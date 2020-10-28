Jaguar Land Rover заявил о квартальной прибыли в связи с восстановлением Китая («Автостат»)

Jaguar Land Rover получил прибыль до налогообложения в последнем квартале, поскольку его дилерские центры возобновили свою деятельность (большинство из них были закрыты во время вспышки коронавируса).

Компания опубликовала прибыль в размере 65 миллионов фунтов стерлингов ($85 миллионов) до налогообложения за квартал, закончившийся 30 сентября, при выручке в 4,4 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом говорилось в заявлении JLR в минувший вторник.

Как сообщил автопроизводитель, прибыль значительно выросла по сравнению с убытком в 413 миллионов фунтов стерлингов в предыдущем квартале. Однако эта сумма ниже, чем прибыль до COVID-19. К том же квартале прошлого года прибыль составила 156 миллионов фунтов стерлингов.

Глобальные розничные продажи в сумме 113 569 единиц выросли на 53 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Почти все дилерские центры компании в мире теперь открыты, сообщает JLR. Но продажи упали на 12 процентов по сравнению с тем же кварталом прошлого года, поскольку большинство рынков продолжали страдать от пандемии.

Розничные продажи в Китае выросли на 15 процентов по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,7 процента в годовом исчислении, сообщает JLR.

Продажи нового Land Rover Defender в сентябре выросли до 4508 единиц. Новый генеральный директор JLR Тьерри Боллор сообщил в своем заявлении: "Несмотря на то, что Jaguar Land Rover не застрахован от встречных ветров, влияющих на мировую автомобильную промышленность, у него есть база для создания долгосрочной устойчивой прибыльности." Боллор, бывший генеральный директор Renault, занял пост в компании JLR 1 сентября.

Вместе с тем, материнская компания Tata Motors сообщила о консолидированном чистом убытке в размере 3,14 млрд рупий ($42,5 млн) за квартал по сравнению с убытком в 2,17 млрд рупий годом ранее. Компания понесла убытки, поскольку экономика Индии оставалась закрытой в течение нескольких месяцев после вспышки коронавируса. На долю JLR приходится большая часть выручки Tata Motors.

"Несмотря на опасения по поводу риска второй волны заражения (COVID-19), мы ожидаем постепенного восстановления спроса и предложения в ближайшие месяцы", - сообщила Tata Motors.

Tata Motors заявила, что стремится достичь нулевого чистого долга в ближайшие годы.

Текст и фото: AutoNews.com (перевод: АВТОСТАТ)