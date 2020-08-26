Geely и Volvo: итоги десяти совместных лет («Авторевю»)

В августе 2010 года шведская компания Volvo Cars вошла в состав китайского холдинга Zhejiang Geely. Для Volvo это фактически было спасение, а для Geely – первая и самая крупная покупка, за которой последовали Lotus, Proton и (совсем недавно) доля бренда smart. Важно, что управленцы Geely сохранили маркетинговую автономность Volvo, сосредоточившись на финансовых операциях и создании общих инженерных и производственных мощностей. При этом решение Volvo о переходе на двигатели максимум с четырьмя цилиндрами было принято еще в 2007 году, когда компания принадлежала концерну Ford, хотя первые серийные машины с модульными двигателями Drive-E появились только в 2013-м. Сейчас в Geely подвели итоги прошедших десяти лет, и оказалось, что совместная работа пошла на пользу обеим компаниям.

Если в 2009 году (еще под патронажем Форда) фирма Volvo Cars выпустила 335 тысяч автомобилей, то результат 2019-го – 705 тысяч машин. Кстати, планка в 700 тысяч была достигнута впервые с 1993 года! Доходы за минувшие десять лет выросли почти втрое – с 96 млрд до 274 млрд шведских крон (26,4 млрд евро). И если в 2009-м компания показала убыток 5,2 млрд крон, то в 2019-м заработала 14,3 млрд крон (1,4 млрд евро).

У головной компании Geely Auto (она тоже входит в холдинг Zhejiang Geely) прогресс еще более впечатляющий. В 2009 году выпущено 327 тысяч автомобилей, а в 2019-м уже 1 млн 362 тысячи! Доходы за десять лет выросли с 14 млрд до 107 млрд юаней (13 млрд евро), а чистая прибыль – с 1,3 млрд до 12,7 млрд юаней (1,55 млрд евро).

Geely и Volvo совместно создали молодежную марку Lynk & Co, которая, правда, пока представлена только в Китае (хотя экспортные амбиции серьезные), и переформатировали Polestar в электромобильный бренд для глобального рынка. Сейчас в активе холдинга Zhejiang Geely десять научно-технических центров по всему миру, включая те, что принадлежат брендам Volvo, Proton, Lotus и LEVC. Кстати, еще в начале года Geely и Volvo стали готовиться к полноценному слиянию. Это позволит расширить совместную работу и объединить финансовые потоки, которые сейчас текут раздельно.