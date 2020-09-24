Популярность кроссоверов в Европе угрожает автокомпаниям («Ведомости»)

У европейских автопроизводителей проблема с кроссоверами: они продают их слишком много. По данным консалтингового агентства JATO Dynamics, на всех крупнейших автомобильных рынках Европы доля кроссоверов в общем объеме продаж стремительно приближается к 50%. Как отмечает The Wall Street Journal, это улучшает показатели прибыльности автокомпаний, но из-за более высокого уровня выбросов СО2 у кроссоверов (которые имеют сравнительно более мощные двигатели) компаниям придется особенно напрячься, чтобы достичь поставленных ЕС целей по сокращению выбросов.

Европейская комиссия начала устанавливать для автопроизводителей цели по уровню выбросов СО2 (в среднем для проданных на европейском рынке за год новых автомобилей) около 10 лет назад. Первой целью был уровень в 130 г/км к 2015 г., и для его достижения многие производители роскошных седанов, такие как немецкие BMW и Daimler, разбавили свой модельный ряд небольшими автомобилями. Но в целом эта цель была достигнута относительно просто, для многих компаний снижение выбросов в рамках повышения эффективности современных двигателей оказалось достаточным. Следующая цель – 95 г/км с 2021 г. В среднем по Европе в настоящее время новые автомобили выбрасывают 112 г СО2 на 1 км. За каждый лишний грамм с каждого проданного автомобиля автокомпании будут обязаны выплатить 95 евро.

По прошествии первого полугодия 2020 г. текущей цели, по данным некоммерческой организации «Международный совет чистого транспорта» (International Council on Clean Transportation, ICCT), соответствует только продукция Peugeot. Крупнейший производитель легковых автомобилей в мире Volkswagen, если не сможет достичь цели, будет оштрафован примерно на 3,5 млрд евро (что составляет почти 1,5% от общего объема продаж автогиганта в 2019 г.). А Daimler в настоящий момент является единственной автокомпанией, показатель выбросов которой все еще растет, а не снижается. Этой автокомпании грозит штраф около 1,4 млрд евро.

До сих пор главными проблемами европейских автокомпаний на пути к снижению уровня выбросов СО2 были значительное падение спроса на автомобили с дизельными двигателями и медленный рост спроса на электрические автомобили. Европейские покупатели отвернулись от дизельных автомобилей из-за скандала «Дизельгейт» (как выяснилось в 2015 г., автомобили Volkswagen на дизельном топливе загрязняли воздух сильнее, чем показывали тесты, афера получила название «Дизельгейт»). При этом, как отмечают эксперты, дизельные двигатели в целом потребляют меньше топлива и, значит, выбрасывают в атмосферу меньше СО2, а загрязняют ее в основном мельчайшими частицами сажи, хотя и эта проблема сегодня эффективно решается автопроизводителями с помощью фильтров и присадок. Что касается электромобилей, то их рост продаж сдерживается относительно высокой ценой и малочисленностью общественных зарядных станций.

Теперь ситуация осложнилась из-за роста продаж кроссоверов. По данным JATO Dynamics, в 2017 г. на их долю приходилось 29% рынка легковых автомобилей в Европе, в 2018 г. – 33%, а в 2019 г. – уже 37%, или 5,7 млн штук, что на 13% больше, чем в предыдущем году, хотя весь рынок вырос лишь на 1,4%. При таких цифрах роста парка и доли кроссоверов в нем объем выбросов СО2 в секторе легковых автомобилей в Европе растет с 2017 г.

Между тем ЕС постепенно ужесточает цели по уровню выбросов СО2. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 сентября заявила, что объем выбросов парниковых газов должен быть снижен к 2030 г. по сравнению с 1990 г. не на 40%, как требовалось раньше, а на 55%. Для автопроизводителей это означает, что они должны будут добиться уровня выбросов СО2 не в 59,4 г/км, а в 47,5 г/км. Как заявил The Wall Street Journal президент Ассоциации автопроизводителей Германии Хильдегард Мюллер, это фактически означает, что автокомпаниям придется к 2030 г. иметь не менее 60% электромобилей в общем объеме производства. Однако мало кто может ответить на вопрос, произойдут ли до этого времени в секторе изменения, необходимые для соответствующего роста спроса на личный электрический автотранспорт. По данным ICCT, в настоящее время доля экологически чистых автомобилей (аккумуляторных и гибридных) в общем объеме производства европейских автокомпаний составляет 6–14%. В целом на электромобили приходится около 7% европейского авторынка.