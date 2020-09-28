Ласкаво просят: «АвтоВАЗ» вернулся на Украину («Газета.Ru»)

На Украину вернулись автомобили Lada: в продажу поступили собранные на Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ) модели. «АвтоВАЗ» официально подтвердил поставки машинокомплектов для сборки нескольких моделей. Недорогие машины российского бренда будут пользоваться спросом в стране, несмотря на патриотические потребительские настроения, считают эксперты.

Автомобили Lada начали собирать на Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ). Как сообщили «Газете.Ru» в компании «АвтоВАЗ», машинокомплекты поставляются из России в Запорожскую область.

«Автоваз, являющийся частью Groupe Renault, поставляет комплекты некоторых моделей для сборки на Запорожский автомобильный завод», – сообщил директор по коммуникациям «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Собеседник не предоставил информацию об объемах поставок, конкретных моделях и перспективах партнерства, но уточнил, что речь идет о моделях бренда Lada. Ранее альянс Renault Nissan также наладил на «ЗАЗе» сборку модели Renault Arkana, которая производится из машинокомплектов, поставляющихся с московского завода Renault.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что в Запорожскую область в начале года прибыла группа инженеров «АвтоВАЗа», которые в течение нескольких месяцев проводили обучение сотрудников ЗАЗа по крупноузловой сборке вазовских машин. Также на завод были поставлены машинокомплекты Lada Largus, который должен стать первой из освоенных в производстве на «ЗАЗе» тольяттинских моделей.

Решение о возвращении бренда Lada на Украину принималось не руководством «АвтоВАЗа», куда также входят представители российского государственного «Ростеха», а управляющим менеджментом Renault, говорят близкие к «АвтоВАЗу источники «Газеты.Ru». Запорожский автозавод входит в автомобильный концерн «УкрАвто» украинского бизнесмена Тариела Вассадзе. Помимо автомобильного производства его компания является эксклюзивным импортером 14 иностранных брендов, а также владеет обширной сетью автосервисов по всей Украине.

В конце сентября на официальном сайте Lada на Украине (ранее «УкрАвтоВАЗ») появились ценники на продукцию завода. В числе предложенных к покупке моделей оказались Granta, Lada Xray, Lada Largus, а также Lada Vesta Sedan и SW Cross. Пока что автомобили предлагаются в средних либо максимальных комплектациях. К примеру, цена хетчбэка Xray стартует от 300,5 грн (около 820 тыс. рублей), в России базовая стоимость модели составляет 642 тыс. рублей.

Официально «АвтоВАЗ» не сообщал об уходе с украинского рынка, но с 2016 года в стране были повышены таможенные ставки для автомобилей российского производства, в результате чего продажи стали резко сокращаться.

Более того, с января 2020 года вступило в силу решение правительства Украины о запрете ввоза автомобилей с территории РФ. В украинском кабмине пояснили, что подобное решение принято «в ответ на дискриминационные и недружественные действия в отношении Украины». Это постановление не затрагивает сборку автомобилей из машинокомплектов.

До недавнего времени ЗАЗ фактически простаивал. Если по итогу 2008 года завод выпустил 258 тыс. автомобилей, то в 2019 году, по данным ассоциации «УкрАвтоПром», предприятие произвело 85 автомобилей. В конце 2018 года Хозяйственный суд Запорожской области открыл процедуру банкротства в отношении завода по заявлению «Факторинг Финанс». Компания-кредитор требовала возвращения долга в 3,16 млн гривен (около $120 тыс.).

Локальная сборка автомобилей Lada поможет перезапустить Запорожский автомобильный завод, но пока что на большой спрос рассчитывать не стоит, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Собеседник «Газеты.Ru» полагает, что с учетом емкости авторынка Украины максимально можно будет производить около 10 тыс. автомобилей Lada. Для лучших результатов необходимо было сделать ребрендинг Lada для местного рынка.

«На мой взгляд, ввиду особенностей политических взаимоотношений последних лет между странами, логичным быдло бы сделать ребрендинг марки Lada для местного рынка. К примеру, ВАЗовские модели могли продаваться по маркой Dacia, принадлежащей концерну Renault. Ну, или на крайний случай под брендом самого Renault. Это снизило бы недовольство патриотически настроенных потенциальных клиентов», – отметил Бургазлиев.

«АвтоВАЗ» сможет занять лидирующее положение на украинском рынке, как это было и ранее, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Украинское правительство в последнее время ведет активную борьбу с нелегальным ввозом подержанных иномарок из Европы, что приведет в росту спроса на недорогие новые автомобили, считает он.

«Украинцы навели порядок с так называемыми «евробляхерами» – гражданами, которые по временному ввозу эксплуатировали нерастаможенные автомобили. Это позволит переориентировать часть спроса на новые местные автомобили. А поскольку население небогатое, то автомобили типа Lada Granta и Niva снова будут популярны», – отметил эксперт.

Несмотря на все противоречия, на Украине довольно значительная часть автомобилистов все еще эксплуатирует ВАЗовскую продукцию, подчеркнул собеседник.