдзи Сугиура, частый критик партнерства, который много писал о компаниях в японских периодических изданиях. - Они должны либо стать единым целым, либо разделиться".

Поиск покупателя

Одной из нерешенных задач для Nissan является поиск покупателя, по словам людей, знакомых с темой. Автопроизводитель может продать ее одной из компаний группы, например Mitsubishi Corp., которая уже владеет 20% акций Mitsubishi Motors. Поиск другого покупателя или обращение к открытому рынку также являются вариантами. Ничего еще не решено, говорят сведущие источники.

Продажа принесла бы только относительно скромную сумму наличных денег. На момент закрытия торгов на прошлой неделе холдинг стоил около $950 млн, что меньше половины того, что Nissan заплатил четыре года назад.

Mitsubishi Motors прогнозирует операционный убыток в размере 1,3 миллиарда долларов за финансовый год, заканчивающийся в марте, и была вынуждена в начале этого года закрыть производство внедорожников Pajero и других крупных автомобильных линий, сосредоточившись на небольших автомобилях и рынках Юго-Восточной Азии.

Результаты Nissan, опубликованные на прошлой неделе, свидетельствуют о том, что усилия по реструктуризации набирают некоторую силу, хотя автопроизводитель по-прежнему прогнозирует операционный убыток в размере 3,2 миллиарда долларов в текущем финансовом году. Она активно занималась эмиссией долгов, привлекла в общей сложности почти 900 миллиардов йен финансирования.

В то время как продажа акций в корне изменит связи Nissan с одним из его ключевых партнеров, три автопроизводителя, вероятно, сделают так, что альянс останется нетронутым в оперативном плане, говорили источники. Они подчеркнули, что партнерство может работать без участия акционеров и что продажа может также освободить их для сотрудничества с другими партнерами, сказал один из источников.

"Вопрос, который недавно возник у инвесторов, заключается в том, может ли альянс продолжать работать вместе без перекрестного владения акциями, и мы не видим причин, почему бы и нет", - написал в понедельник Том Нараян, аналитик RBC Capital Markets.

Альянс возник два десятилетия назад, когда Renault бросился помогать Nissan с помощью денежной инъекции, спасая более крупного автопроизводителя от банкротства. Французский автопроизводитель прислал Гона, который «перевернул» Nissan и в конечном итоге взял на себя руководство обеими компаниями. В то время как они извлекали выгоду из возможности объединить свою деятельность по закупкам, это не привело к значимой совместной разработке продукта.

К тому времени, когда Гона арестовали, у Nissan было глубокое недовольство тем, что он мало влиял на партнерство, даже несмотря на то, что он ежегодно отправлял миллиарды долларов дивидендов Renault, которая осуществляла больший контроль над более крупной японской компанией через свою 43%-ную долю. Nissan владеет 15% акций Renault и не имеет права голоса.

Чтобы преодолеть беспорядки, возникшие после ареста Гона, альянс в мае представил новую операционную структуру, пообещав более глубокое сотрудничество.

Доля автомобилей, производимых на общих платформах, удвоится примерно до 80% к 2024 году, пообещали руководители. Новая стратегия, получившая название "Лидер-последователь", призвана заставить команды работать вместе, назначая одну компанию возглавлять конкретные технологии или регионы продаж и в конечном итоге брать на себя ответственность за успех или неудачу.

Новая структура сделает альянс настолько тесно переплетенным, что "шаг назад" будет невозможен, заявил председатель правления Renault Жан-Доминик Сенар. 67-летний француз также является председателем операционного совета Альянса, который курирует профсоюз автопроизводителей, чьи все еще относительно новые руководители не имели много времени или возможности работать вместе.

Макото Утида занял высшую должность в Nissan менее года назад, а Лука де Мео начал свою работу в июле в качестве второго генерального директора Renault после ареста Гона. Осаму Масуко, председатель правления Mitsubishi Motors, который заключил сделку с Гоном и был главным связующим звеном автопроизводителя с Nissan, умер в августе.

Большая сила

Еще предстоит выяснить, позволит ли план «Лидер-последователь», ориентированный на затраты, разрабатывать значимые инновации, необходимые для борьбы с более крупными силами, проносящимися через глобальную автомобильную промышленность. Регуляторы усиливают давление, чтобы увеличить охват электромобилей, в то время как технология автономного вождения имеет потенциал для изменения всей концепции владения автомобилем.

Электромобили являются ярким примером области, в которой альянс упустил свои возможности. Хотя Renault и Nissan опередили многих конкурентов, когда выпустили свои соответствующие модели Zoe и Leaf, они все еще базируются на разных платформах, спустя годы после своего дебюта. Электромобили следующего поколения партнеров по альянсу будут иметь общую разработанную базу.

"У альянса есть явно нереализованный потенциал", - считает аналитик Societe Generale Стивен Рейтман.

Компании отказались от предложенного Гоном метода измерения успеха альянса через синергию-показатель, который должен был достичь более 10 миллиардов евро в 2022 году, но, основываясь на цифрах, Сенард сказал, что никогда не понимал этого. Renault и Nissan также пообещали перевернуть страницу в неустанном стремлении Гона к росту и объемам продаж.

Однако в разгар пандемии де Meo также предупредил, что Renault и Nissan должны решить свои собственные внутренние проблемы, чтобы убедиться, что "дом не сгорит в огне".

"Каждая компания сейчас в беде", - сказал Гон в августовском интервью. - Я не думаю, что они знают, куда идут. Видения больше нет. На мой взгляд, лучшие люди ушли или уйдут".

Рекордные потери Renault в первом полугодии и ослабление европейского рынка осложняют ее усилия по переориентации. В то время как дe Meo придерживается опыта конкурирующей PSA Group в качестве доказательства того, что восстановление возможно, COVID-19 делает проблемы, такие как избыточные производственные мощности, еще более трудными для решения.

Вместе с другими событиями – в том числе слиянием французского автопроизводителя с Fiat Chrysler Automobiles в прошлом году – ясно, что изгнание Гона оставило альянс на более шаткой почве. Каждый автопроизводитель сосредоточился внутри себя, что заставило некоторых задаться вопросом, может ли партнерство выжить.

"Хорошо это или плохо, но Гон держал их вместе", - сказал Тацуо Йошида, аналитик Bloomberg Intelligence.

Перевод: АВТОСТАТ