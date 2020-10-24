Выручка Renault в третьем квартале упала на 8% («Автостат»)

Париж. Компания Renault сообщила о падении выручки в третьем квартале на 8,2 процента в первые месяцы своей попытки «поворота» под руководством нового генерального директора Луки де Мео.

Renault заявила, что достижению доли рынка в Европе отчасти способствовали продажи таких автомобилей, как полностью электрический небольшой хэтчбек Zoe. Его доля на европейском рынке увеличилась на 0,2 процентных пункта до 10,3 процента, сообщил автопроизводитель.

Выручка автопроизводителя снизилась из-за более низких объемов, сказала компания, но при этом Renault выиграла от ценового эффекта, ключевого элемента стратегии де Мео, поскольку он пытается повысить прибыльность, сосредоточившись на более дорогих моделях.

"Результат третьего квартала подчеркивает изменение нашей коммерческой политики, которая теперь фокусируется на прибыльности, а не на объемах", - говорится в заявлении де Мео.

Renault приступила к сокращению расходов, чтобы попытаться ускорить свое восстановление после того, как в первом полугодии зафиксировала рекордный чистый убыток в размере более 7 миллиардов евро ($8,26 миллиарда). Renault не отчитывается о доходах ежеквартально.

Автопроизводитель начал бороться раньше, чем некоторые конкуренты, с падением продаж, еще до того, как разразился коронавирусный кризис, пытаясь уладить шаткие отношения со своим японским партнером Nissan.

Группа сообщила, что общая выручка за период с июля по сентябрь составила 10,37 млрд евро ($12,2 млрд). Падение на 8,2% в годовом исчислении сравнивалось с 35-процентным падением выручки Renault за шесть месяцев до июня.