Подержка для населения: машины с пробегом растут в цене («Известия»)

Вслед за «первичкой» подержанные машины тоже подскочили в цене. Теперь у тех, кто еще недавно заглядывался на автомобили одного класса, может появиться необходимость открыть объявления с машинами попроще. А может, лучше подождать? Какая стратегия эффективнее – разбирались «Известия».

Вторичка идет в отрыв

В отличие от сегмента новых авто, где продажи в августе снизились на 0,5% из-за дефицита, вторичный рынок демонстрирует уверенный рост – реализовано 554,6 тыс. единиц. Это на 10,5% больше, чем в августе 2019 года.

Согласно статистике сети автосалонов по продаже автомобилей с пробегом Fresh Auto, наиболее востребованы модели Lada – 23% от общих продаж, Toyota – 14%, Nissan – 15%, Hyundai и Kia, показавшие максимальный рост продаж – 20% и 25% соответственно.

– У вторичного российского авторынка есть более высокий потенциал для скорого восстановления докризисных показателей по сравнению с сегментом новых авто. Дефицит моделей, растущие цены на ассортимент автосалонов вместе с желанием отказаться от использования общественного транспорта стимулируют спрос на авто с пробегом, прайсы которых увеличиваются постепенно, – рассказали в пресс-службе Fresh Auto.

Класс важнее пробега

Как показывает недавнее исследование автомобильного маркетплейса «Сберавто», лишь 10% покупателей готовы приобрести новый автомобиль. Столько же проголосовали за подержанный автомобиль из «трейд-ина». Остальные – 77% респондентов – могут позволить себе исключительно машину с пробегом.

При этом покупатели не хотят опускаться на класс ниже в своих предпочтениях, рассказали в пресс-службе ГК «Рольф».

– Мы не наблюдаем выраженной тенденции «дауншифтинга», когда клиенты меняют свой автомобиль на другой, более доступный. Как правило, покупатели автомобилей с пробегом выбирают более «молодой» автомобиль такого же класса, как владели до этого, или более высокого класса, – отметили в «Рольфе».

Советуют брать сейчас

Дилеры и автоэксперты предупреждают: цены на вторичном рынке будут только расти.

– Если человек имел в планах приобрести автомобиль, то надо это делать и особо не думать. Торопиться с покупкой следовало уже давно. Дальше всё, возможно, будет еще дороже, – заявил глава Федерации Автомобилистов России Максим Едрышов.

– Рынок ждет поступления новых партий автомобилей, однако эти новые партии будут поступать уже по новым ценам. Поскольку цены на вторичном рынке неизбежно следуют за ценами на первичном, можно прогнозировать постепенное подорожание автомобилей с пробегом. Поэтому пока есть возможность купить автомобиль по текущим ценам, лучше это сделать, – считают в «Рольфе».

Цены на вторичном рынке растут

Вторичка действительно дорожает, отмечают игроки рынка. В период с января по август рост цен на подержанные автомобили составил 4–5%, при этом рост цен на автомобили с пробегом возрастом до трех лет составил около 6%, а на автомобили с пробегом возрастом от трех до 10 лет – около 3%, рассказали «Известиям» в пресс-службе компании «Automama-розничная сеть автомобилей с пробегом».

Из ТОП-20 наиболее популярных в России марок и моделей на первом месте находится Volkswagen Passat, стоимость которого выросла на 4,5%. На втором месте – Nissan Juke, цена которого подскочила на 3,7%. На третьем месте – Renault Duster с поднятием цены на 2,6%. Есть и те, кто в августе чуть подешевел, к примеру, стоимость Skoda Rapid упала на 2,4%.

– Общий рост цен на автомобили с пробегом, с учетом скачка в августе, ожидается до конца года в пределах 8–10%, – рассказал «Известиям» генеральный директор Automama Никита Быков.

Рост цен фиксирует и компания Fresh Auto, которая поделилась своей статистикой. За первое полугодие 2020 года авто с пробегом возрастом три года и пять лет подорожали в среднем до 1,2 млн и 973 тыс. рублей: в июне средняя цена пятилетнего автомобиля увеличилась на 3%, трехлетнего – на 2% относительно мая.

Наиболее низкие цены на подержанные автомобили зафиксированы весной текущего года – в марте средняя цена на вторичном рынке упала на 2,2% по сравнению с февралем, в апреле – на 2% по отношению к марту, а в мае – на 0,1% по отношению к апрелю.

И здесь дефицит

В то же время покупатели, ищущие идеальный автомобиль с пробегом, могут его и не найти. Главный тренд периода после выхода из режима самоизоляции – резкая нехватка автомобилей. Он касается в том числе «вторички». В «Рольфе» фиксируют дефицит ходовых моделей даже в сегменте подержанных машин. Тем не менее считают, что выбрать подходящий вариант можно и сейчас.

– Наиболее востребованы, как всегда, автомобили в хорошем или идеальном состоянии – по ним всегда дефицит. Такие авто есть в любой марке. Сейчас рынок автомобилей с пробегом, как и рынок новых авто, переживает непростые времена, – отметил директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

Он обратил внимание, что в связи с отсутствием новых автомобилей снижается количество сделок по трейд-ин и число автомобилей с пробегом на складах дилеров, что также может привести к определенному дефициту.

– Хорошая «вторичка», когда машины первый раз выходят на рынок подержанных автомобилей, во многом зависит от «первички». Поэтому свежие б/у машины с пробегом от трех до пяти лет найти сейчас непросто, и на них цены скакнули вверх. Причем по каким-то моделям и модификациям цены увеличились на 10–15%, – отметил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

А если подождать?

И всё же с покупкой подержанного автомобиля в «Автостате» рекомендуют не торопиться.

– На «первичке» лучше брать сейчас. На «вторичке» – нет. Я всегда говорю: не торопитесь. Сейчас ажиотаж из-за нехватки. Лучше подождать, чем вместе со всеми бежать и брать. Цены уже подросли, резкого скачка больше не будет, а сейчас выбирать не из чего. Всё хорошее до полутора миллионов выгребли. Можно попасть на хлам. Увидели, что цена выросла, начнут искать более дешевое, а там либо пробег вылезет, либо еще какие-то дефекты, – рассказал Целиков. По его словам, дефицит случился еще и из-за того, что машины 2013–2014 года не сдавали в трейд-ин.

– Сейчас на подходе машины 2015–2016 года. Это будет для них первая перепродажа, свежая «вторичка». Машин будет много, будет выбор, люди перестанут задирать цены, – обнадежил Целиков.