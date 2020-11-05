Машины могут дорожать каждый день: что говорят автодилеры (Autonews.ru)

Автомобильная отрасль одна из наиболее зависимых от валютных курсов. Большая часть автомобилей производится за границей, а те, что имеют российский паспорт, так или иначе используют в производстве детали и компоненты, купленные за валюту.

Рост курса доллара и евро в первые дни ноября серьезно обеспокоил импортеров и автомобильных дилеров. Последним в погоне за прибылью снова придется переписать ценники. Мы пообщались с экспертами рынка и узнали, как быстро придет новая волна роста цен и стоит ли поторопиться с покупкой машины до конца этого года.

Рост уже не остановить

Прямую зависимость динамики цен на авторынке от роста курса валют в беседе с корреспондентом Autonews.ru подтвердил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. По его словам, ценники перепишут не сразу, а с некоторой задержкой, так как автомобили из наличия продаются по текущей стоимости.

«Дистрибуторы будут повышать цены до конца года, в ноябре-декабре рост составит 2-3%. Локальные производители будут сдерживать рост цен и повышать их поэтапно, чтобы негативное влияние на покупателей было меньше. По импортным брендам рост цен будет более ощутимым и скорым. Сейчас большинство автопроизводителей корректирует цены на определенные модели каждый месяц, некоторые – каждый квартал, в новых товарных поставках», – рассказал Петрунин.

Такого же мнения придерживается директор «Ауди Авилон» Ренат Тюктеев. В разговоре с Autonews.ru он объяснил, что молниеносных скачков цен сразу после скачков валюты в автомобильной отрасли обычно не бывает.

«Автопроизводители будут отслеживать динамику национальной валюты, чтобы планировать производство на среднесрочную перспективу в 3-4 месяца. Мы ожидаем, что до конца 2020 года произойдет повышение цен на автомобили по всему спектру автомобильных марок. Ориентировочный средний рост составит минимум 1-3%», – считает Тюктеев.

Эксперт отметил, что важно учитывать и фактор регулярности поставок автомобилей и комплектующих. «Нет четко просматриваемой тенденции в таких ситуациях, когда рубль демонстрирует ралли, и каждый раз заводы ведут себя по-разному. Не стоит забывать, что ситуацию осложняет возможная приостановка поставок как чисто импортных автомобилей, так и машин-комплектов и запасных частей для локальной сборки», – объяснил Тюктеев.

Как правило, более дефицитными становятся премиальные марки и модели по причине того, что они планируются более консервативно, и степень локализации у них гораздо меньше либо ее нет вовсе.

В компании «Рольф» заверили, что автопроизводители хорошо помнят ситуацию 2014 года, когда курс доллара к рублю резко вырос. Тогда цены вынуждены были скорректировать все автомобильные бренды, но некоторые из них подняли цены одномоментно – и потеряли долю рынка, оттолкнув покупателей. Другие бренды поднимали цены постепенно, сдерживая рост – и смогли привлечь новую аудиторию.

«В любом случае, бренды, нацеленные на захват доли рынка, будут поднимать цены осторожно, шаг за шагом», - считает представитель компании Павел Носов.

Новые цены каждый день

Кроме материальных потерь для отрасли валютные скачки могут оказать и иное воздействие. В компании «СберАвто» Autonews.ru заявили, что на рынок влияют как рациональные факторы, так и психологические.

«Рост цен и появление ажиотажа на автомобильном рынке в ответ на скачок курса – закономерность, которая подтверждается из года в год. Важно помнить о том, что из-за затяжного роста курса есть опасность усиления психологического фактора и резкого, непрогнозируемого скачка цен. Это, безусловно, будет неприятным событием для рынка», – уверен исполнительный директор компании Роман Абрамов.

По словам эксперта, практически все компании сегодня могут обновлять цены в режиме реального времени и привязывать их к курсу валют. Ждать индексаций строго раз в месяц или квартал не стоит – цены могут обновляться каждый день в зависимости от колебаний, так как они могут быть достаточно резкими.

Опасения эксперта связаны не только с иностранным производством. «Сегодня российские автомобили во многом состоят из импортных комплектующих – например, у автомобиля УАЗ радиатор, коробка передач, аудиосистема и многие другие комплектующие зарубежного производства. Цены на них привязаны к курсу валют, поэтому и стоимость машин российской сборки будет увеличиваться», – уверен исполнительный директор «СберАвто».

Конкурентная цена на рынке также продолжит расти, представитель отрасли уверен, что соответственно и производители будут повышать цены – исходя из объективных причин, так как изменилась себестоимость модели, или чтобы увеличить маржу.

Индексация в январе

Все опрошенные нами дилеры подтвердили, что с 1 января в России также будет проведена традиционная индексация цен. Независимо от колебаний валюты в ноябре и декабре, у производителей уже есть недополученная прибыль и даже убытки, которые им надо компенсировать.

«Да, 1 января происходит традиционная индексация цен на новые автомобили по многим брендам, и следующий год не станет исключением. Это сезонное подорожание, а также влияние сопутствующих факторов – как, например, в этом году на индексацию цен в январе частично повлиял и рост утильсбора», – пояснил директор «Ауди.Авилон» Ренат Тюктеев.

Однако сегодня производители не привязывают к началу года выход новых моделей, линеек и комплектаций, от которых зависела индексация цен. Производители прекрасно представляют свои новинки в течение года.

«В текущей нестабильной ситуации производители, при всем своем заблаговременном планировании, будут оперативно реагировать на изменения и индексировать цены чаще», – объяснили в «СберАвто».

Можно ли сдержать цены

По словам представителя «АвтоСпецЦентра», цены на автомобили определяет рынок и устанавливают дистрибуторы. Дилеры, в совокупности с банками-партнерами могут предложить клиентам только выгодные автокредиты. Кроме того, программы господдержки в этом году пользовались болшей популярностью.

Тем не менее, по мнению представителя «Авилона», базовый вклад в цену автомобиля всегда вносит инвойс, выставляемый производителем. Дилер не будет жертвовать частью прибыли, увеличив цену пропорционально вверх или вниз. Если дилер обладает профицитом машин на складе, то он может снижать цену, чтобы убрать с себя финансовую нагрузку. Но практика последних шести месяцев говорит об обратном: машин все меньше, а цены все выше.

В компании «Рольф» покупателям посоветовали присмотреться к программам трейд-ин. «У дилера есть возможность предоставить покупателю дополнительные выгоды. Например, у многих брендов действуют специальные условия при покупке автомобиля в кредит и при сдаче предыдущего автомобиля в трейд-ин. В любом случае, все дополнительные привилегии индивидуальны и обсуждаются с каждым покупателем», – пояснили в пресс-службе компании.

По мнению представителя «СберАвто», у дилеров сегодня нет потребности в механизмах сдерживания цен на автомобили, потому что нет недостатка в спросе – на рынке присутствует ажиотаж и дефицит машин. Поэтому у дилеров, напротив, есть возможность продать автомобиль по рыночной цене и компенсировать себе убытки, которые они понесли весной из-за локдауна. Хотя, по данным многих экспертов рынка, с которыми корреспонденты Autonews.ru общались этой осенью, свои убытки дилеры компенсировали еще в конце августа.