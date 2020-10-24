Выручка Renault в третьем квартале упала на 8% («Автостат»)

Париж. Компания Renault сообщила о падении выручки в третьем квартале на 8,2 процента в первые месяцы своей попытки «поворота» под руководством нового генерального директора Луки де Мео.
Renault заявила, что достижению доли рынка в Европе отчасти способствовали продажи таких автомобилей, как полностью электрический небольшой хэтчбек Zoe. Его доля на европейском рынке увеличилась на 0,2 процентных пункта до 10,3 процента, сообщил автопроизводитель.
Выручка автопроизводителя снизилась из-за более низких объемов, сказала компания, но при этом Renault выиграла от ценового эффекта, ключевого элемента стратегии де Мео, поскольку он пытается повысить прибыльность, сосредоточившись на более дорогих моделях.
"Результат третьего квартала подчеркивает изменение нашей коммерческой политики, которая теперь фокусируется на прибыльности, а не на объемах", - говорится в заявлении де Мео.
Renault приступила к сокращению расходов, чтобы попытаться ускорить свое восстановление после того, как в первом полугодии зафиксировала рекордный чистый убыток в размере более 7 миллиардов евро ($8,26 миллиарда). Renault не отчитывается о доходах ежеквартально.
Автопроизводитель начал бороться раньше, чем некоторые конкуренты, с падением продаж, еще до того, как разразился коронавирусный кризис, пытаясь уладить шаткие отношения со своим японским партнером Nissan.
Группа сообщила, что общая выручка за период с июля по сентябрь составила 10,37 млрд евро ($12,2 млрд). Падение на 8,2% в годовом исчислении сравнивалось с 35-процентным падением выручки Renault за шесть месяцев до июня.
Renault продала меньше легковых автомобилей в этом квартале, но продажи Zoe более чем удвоились
По данным Renault, в конце прошлого месяца объем заказов вырос на 60%, а запасы сократились примерно на пятую часть по сравнению с прошлым годом.
Компания также заявила, что она привлекла 3 млрд евро из своего 5-миллиардного кредита, гарантированного французским государством, - в качестве меры помощи, введенной в действие на фоне пандемии.
На конец сентября у автопроизводителя были резервы ликвидности в размере 15,2 млрд евро, что на 1,6 млрд евро меньше, чем в конце июня, из-за погашения долгов и потребностей в оборотном капитале. Renault заявила, что по-прежнему ожидает, что ее автомобильное подразделение заработает положительный чистый денежный поток во второй половине 2020 года.
Де Мео пообещал обнародовать стратегический план в январе и пересмотреть модельный ряд компании. В последние месяцы он дал некоторые подсказки по расширению линейки электромобилей и новом акценте на бренды Alpine, Dacia и Renault.
Автопроизводитель объявил о намерении ликвидировать около 14 600 рабочих мест по всему миру и сократить производственные мощности почти на пятую часть, пытаясь сократить расходы более чем на 2 млрд евро.
Источник: АutoNews.com, перевод - АВТОСТАТ