Дорогу молодым: каршеринг обнуляет стаж («Известия»)

Каршеринг «Делимобиль» убрал пункт о наличии стажа вождения для своих клиентов. Это не первый сервис по прокату машин, который постепенно «снижает планку». Не приведет ли погоня за свежим клиентом к росту аварийности, разбирались «Известия».

Из автошколы – за руль

Нововведение заработало в 13 регионах России, где теперь за руль машины с оранжевыми задними крыльями можно садиться с 18 лет и с нулевым водительским стажем. В список вошли Санкт-Петербург, Тула, Нижний Новгород, Бор, Кстово, Дзержинск, Новосибирск, Бердск, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Краснодар, Геленджик. В Москве всё осталось по-прежнему: чтобы проехаться на «Делимобиле» по столице, нужно достигнуть возраста 19 лет и управлять автомобилем минимум год.

«Мы запустили возможность пользоваться каршерингом выпускникам автошкол и людям со стажем менее одного года в регионах. Пока в тестовом режиме. Сделали мы это, проанализировав ситуацию и статистику аварийности. В регионах этот показатель существенно ниже, основная аудитория каршеринга моложе», – рассказала «Известиям» пиар-директор «Делимобиля» Ульяна Смольская.

«В регионах мы не первые, кто снял ограничения на стаж и возраст. Есть опыт локальных игроков, и мы на него также опирались при запуске теста», – пояснила Ульяна Смольская.

И это действительно так. С теми же условиями в регионах уже работают компании Car4You и LifCar. Ранее этот список дополняли «Карусель» и «URAмобиль» (Челябинск), но к настоящему моменту эти сервисы свернули деятельность. Нулевой входной порог их бизнесу не помог.

«Возрастной ценз нашей компании обусловлен высоким спросом на каршеринг среди тех, кто недавно получил права, – прокомментировали в пресс-службе LifCar свою бизнес-модель. – Безусловно, мы понимаем, что есть определенные риски, но, как показывает практика, новоиспеченные выпускники автошкол водят не хуже многих водителей, которые уже давно получили права, но не садятся за руль. Фактический стаж иногда сильно отличается от теоретического».

К слову, Европа давно не смотрит косо на новичков за рулем. По данным truesharing.ru, довольно много сервисов по краткосрочной аренде автомобилей, которые дают доступ к своим машинам с 18 лет и нулевым водительским стажем. К примеру, датский Green Mobility, новозеландский Cityhop, немецкий Miles Mobility, испанские WiBLE и Respiro и другие.

«Чем раньше начнут водить, тем лучше»

«К нам обратились автошколы в регионах (Новосибирск и Екатеринбург) с просьбой помочь их выпускникам бесшовно перейти из обучения в практику, так как при невозможности после сдачи экзамена сесть за руль даже самый лучший опыт вождения быстро теряется. В свою очередь мы будем проводить обучение пользованию услугой каршеринга в рамках автошкол, рассказывая о том, как сохранять безопасность, и также обучая новичков культуре поведения на дороге», – рассказывает Ульяна Смольская.

Действительно, многие эксперты считают, что выпускники автошкол вполне готовы сразу после экзаменов окунуться в поток. Большинство новичков, получивших водительское удостоверение, так или иначе готовы к участию в дорожном движении, уверена президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.

«Чем раньше после обучения они начнут водить, тем лучше – потому что не утратят навыки и знания. В данном случае каршеринг – выход для тех, у кого нет возможности приобрести свой автомобиль сразу. Не думаю, что на манеру вождения и уровень безопасности сильно влияет то, что это не их собственная машина. Но учитывая то, что новички во всем мире составляют группу риска, я бы посоветовала каршеринговым компаниям проводить входное тестирование, прежде чем выдавать автомобиль», – рассказала Елена Зайцева.

Вызывающе дерзкая и наглая езда

По данным ГИБДД, даже на фоне сокращения общей аварийности в 2019 году число ДТП по вине водителей-новичков выросло. Всего на российских дорогах в прошлом году произошло 10 034 ДТП с участием автомобилистов со стажем до двух лет. Это на 1,1% больше, чем годом ранее. В этих авариях погибли 846 человек (+2,4%), травмы получили 14 259 участников (+0,4%).

В одном из самых аварийных регионов – Москве – и вовсе бьют тревогу по поводу каршеринга как вида транспорта в целом. По итогам прошлого года, в столице произошла 421 авария с участием автомобилей каршеринга. Это на 242% больше, чем в 2018 году.

