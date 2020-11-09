«Tesla выиграет больше всех». Что значит победа Байдена для автоиндустрии (Autonews.ru)

Нашествие «зеленых» машин, стремительный взлет Tesla и больше свободы для европейцев. Как новый президент США повлияет на автомобильный мир.

Приход к власти представителя Демократической партии США может существенно отразиться на всем мировом автопроме. Джо Байден шел на выборы с программой, которая должна дать существенный толчок развитию электрических машин и значительно разнообразить рынок.

США ждет нашествие электрокаров

В середине сентября 2020 года кандидат на пост президента США Джо Байден резко раскритиковал Дональда Трампа за бездействие по защите страны от последствий изменений климата, назвав «вопиющим» его нежелание прислушиваться к мнению ученых.

Четыре года назад Трамп существенно урезал программы администрации Обамы, направленные на развитие «зеленой» энергии и снижение вредных выбросов транспорта. Нельзя сказать, что Трамп полностью «обрубил питание» для электрокаров, однако из-за отсутствия серьезных государственных субсидий они не смогли даже мало-мальски соперничать с машинами с бензиновыми моторами.

Теперь же новый президент кардинально меняет курс и предлагает в течение следующих четырех лет направить до 2 трлн долларов на реализацию проектов в области «чистой» энергетики, предусматривающий в том числе постепенный, но неотвратимый отказ от машин с двигателями внутреннего сгорания.

К примеру, Байден говорил о своем желании вернуть программу скидок на новые автомобили Car Allowance Rebate System (CARS), известную также в народе как «Cash for Clunkers» («Деньги за автохлам»). Система предусматривает значительные субсидии при сдаче старых машин и их замене на более экономичные и экологически чистые транспортные средства. Согласно плану, представленному Демократической партией США в прошлом году, в течение 10 следующих лет должно быть заменено до 63 млн легковых автомобилей. Это инициативу подогревают некоторые штаты вроде Калифорнии и Нью-Джерси, где в течение следующих 10-15 лет намерены полностью запретить машины с традиционными ДВС.

Tesla станет одним из главных победителей президентской гонки

Незадолго до объявления результатов американских выборов исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс рассказал в интервью Bloomberg о заинтересованности в победе Байдена, поскольку концерн делает ставку на электрическое будущее. Действительно, человек, рассчитывающий, что Volkswagen станет той компанией, которая «опередит Tesla в гонке электрокаров», как никто другой был заинтересован в победе демократов.

При этом именно Tesla Motors может больше всего получить от перестановок в овальном кабинете Белого дома. «Tesla станет одним из главных победителей президентской гонки — как крупнейший в стране производитель электрокаров, субсидирование которых администрацией Байдена даст еще один резкий старт этой индустрии», — приводит слова аналитика с Уолл-стрит Гаррета Нельсона издание Business Insider.

По его словам, в скором времени Tesla начнет строительство новой «Гигафабрики» в Техасе, где будут серийно выпускать электрический пикап Cybertruck. Эта модель позволит выйти компании на принципиально новый уровень, поскольку сегмент пикапов в США традиционно очень силен, поэтому «Cybertruck не должен стать нишевым продуктом».

Кроме того, существенное развитие электрокаров в стране обеспечит программа Байдена по расширению сети электрических «заправок», количество которых в США должно увеличиться почти в 20 раз — с нынешних 27 тыс. до 550 тысяч.

Что значит победа Байдена для Европы и Китая

Многие зарубежные автопроизводители были не заинтересованы во втором президентском сроке Дональда Трампа в связи с его протекционистскими мерами в отношении индустрии США, влияющими на бизнес. Байден же, напротив, может инициировать возобновление переговоров о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП), предусматривающем соглашение о свободной торговле межу Евросоюзом и США. Как пишет Automotive News Europe, немецкие концерны Volkswagen и Daimler могут снова войти в число тех компаний, активно лоббировавших идею снятия экономических барьеров в 2013-2016 году, от которой отказался Дональд Трамп.

Кроме того, победа демократов может придать большей уверенности компаниям, инвестирующим в развитие собственного производства автомобилей для Америки за ее пределами.

К примеру, BMW, Audi и Mercedes-Benz построили предприятия в соседней Мексике с ее дешевой рабочей силой в надежде на беспошлинный ввоз машин в США в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), однако Трамп помешал этим планам. В 2018 году тогдашний президент инициировал новый договор USMCA, который привел к увеличению стоимости производства. А, скажем, Volkswagen может снова вернуться в Иран, где он полностью свернул деятельность в 2018 году, вынуждено поддержав выход США из «ядерной сделки».

Не совсем пока ясна ситуация с Китаем, активная фаза торговой войны с которым была развязана именно при Трампе. Как пишет Reuters, команда Байдена уже говорила о намерении пересмотреть пошлины на импорт машин, запчастей китайского производства, а также важное сырье вроде стали и алюминия. В то же время агентство со ссылкой на Центр автомобильных исследований (CAR) отмечает, что Байден продолжит агрессивную кампанию по борьбе с экономическим ростом Поднебесной и вместе с союзными государствами усилит давление на КНР через Всемирную торговую организацию (ВТО), что еще больше ужесточит нынешние таможенные правила.