Какие популярные массовые автомобили могут признать роскошью («Прайм»)

С марта 2021 года в список автомобилей, облагающихся "налогом на роскошь" по повышенной ставке, могут попасть массовые марки и модели, которые вовсе не относятся к категории люкс. Опрошенные "Прайм" эксперты считают, что это никак не отразится на продажах дорогих авто, но в очередной раз обнажит несовершенство и несправедливость данного закона.

Согласно действующему законодательству, владельцы авто стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1 до тех пор, пока с момента выпуска машины прошло не более 3 лет. При этом владельцы машин дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, на авто ценником выше 10 млн рублей и возрастом до 10 лет – в тройном.

Применение повышающих коэффициентов осуществляется по списку Министерства промышленности и торговли, который ведомство должно обновлять каждый год. Сейчас в перечень легковых автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, включены модели многих популярных брендов, которые давно не являются роскошными, например, KIA или Hyundai.

НЕ ТОЛЬКО PORSCHE

Так называемый "налог на роскошь" был принят в России в 2014 году, за несколько месяцев до обвала рубля по отношению к доллару. Тогда 3 миллиона рублей были серьезной суммой – эквивалентны почти 100 тысячам долларов, теперь же это меньше 50 тысяч долларов.

По старым ценам с этой суммы действительно начинались премиальные автомобили в хорошей комплектации, такие как BMW X5, Range Rover Vogue или Porsche Macan.

"Теперь же под транспортный налог с коэффициентом 1,1 подпадают и распространенные большие внедорожники, которые совсем не роскошь, а средство передвижения, а также многие седаны бизнес-класса. То есть этот налог уже не является справедливым", – считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

ЧТО СТАНЕТ РОСКОШЬЮ

В ситуации нынешнего падения рубля к основным валютам производители, естественно, снова начнут пересматривать рекомендованные розничные цены на авто в большую сторону. Это значит, что в список роскошных автомобилей потенциально могут попасть верхние комплектации самых популярных марок и моделей.

По мнению экспертов, если порог налога останется на уровне нынешних 3 миллионов рублей, роскошными признают практически все массовые категории автомобилей кроме самого низшего сегмента.

"При текущем курсе валюты и динамике роста цен на автомобили, можно предположить, что в список войдут массовые категории авто, которые никак не относятся к сегменту роскоши", – считает исполнительный директор СберАвто Роман Абрамов.

В списке от февраля 2020 года уже были Subaru, Kia, Honda, так как даже у массового сегмента есть модели в дорогой комплектации. Также попали некоторые модели автомобилей и дорогие комплектации марок Honda, Mazda, Chrysler, Volkswagen, Nissan, Toyota. "Например, VW Touareg и Audi Q5 уже были в списке, а Audi Q3 попадала в него только в определенной комплектации. Возможно, в обновленный перечень войдет Volkswagen Tiguan в каком-то виде, а вот Audi Q3 будет присутствовать там уже довольно уверенно", – отмечает Абрамов.

И лишь стопроцентные массовые марки ― Lada, Hyundai, Renault ― мы вряд ли увидим в списке претендентов на роскошь образца 2021 года, добавляет он. Но это только временно – на фоне роста цен и они могут частично перешагнуть заветную границу в 3 миллиона рублей.

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ЗАКОНА

При этом закон, в противовес обычной юридической практике, имеет обратную силу. В случае, если купленный ранее автомобиль с 2021 года окажется в списке роскошных, владельцу придется оплачивать налог, пока машине не исполнится три года или продавать ее. Хотя, по мнению гендиректора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, логичнее было бы не распространять налог на автомобили, которые не входили в список на момент покупки.

Он считает, что налог на роскошные автомобили стал экономически выдуманным и неэффективным. По его мнению, нецивилизованно называть роскошью то, что может быстро потерять в цене. При этом рубль дешевеет, а налоговая ставка остаётся прежней.

"За первые два года остаточная стоимость автомобиля может составить немногим больше половины первоначальной цены. Не совсем правильно называть роскошью, машину, которую клиент купил за 3 миллиона, если спустя некоторое время ее цена равна 1,5 миллионам", – пояснил Мигаль.

Недостатком является и то, что этот налог считается не от реальной стоимости, которая зафиксирована в договоре купли-продажи, а от рекомендованной розничной цены, которая зачастую может отличаться до 20% от реальной сделки, добавляет он.

Если вы планируете купить хороший автомобиль, но не готовы внезапно попасть с ним в список роскоши в следующем году, эксперты советуют брать модификацию по цене не более 2,7 миллиона рублей.

Впрочем, эксперты не ожидают снижения продаж в данной категории. Люди, которые готовы купить автомобиль стоимостью выше 3 миллионов рублей, как правило все-таки состоятельные и осознают сумму налога, которую придется оплачивать ежегодно, считает Моржаретто. По его мнению, этот налог скорее откажет давление на покупателей, которые обращают внимание на мощность двигателя.