«Аварийность в каршеринге в пять раз выше, чем в сегменте личных автомобилей, и в 2,5 раза выше, чем сегменте такси. Каршеринг действительно сейчас один из самых опасных видов транспорта. И основная проблема – качество вождения арендованного автомобиля. При этом характер типовых ДТП каршеринга и такси, например, радикально отличается. Если в такси характерное ДТП – это ошибки от усталости или отвлечение от дороги на получение заказа, пассажира и пр., то в ДТП с каршерингом причиной часто является вызывающе дерзкая и наглая езда. Связано это очевидно с тем, что доступ к каршерингу прост, а машина застрахована полностью по КАСКО. В случае ДТП клиент платит лишь франшизу. Она несравнима со стоимостью автомобиля. Это не добавляет ответственности клиенту. И потом мы это видим в сводках ДТП», – считает начальник ситуационного центра, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ГКУ ЦОДД) Александр Евсин.

Меньше требований – больше аварий

В беседе с «Известиями» Евсин отметил, что в Москве на 1 тыс. транспортных средств в месяц приходится 91 авария с участием автомобилей каршеринга, 63 – с такси и 8 – участием личного автомобиля. К самым аварийным Евсин отнес такие операторы каршеринга, как Car4You, LifCar и «Делимобиль». На сотню машин в их столичном парке аварий приходится 137, 115 и 73. К неаварийным – «Яндекс.Драйв», RentMee, MatreshCar. Здесь цифры по ДТП на сотню авто другие – 41, 29,5 и 19.

Нельзя не отметить, что требования к водителям у первой тройки ниже, чем у второй: 0–1 год стажа вождения и 18–19 лет против двух лет стажа и 20–21 года.

«Меньше требований к водителям – больше аварий», – подытожил Евсин.

Молодые водители в возрасте 18–19 лет – это один из наиболее высокоаварийных сегментов, считают страховщики. Согласно статистике «АльфаСтрахования», вероятность попадания в ДТП у них выше, чем у 20–25-летних, примерно в два раза, а по сравнению с 40-летними – в 3–4 раза. Этим в том числе объясняется более высокая стоимость страховки для таких автомобилистов.

«Если говорить в целом о пользователях каршеринга, число страховых случаев по каршерингу в десятки раз превышает показатели даже по такси, а убыточность достигает порядка 800–1500% в зависимости от конкретной каршеринговой компании», – пояснили в пресс-службе «АльфаСтрахования». Ранее компания страховала каршеринговые автомобили, но не стала пролонгировать договора из-за высокой убыточности.

Тариф выше, машин меньше

В 18 лет у новичка-водителя еще нет ни ответственности за свою и чужие жизни, ни понимания, какой суммой он рискует, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Очень важным является индивидуальный подход со стороны операторов каршеринга к арендаторам и к их поведению. А также быстрая реакция на возможные неадекватные действия водителей. Под индивидуальным подходом я понимаю формирование и ведение оператором в режиме реального времени риск-профиля водителя на основании данных с датчиков автомобиля», – констатировал Петр Шкуматов.

В «Делимобиле» как раз тариф аренды для новичков будет выше базового и основывается также на показателях цифрового скоринга клиента. Кроме того, для водителей без стажа разработан ряд ограничений – например, они могут взять в аренду только VW Polo и Hyundai Solaris. Для них недоступен тариф «Сказка», обнуляющий финансовую ответственность водителя в случае ДТП. Работают в «Делимобиле» и над алкозамками.

Страховые условия в случае вины водителя не отличаются от стандартных. Для новичков дополнительно будет оформляться страхование от несчастного случая.

Счет за неудачное обучение

Эксперты также обращают внимание на факт, что компенсация ущерба за ДТП может оказаться для водителей-новичков не по средствам.

Напомним, в сервисе «Делимобиль» максимальная сумма ответственности виновного в ДТП водителя машины каршеринга равна 50 000 рублей. При ДТП на автомобилях BMW, Mini, Mercedes, а также на кроссоверах Nissan Qashqai и Kia Sportage она выше – 75 тыс. Если сумма ущерба превышает определенную сумму, то многие компании берут с виновника ДТП еще и 25% от разницы между суммой убытков и размером франшизы.

У сервиса «МатрёшCar» максимальный размер ответственности – 30 000 рублей. Если произошло ДТП, в котором виноват клиент «МатрёшCar» или в нем вообще отсутствуют другие участники, водитель обязан выплатить сервису всю сумму ущерба. Если в этот момент им были допущены административные правонарушения или он использовал автомобиль не так, как прописано в договоре с компанией, его ждет штраф еще на сумму в 50 000 рублей.

Абсолютно у всех операторов каршеринга есть нестраховые случаи. К таким относится нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В случае ДТП такой нарушитель оставляет сервис каршеринга без страховой выплаты. Поэтому штраф за такое нарушение суров и составляет до 250 000 рублей.